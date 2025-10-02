Visita a Madrid del vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, visitará Madrid los días 1 y 2 de octubre. Esta será la primera visita oficial de Stéphane Séjourné a Madrid en calidad de vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial. En relación con este viaje, ha subrayado: “Esta visita tiene lugar en un momento en el que Europa debe afirmar su soberanía industrial y reforzar su mercado interior. Los Estados miembros y la Comisión Europea deben trabajar codo con codo para garantizar nuestras capacidades de producción, nuestras tecnologías y nuestros puestos de trabajo”.

El miércoles 1 por la tarde, el vicepresidente ejecutivo Séjourné se reunirá con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El viernes 2, el vicepresidente ejecutivo se reunirá con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Por la tarde, en el Congreso de los Diputados, comparecerá ante la Comisión Mixta para la Unión Europea. Su comparecencia podrá ser seguida aquí (Comisión Mixta para la Unión Europea – 02/10/2025).

El vicepresidente ejecutivo también será recibido en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), donde pronunciará una conferencia sobre la Estrategia del Mercado Único y debatirá con representantes empresariales.

El jueves 2 por la mañana, el vicepresidente ejecutivo participará en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. El acto podrá seguirse en directo a partir de las 09:00 horas través de este enlace.