Encuentro institucional del subdelegado con la nueva alcaldesa de Velefique

José María Martín visita la pequeña localidad de la comarca de Los Filabres para reunirse con la alcaldesa, María del Mar Segura

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha realizado hoy una visita institucional al municipio de Velefique, donde ha mantenido un primer encuentro de trabajo con la nueva alcaldesa, María del Mar Segura.

Durante la reunión, ambos han analizado la situación actual de esta pequeña localidad de la comarca de Los Filabres y han repasado los principales desafíos a los que se enfrenta el municipio, especialmente la despoblación y la escasez de recursos hídricos.

La alcaldesa ha trasladado al subdelegado la necesidad de contar con el apoyo del resto de administraciones para impulsar medidas que contribuyan a garantizar el abastecimiento de agua y, de esa forma, generar oportunidades que permitan fijar población en el territorio.

Por su parte, José María Martín ha reiterado la disposición del Gobierno de España a colaborar con el Ayuntamiento de Velefique para atender las demandas del municipio y seguir trabajando de forma coordinada con el resto de administraciones en favor del equilibrio territorial y la cohesión social en el interior de la provincia.