El Ayuntamiento de Almería licita el contrato de soporte y evolución de la plataforma de administración electrónica municipal

La actuación, con un presupuesto de más de 1,2 millones de euros, permitirá continuar avanzando en la modernización de los servicios digitales del AyuntamientoLa Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la licitación del contrato de soporte, mantenimiento y evolución de la plataforma TAO de administración electrónica, herramienta que permite gestionar los procedimientos administrativos municipales y facilitar la relación digital de ciudadanos y empresas con el Consistorio.

El contrato, pendiente ahora de su licitación con un presupuesto base de 1.220.285 euros, tendrá una duración de cuatro años y contempla la posibilidad de prórroga por un año adicional.

La portavoz del Equipo de Gobierno municipal, Sacramento Sánchez, ha explicado que esta actuación se enmarca en el proceso de modernización administrativa que el Ayuntamiento viene desarrollando en los últimos años con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los procedimientos municipales.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento de Almería ha incorporado progresivamente nuevas herramientas tecnológicas orientadas a facilitar la tramitación electrónica y mejorar la prestación de servicios públicos.

La licitación de este contrato permitirá garantizar el soporte técnico, mantenimiento y evolución tecnológica de la plataforma de administración electrónica, incorporando actualizaciones en materia de interoperabilidad, seguridad y accesibilidad, además de adaptar el sistema a las nuevas necesidades normativas y de gestión administrativa.

Según ha destacado Sánchez, el objetivo es continuar avanzando en la implantación de una administración más ágil, eficaz y accesible, que facilite la relación del ciudadano con su administración más cercana y contribuya a mejorar la calidad del servicio público. La plataforma forma parte de las actuaciones impulsadas en el marco de la estrategia de modernización y digitalización del Ayuntamiento, desarrollada en los últimos años tanto a nivel interno como en la mejora de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.