Comienzan las obras para la rehabilitación de la Torre de San Miguel, en Cabo de Gata 

La alcaldesa visita esta emblemática construcción que albergará un punto de información turística, un espacio expositivo y un excepcional mirador

Los trabajos devolverán a la ciudadanía y pondrán en valor este Bien de Interés Cultural (BIC)

El Ayuntamiento adjudica el contrato para el equipamiento TIC

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado el comienzo de los trabajos de rehabilitación que durante los próximos meses se van a llevar a cabo en la Torre de San Miguel, en el barrio de Cabo de Gata, con el objetivo de recuperar este Bien de Interés Cultural (BIC) para devolverlo a la ciudadanía como punto de información turística, espacio expositivo y excepcional mirador.

Unos trabajos cuyo inicio, previsto para principios de 2026, se ha demorado debido a los fuertes temporales de lluvia y viento que ha sufrido la ciudad durante las primeras semanas de año y que se espera que estén concluidos durante el próximo verano.

Acompañada por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, por técnicos municipales y por personal de la empresa adjudicataria de los trabajos, ‘Odysma, S.L’, la alcaldesa ha recordado que este proyecto, que lleva por título ‘Torre Varada’, se está desarrollando bajo el paraguas del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía y cuenta con una inversión cercana al medio millón, de los cuales 325.000 euros se destinarán a esta actuación y el resto al equipamiento.

“Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para poner en valor todo el patrimonio cultural e histórico que tenemos en la ciudad”, ha asegurado Vázquez recordando que esta antigua atalaya militar del siglo XVIII y en desuso desde los años 90, cuando dejó de funcionar como cuartel de la Guardia Civil, “era una reivindicación de los almerienses”.

María del Mar Vázquez ha mostrado su confianza en que “cuanto antes, vecinos y visitantes de nuestra ciudad puedan visitar y disfrutar de uno de los torreones más emblemáticos del litoral de la capital”.

Equipamiento tecnológico

En este sentido, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el contrato para el equipamiento TIC de la Torre de San Miguel de Cabo de Gata a la empresa ‘Vrestudio 360’, por un importe de 66.211,20 euros.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos ‘Cabo de Gata, paraíso del turismo activo’, financiado íntegramente con fondos Next Generation EU y con una inversión global de tres millones de euros.

El proyecto contempla el desarrollo de recreaciones virtuales de algunos de los principales enclaves del Parque Natural de Cabo de Gata, como la propia Torre de San Miguel, Las Salinas, el Cerro del Fraile o la Isleta del Moro.



Asimismo, incluirá la recreación del fondo marino en la zona donde se produjo el hundimiento del barco de vapor “Arna”, permitiendo a los visitantes explorar virtualmente el pecio, conocer la biodiversidad marina y descubrir las formaciones geológicas del entorno.

Estas experiencias estarán disponibles a través de aplicaciones móviles que permitirán acceder a los contenidos desde dispositivos personales, facilitando una visita interactiva, educativa y respetuosa con el entorno natural.



‘Torre Varada’

Bajo el título ‘Torre Varada, el proyecto para la reforma del emblemático Torreón que se está ejecutando es el resultado del concurso de ideas convocado en 2017 por el Ayuntamiento de Almería y la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Almería.

Entre más de un centenar de propuestas, fue seleccionada la del Estudio Cano Lasso, adaptada finalmente a los requerimientos medioambientales de la Junta de Andalucía y a las alegaciones recibidas durante su tramitación.

El primer objetivo del proyecto es garantizar la preservación de la Torre de San Miguel mediante una intervención respetuosa que mejore sus revestimientos y elementos arquitectónicos, siempre dentro de los límites legales establecidos por el PGOU de Almería, la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. La actuación, en este sentido, busca mantener la autenticidad constructiva y arquitectónica del inmueble, construido hace 250 años bajo la dirección del ingeniero Tomás Warluzel D’hostel.

Como segundo objetivo destaca la puesta en valor patrimonial de la edificación. Una vez garantizada su conservación, utilizando solo materiales originales o compatibles con los mismos (piedra, enfoscados…), el proyecto apuesta por dotar a la torre de un nuevo valor social y funcional, convirtiéndola en un espacio vivo dentro de su entorno natural, turístico y cultural.

El torreón albergará un punto de información turística del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, integrando el inmueble en la dinámica cotidiana de la barriada y fomentando su conocimiento entre visitantes y residentes. En su planta elevada quedará un espacio expositivo al que se accederá mediante una escalera, protegida mediante una vaporosa envolvente metálica. El proyecto de rehabilitación intervendrá también sobre la cubierta para hace de ella un excepcional mirador de la Bahía, del Cabo, de las Salinas….

En esta línea el proyecto contempla además la ordenación de los espacios de circulación y aparcamiento existentes en el entorno inmediato de la torre, surgidos de forma espontánea y actualmente desestructurados. Esta ordenación mínima se ajustará a las directrices del PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, incorporando soluciones compatibles con la sostenibilidad ambiental, como el acceso rodado controlado, aparcamiento ordenado y punto de encuentro para empresas de turismo activo.