Ramón Fernández-Pacheco se ha reunido con el presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, Javier Noriega, para avanzar diferentes proyectos relacionados con la economía azul de Andalucía

Andalucía contará con un dossier de economía azul que posicionará a la región en el mapa internacional

Fernández-Pacheco se reúne con el Clúster Marítimo-Marino para avanzar en diferentes proyectos relacionados con el sector

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, se ha reunido esta semana con el presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), Javier Noriega, para avanzar diferentes proyectos relacionados con el sector como la presentación del dossier de economía azul de Andalucía.

Tal y como ha explicado el consejero, “se trata de un documento que no existía hasta la fecha y que tiene como objetivo reunir a todas las administraciones públicas y empresas implicadas en el sector de la economía azul, un catálogo con más de 600 empresas y casi 400 proyectos de investigación que pasará a estar a disposición de quien esté interesado en conocer más de la economía azul andaluza”.

“Esto sin duda es una gran noticia y oportunidad para el sector porque nos permitirá contar al resto del mundo el peso que tiene Andalucía en economía azul y nos situará en el mapa internacional”, ha añadido Fernández-Pacheco.

Entre otros asuntos, se ha abordado la organización de la primera edición del encuentro ‘Entremares’, un evento internacional que pretende reunir a todos los grupos que trabajan e impulsan proyectos internacionales de economía azul y que se erige como “un escaparate para crear sinergias, acceder a la excelencia andaluza y atraer posibles inversores que desarrollen aquí sus proyectos”.

También se han avanzado algunos detalles de los Premios PROA 2026, patrocinados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que reconocen la excelencia, la innovación y la sostenibilidad en la economía azul andaluza. Asimismo, se ha puesto en valor algunos de los proyectos en los que se trabaja desde la Consejería como el Congreso Maritime Blue Growth (MBG) de Cádiz o los proyectos como Sun and Blue, “que sitúan a Andalucía como epicentro de la biotecnología azul y referente en el turismo azul sostenible”.

“El objetivo es convertir el gran potencial de los mares y costas andaluces en desarrollo económico y oportunidades para empleo de calidad, siempre desde la sostenibilidad y el cuidado del medio marino y eso es lo que ya estamos haciendo a través de la Estrategia de Economía Azul de Andalucía, que se encuentra en pleno despliegue y que cuenta con 116 líneas de actuación y más de 200 millones de euros hasta 2028”, ha abundado el consejero.