Sanidad y la Agrupación de Cofradías `cardioaseguran´ la Semana Santa en Almería

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 entrega cuatro desfibriladores para cardioasegurar el recorrido procesional

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y la Agrupación de Cofradías de Almería `cardioaseguran´ los recorridos procesionales de la Semana Santa en Almería con la colaboración de Ayuntamiento de Almería, de la Agrupación de Cofradías de Almería, el Hospital HLA Mediterráneo y la Universidad de Almería.

La entrega de desfibriladores, que supone un apoyo al dispositivo sanitario ya existente del Ayuntamiento almeriense, ha tenido lugar en un acto celebrado en la delegación de Sanidad y ha contado con la presencia del delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte, de María Luz García, directora provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto.

Las Cofradías que procesionan por la ciudad, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, estarán dotadas de desfibriladores semiautomáticos, con la finalidad de que estén a disposición de éstas y de las miles de personas que se concentran en torno a ellas durante sus recorridos. Estos desfibriladores, se suman a los servicios sanitarios del Ayuntamiento de Almería, para que actúen como primeros intervinientes en situaciones de emergencias hasta la llegada de los recursos del sistema público de salud.

Del mismo modo, unas 200 personas no sanitarias pertenecientes a las diferentes cofradías han recibido formación en técnicas de soporte vital básico y uso del desfibrilador externo automático a lo largo del pasado sábado de la mano de profesionales instructores sanitarios del 061, de los distritos y hospitales públicos de Almería, que han colaborado de forma voluntaria, junto a miembros del hospital HLM Mediterráneo. Los cofrades han sido entrenados en dependencias de la Universidad en cómo actuar e intervenir en primer lugar ante una situación crítica mientras acuden los servicios de emergencias. Este año, por primera vez, se ha abordado la formación de los integrantes de todas las cofradías almerienses, para qué durante el recorrido procesional, la Semana Santa en Almería esté cardioasegurada.

Actuación en caso de parada cardiaca

Cada una de las cofradías cuenta con equipos de apoyo entrenados para actuar de forma inmediata en caso de presenciar una parada cardiorrespiratoria en su cortejo procesional, sumando así sinergias a la posterior asistencia por parte de los equipos de emergencias sanitarias, con la finalidad de disminuir la mortalidad y secuelas a través de una excelente actuación inicial. Estas personas serán los primeros intervinientes en la cadena de supervivencia, identificando las situaciones de riesgo vital frente a las urgencias más leves que en su gran mayoría serán resueltas por ellos mismos.

La correcta atención a la parada cardiorrespiratoria consiste en la activación de la cadena de supervivencia con aplicación precoz de las técnicas de soporte vital básico y uso del desfibrilador que incluyen, por este orden, el reconocimiento de la situación y activación del sistema de emergencias sanitarias, el inicio inmediato de las maniobras de soporte vital básico, la desfibrilación eléctrica precoz y la rápida instauración de las técnicas de soporte vital avanzado.

Ante una parada cardiorrespiratoria, es fundamental la rapidez con que se inicie la maniobra de reanimación cardiopulmonar básica por parte de las personas presentes mientras llegan los servicios de emergencia. Las recomendaciones internacionales de la European Resucitation Council indican que, una de las estrategias dirigidas a disminuir la mortalidad de los pacientes en parada cardiorrespiratoria, es enseñar a la población en general las medidas básicas que deben aplicar a estos pacientes mientras llegan los equipos sanitarios, y que han demostrado que aumentan la supervivencia en estos casos.