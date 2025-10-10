El Sistema de Entradas y Salidas de la UE comenzará a funcionar progresivamente el 12 de octubre de 2025

A partir del 12 de octubre, los Estados miembros empezarán a introducir el nuevo sistema de fronteras digitales de Europa, el Sistema de Entradas y Salidas (SES), en sus fronteras exteriores.

A partir de esta fecha, los Estados miembros comenzarán a registrar electrónicamente los datos de los nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de la UE para estancias de corta duración (90 días por período de 180 días). Lo harán progresivamente, a lo largo de un período de seis meses.

Durante este despliegue progresivo, los Estados miembros podrán decidir en qué pasos fronterizos empezarán a utilizar el sistema y cuándo. De esta manera, los Estados miembros podrán empezar a beneficiarse del nuevo sistema, al tiempo que se garantiza que las autoridades fronterizas, el sector del transporte y los viajeros puedan adaptarse a los nuevos procedimientos.

Al final de este período, el SES se desplegará plenamente en todos los pasos fronterizos y el sellado de pasaportes se sustituirá por registros electrónicos en el sistema, que proporcionará datos fiables sobre los cruces fronterizos y detectará sistemáticamente a las personas que hayan sobrepasado el período de estancia autorizada, así como casos de fraude documental y de identidad.

El SES se implantará progresivamente hasta el 9 de abril de 2026 y, a partir del 10 de abril de 2026, estará plenamente operativo en todos los pasos fronterizos exteriores.