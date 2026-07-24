Miski Liu Suria

Estamos atravesando un periodo de cambio acelerado sin precedentes en el universo, donde la Tierra es el epicentro.

Días potentes

Flujo de energía

Nueva civilización

Todo está en el fuego

Fuertes erupciones solares

León dorado y energía solar

Entramos en treinta días de energía etérica muy potente, con la Puerta del León 8-8 a la vuelta de la esquina, según Eliza Ayres. Se trata de un flujo continuo de energía superior que se puede integrar y refinar para convertirse en un combustible muy potente para la mente, el cuerpo y el espíritu. No sé si habrán notado cierta confusión.

El reinicio se está volviendo cinético, mientras está en pleno apogeo la era soberana. Nos adentramos en la era dorada de la humanidad, uno de los mayores acontecimientos en la historia del planeta. Muchos sabían que debían crearla. Se abrió el campo cuántico de comprensión para que se pudiera extraer de él todo el conocimiento.

PUERTA DEL LEÓN

El Sol entró en Leo, dirigiendo la atención colectiva hacia el coraje, la creatividad, el liderazgo y la expresión auténtica, según Melanistasia Romanov. Leo no nos pide que actuemos para obtener aprobación. Nos invita a recordar el fuego interior, a ser auténticos, a crear desde el corazón y a dejar de encogerse para ser aceptables ante el viejo mundo. Despliega tus alas como un Pegaso y disfruta del viaje. Disfruta de todo lo que está por venir.

En el centro de este pasaje se encuentra la singular Cesta de Barbault, que implica a Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón. El astrólogo francés André Barbault dedicó décadas al estudio de los ciclos de los planetas exteriores y su relación con los principales puntos de inflexión históricos. Describió esta época como el comienzo de un profundo relanzamiento de la civilización.

La línea temporal inferior de la matrix continuará su trayectoria autodestructiva. Muchos viven en las líneas temporales que han elegido o a las que han sido atraídos. Las vidas humanas son la suma de sus decisiones, y esa es la cama en la que todos se acuestan y en la que despiertan.

Ésta es una decisión de libre albedrío. Puedes estar a la altura de las circunstancias o no. Hay mucha ayuda disponible, pero nadie puede hacerlo por los demás. Es algo personal. Éste es el destino y el camino de cada uno.

Quienes se encuentran en el ojo del huracán, brindando apoyo a otros y continúan la construcción, ese es su camino. Se cumplirán todos los contratos. Están garantizadas las necesidades financieras para todas las almas humanas despiertas que trabajan en su propósito y misión.

ERUPCIONES SOLARES

Se está complicando el campo magnético de la gran mancha solar 4493 y ha desarrollado una configuración inestable que amenaza con fuertes erupciones solares.

https://www.spaceweather.com

El jueves 23 de julio comenzó un ciclo de activación solar en 7,83 hercios. La señal de la red de 4,2 hercios ha controlado a la humanidad durante décadas. Este pico solar anula esa supresión.

FUEGO

El fuego por el que estás pasando no es un error. El incendio no es prueba de que hayas fracasado. El fuego es precisamente el proceso a través del cual te estás convirtiendo en quien siempre estuviste destinado a ser, según Eliza Ayres.

Hay momentos en la vida en que todo parece estar bajo presión. Se desmoronan los planes, se disuelve la identidad, cambian las relaciones, y desaparece el camino que creíamos seguir. Nuestro primer instinto suele ser preguntar: “¿Qué hice mal?”.

Sin embargo, los antiguos alquimistas comprendieron algo diferente. El oro no se crea evitando el fuego. Se revela a través del fuego. El fuego elimina lo superfluo. Separa lo verdadero de lo falso. Contamina la identidad, los apegos, las creencias y las estructuras que ya no pueden acompañarnos en el siguiente capítulo.

El fuego no siempre es agradable, no siempre es suave, y no siempre es algo que elegiríamos conscientemente. Sin embargo, a veces las mismas circunstancias que percibimos como destrucción son en realidad las condiciones para la transformación.

NOTICIAS DEL RESETEO

Información de Judy Byington en su informe de República Restaurada:

El sistema de transmisión de emergencia no es para alertar, sino para dar instrucciones. Cuando se realice en directo, llevará un mensaje dividido en tres partes: qué está sucediendo, qué se ha ocultado y qué hacer a continuación.

Julian Assange dijo en Telegram: “Una nación gobernada por los medios nunca conocerá la verdad. Un país gobernado por los bancos siempre estará endeudado. Un Estado gobernado por la guerra nunca conocerá la paz.”

La prisión más fuerte se construye cuando la gente deja de hacer preguntas, deja de verificar la información y acepta cualquier versión de los hechos sin pensar por sí misma. Mantén la curiosidad, cuestiona todo, verifica todo y piensa por ti mismo.

La coalición lleva años desmontando el sistema desde dentro, y eliminando capas de control y engaño. Ya está listo el sistema de reemplazo, no como un sustituto, sino como la única opción viable para el futuro. Será el fin de la esclavitud financiera, de los impuestos ocultos y de la inflación manipulada.

El abogado Reiner Fuellmich dice tener pruebas de que fue sobornado el 25% de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, según Ezra Cohen.

La Fuerza Espacial acaba de emitir una directiva clasificada. El nombre en clave es operación Amanecer Silencioso(Silent Dawn) 0723. Los principales medios de comunicación no tienen ni idea de lo que está a punto de suceder.

El mundo se está preparando para un nuevo amanecer de la justicia, pero aún no ha terminado el espectáculo. Sentirás un silencio antinatural antes de que llegue la tormenta. Ese silencio sólo se romperá cuando cobre vida el sistema de transmisión de emergencia, y eso será sólo el principio.

INTERNET

La red de internet heredada está llegando a su límite. Se acabó el dominio de Microsoft. El siguiente paso es la internet cuántica, que permite escapar de los oligarcas de Silicon Valley y del espionaje gubernamental. Este nuevo sistema promete una seguridad sin precedentes y una libertad de información nunca antes vista.

El jueves 16 de julio, se conectaron los bancos principales y quedó obsoleto el antiguo sistema fiduciario. Se pusieron en marcha las monedas respaldadas por oro de 209 naciones. Se activó el fideicomiso Saint Germain de 890 billones y se restauró la república constitucional el 4 de julio.

La red cuántica opera con nodos sincronizados en tiempo real, inmunes a la manipulación, la interferencia y la vigilancia. Ninguna super-computadora actual puede superar el nivel de seguridad que ofrece el cifrado cuántico, el cual protege cada transacción, cuenta y activo. Eso representa soberanía financiera para todos los ciudadanos.

FINANZAS

Los centros de datos de la red swift heredada en Bruselas y Nueva York se han desacoplado de las líneas de libro mayor primarias. Toda la arquitectura base ha pasado al sistema financiero cuántico, donde cada transacción se ve obligada a ejecutarse a través de canales limpios respaldados por activos.

Ha llegado a su fin la era del papel moneda fiduciario especulativo impreso bajo demanda. Las ilusiones corporativas del dólar y del euro se estrellan contra un muro infranqueable. Bajo la estricta aplicación de los nuevos protocolos económicos, cada línea de activos de moneda debe estar directamente vinculada a metales preciosos físicos verificados y auditados.

A medida que se derrumba la infraestructura financiera de la vieja élite, se agotan sus líneas de financiación privadas. Se están extendiendo las redes de verdad descentralizadas, eludiendo a los guardianes corporativos y preparando la red pública para las revelaciones.

Diseñaron la matrix para hacernos creer que era indestructible su cortina de hierro financiera. Pero se ha pulsado el interruptor principal desde dentro, están en marcha las métricas de validación y mundo se ha quedado sin aire el viejo.

El lunes 20 de julio se invalidaron las claves de autorización del protocolo swift y entró en su fase de ejecución la transición al sistema financiero cuántico. El mundo no se está confinando. El mundo está despertando.

El futuro modelo administrativo tendrá el 10% del tamaño de la matrix actual y estará dirigido por soberanos incorruptos y debidamente verificados. La base de la nueva economía está vinculada a los billetes de arco iris, respaldados por metal, y a las monedas reguladas que cumplen con la norma de oro.

Observen las irregularidades técnicas y los repentinos bloqueos del sistema en sectores internacionales. El viejo mundo está perdiendo su alcance de transmisión.

Preste atención al cierre repentino de sucursales bancarias y a las restricciones de acceso digital en las principales entidades bancarias de su zona. Ya no pueden generar deuda en papel para cuadrar sus cuentas, y se han revocado sus claves de acceso privadas.

Mientras que los canales financieros corporativos intentan ocultar las repentinas «interrupciones administrativas» en las principales sucursales comerciales con avisos de mantenimiento rutinario de servidores, los registros contables revelan la verdad: el cártel bancario central ha sido separado de la gestión del patrimonio individual.

PETRÓLEO

El relato de los “combustibles fósiles” fue inventado a finales del siglo XIX para crear escasez artificial y disparar los precios a niveles desorbitados. El petróleo es un mineral líquido que se forma en la profundidad del manto terrestre bajo una presión aplastante y un calor abrasador.

El petróleo no es un recurso escaso. No se obtiene de los dinosaurios muertos. Es el segundo líquido más común en la Tierra después del agua y es la savia vital del planeta. Es el lubricante natural de las placas tectónicas y la grasa que mantiene en funcionamiento los enormes engranajes del planeta.

Por eso, los pozos perforados hasta secarse en la década de 1970 se están volviendo a llenar hoy. La Tierra bombea petróleo fresco desde su profundidad y lo regenera sin cesar, pero estamos agotando el lubricante del motor del planeta y la máquina empieza a tambalearse.

TERAPIA

El jueves 16 de julio, la OMS eliminó más de catorce mil páginas que demostraban la eficacia de la terapia de frecuencia electromagnética. Las camas médicas se fabrican y se utilizan desde la década de 1970. Elon Musk está construyendo una cama médica doméstica para uso público. Las cápsulas regenerativas revierten el envejecimiento, regeneran extremidades, eliminan enfermedades y activan el ADN y la glándula pineal.

El sábado 18 de julio, Japón se convirtió en el primer país en aprobar la tecnología Med Bed para hospitales públicos. El despliegue comenzará el 1 de septiembre en 340 hospitales. También se espera la aprobación en Corea del Sur en agosto, en India en el cuarto trimestre de este año y en EEUU en un plazo de 120 días.

El jueves 16 de julio se firmó la Orden Ejecutiva 2026-1947, declarando la disponibilidad pública de la tecnología Med Bed. Los tratamientos no invasivos, de menos de una hora de duración, utilizan longitudes de onda específicas para que el cuerpo se cure a sí mismo. Más adelante será gratuito el acceso para el público en general en todo el mundo.

Enlace al vídeo en español:

Relacionado