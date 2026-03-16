El subdelegado del Gobierno asiste a la presentación de la rehabilitación de la Casa Figueras en Cuevas del Almanzora

La actuación, cuya inversión ha ascendido a 232.000 euros, ha estado subvencionada con fondos Next-GenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha asistido hoy al acto institucional de presentación de la rehabilitación de la Casa Figueras, uno de los edificios históricos más representativos del patrimonio arquitectónico de Cuevas del Almanzora y de la etapa de esplendor vinculada a la actividad minera en la comarca.

La actuación, cuya inversión ha ascendido a 232.000 euros, está subvencionada con fondos Next-GenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. La subvención fue otorgada a la Mancomunidad de municipios del Levante, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘PSTD Levante Andalucía’. Situada en la plaza de la Encarnación de Cuevas, Casa Figuera está destinada a usos públicos y alberga el Museo del Poeta Sotomayor.

Durante la visita, el subdelegado del Gobierno ha destacado que “la recuperación de edificios históricos como la Casa Figueras supone preservar una parte fundamental de la memoria de Cuevas del Almanzora y de toda la comarca. Actuaciones como esta, que se ha podido llevar a cabo gracias a los fondos europeos, permiten proteger nuestro patrimonio, reforzar la identidad de los municipios y generar nuevas oportunidades culturales y turísticas que contribuyen al desarrollo del territorio”.

En términos parecidos se ha pronunciado el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández, quien ha subrayado que “al abrir de nuevo las puertas de esta Casa Figueras no estamos simplemente inaugurando una obra de arquitectura: estamos devolviéndole a Cuevas del Almanzora un pedazo de su alma que el tiempo, injustamente, había intentado empañar”.

Historia del palacete Casa Figueras

El palacete fue mandado construir hacia 1850 por el accionista minero Diego Martínez Mula, siguiendo el estilo historicista característico de las casas-palacio levantadas por la burguesía minera de la época en la localidad. Posteriormente, el edificio perteneció a Juan Figuera, quien, además de gestionar el importante patrimonio de su esposa, Magdalena Martínez Soler, destacó también en el ámbito cultural como productor cinematográfico.

El inmueble fue adquirido por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora el 26 de agosto de 1991 por 15 millones de pesetas, durante el mandato del entonces alcalde Antonio Llaguno Rojas, tras la compra realizada a los hermanos Fuentes Figuera de Vargas y a los hermanos Unzurunzaga Martínez.

Con el objetivo de recuperar este edificio singular, en julio de 1996 el arquitecto Modesto Sánchez Morales redactó el proyecto de rehabilitación, presentando en septiembre de 1998 el proyecto de ejecución de las obras. Posteriormente, en julio del año 2000, se firmó un convenio de cooperación entre el Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que permitió impulsar el proceso de recuperación del inmueble.

La presencia del subdelegado del Gobierno en este acto responde al compromiso del Gobierno de España con la protección, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico, así como con el impulso de proyectos con fondos Next-GenerationEU que contribuyen al desarrollo cultural, social y turístico de los municipios de la provincia.

Al acto celebrado han asistido además el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante, Domingo Fernández, y el delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso.