La UE amplía la red de factorías de IA, reforzando su ambición de «continente de IA»

La Comisión Europea ha anunciado hoy una gran expansión de la infraestructura europea de IA, con la incorporación de seis nuevas factorías de IA a la red ya existente. Esto eleva el total a 19 factorías de IA en 16 Estados miembros.

Las nuevas factorías de IA se establecerán en la República Checa, Lituania, los Países Bajos, Rumanía, España y Polonia. Proporcionarán a las empresas emergentes, a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a la industria acceso directo a superordenadores optimizados para la IA, conocimientos técnicos y apoyo personalizado para desarrollar y desplegar soluciones avanzadas de IA.

Con un apoyo de más de 500 millones de euros en inversiones conjuntas de la UE y los Estados miembros, esta tercera oleada de factorías de IA ampliará la capacidad informática de alto rendimiento de Europa y acelerará la adopción de la IA en sectores clave.

En total, la UE y los países de EuroHPC participantes han comprometido más de 2 600 millones de euros a la iniciativa factorías y antenas de IA, reforzando así la ambición de Europa de convertirse en un continente líder en IA.

La Comisión anunciará en breve la selección de las antenas de factorías de IA, que colaborarán estrechamente con las factorías de IA para ofrecer a las comunidades nacionales de IA un acceso remoto seguro a una capacidad de supercomputación optimizada con IA de primer nivel.

Este despliegue apoya el Plan de Acción «Continente de IA» y complementa la inversión de la UE en futuras gigafactorías de IA (instalaciones a gran escala dedicadas al desarrollo y la formación de modelos avanzados de IA y sistemas fronterizos), además de alinearse con la estrategia de uso de la inteligencia artificial para acelerar la adopción de la inteligencia artificial en toda la economía y el sector público europeos.

Puede consultar más información en el comunicado de prensa de la Empresa Común EuroHPC en línea.