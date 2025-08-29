Miski Liu Suria

Si alguien sensible escuchara el llanto profundo de una pobre madre vaca cuando le quitan a su hija para matarla, y el sollozodesgarradode su hija, lloraría también, y nunca más volvería a comer carne de ternera en su vida. Los mamíferos superiores de sangre caliente tienen un alma sensible, y sienten las mismas emociones que nosotros. Por esa razón la vaca es sagrada en la madre India.

Código Galáctico

Ley universal

Ética cósmica

Ley del equilibrio

Reglamento estelar

Ley de intervención

Nuevo sistema de valores

El terreno está preparado

El planeta Tierra es el último mundo de este universo bajo la ocupación de las fuerzas oscuras, el último vestigio de las guerras cósmicas que destrozaron la galaxia durante millones de años. A medida que se liberaba la galaxia de las garras de las fuerzas oscuras, evolucionaron las fuerzas de la luz desde una fuerza militar creada por la necesidad urgente de defender las libertades fundamentales de los seres sintientes hacia una sociedad cósmica armoniosa.

A medida que evolucionaron espiritualmente los seres sintientes y se alinearon y se unieron con los maestros ascendidos, descubrieron un código interno que regula todas las interrelaciones entre los seres de luz y su relación con las fuerzas oscuras y los planetas ocupados. Este reglamento se denomina Código Galáctico y representa la base legal de todas las acciones de la Confederación en ésta y en otras galaxias.

DEFINICIÓN

El Código Galáctico es una norma universal o acuerdo ético regido por seres avanzados de luz para regular el comportamiento y los derechos de todos los seres sensibles del universo. Es un conjunto de normas internas para las almas de luz que constituyen la base legal para todas las acciones de la Confederación Galáctica.

Según Cobra, uno de sus principios es que las civilizaciones avanzadas tienen el derecho de intervenir si hay sufrimiento extremo en un planeta. Esto algo parecido a la Primera Directiva de Star Trek, que prohíbe a las civilizaciones avanzadas interferir en el desarrollo natural de otras menos avanzadas. Esta directiva es muy polémica ya que puede inducir a la pasividad en nombre del libre albedrío o a una intervención excesiva con la excusa de la protección.

El reglamento incluye derechos universales como el derecho a una experiencia de vida positiva, la protección contra acciones negativas de otros seres, el equilibrio de las consecuencias y el derecho a la intervención de la Confederación cuando se violan los principios, independientemente de las leyes locales. Su objetivo es crear una sociedad galáctica armónica y justa, utilizando medios de intervención pacífica, o incluso militar si fuera necesario, para proteger a los seres sensibles y liberar a planetas ocupados por fuerzas oscuras.

Quizás algunos sienten que la Confederación no tiene derecho a intervenir y que la humanidad tiene derecho a resolver sus problemas por sí sola. Esto simplemente no es cierto. Numerosas guerras alrededor del planeta y el constante abuso de los derechos humanos básicos han demostrado que la humanidad no puede controlar su propia situación. La Confederación ayudará a sustituir a las fuerzas oscuras que ha invitado la humanidad desde hace mucho tiempo. Así, el Código Galáctico se convertirá finalmente en el código ético universal y dejará de existir la oscuridad en la Tierra.

LEYES

Ley de la Gracia Divina.- Todo ser sintiente tiene el derecho inalienable e incondicional a una experiencia vital positiva.

Todo ser sintiente tiene el derecho inalienable e incondicional a la abundancia física y espiritual.

física y espiritual. Todo ser sintiente tiene un derecho inalienable e incondicional a la Ascensión

Cada ser sintiente tiene el derecho inalienable e incondicional a fusionarse con otros seres de modo proporcional a su posición en el mandala de la familia de almas.

con otros seres de modo proporcional a su posición en el mandala de la familia de almas. Todo ser sintiente tiene el derecho inalienable e incondicional a toda la información

Todo ser sintiente tiene un derecho inalienable e incondicional a la libertad .

. Todo ser sintiente tiene el derecho inalienable e incondicional a ser dividido y protegido de las acciones negativas de otros seres sintientes.

de las acciones negativas de otros seres sintientes. Ley del Equilibrio .- Todo ser sintiente que ha elegido vivir y actuar en contra de los principios del Código Galáctico y se niega, o es incapaz de aceptarlos y equilibrar las consecuencias de las acciones pasadas, será llevado al gran Sol Central, reestructurado en su esencia elemental básica, y comenzará de nuevo otro ciclo evolutivo. Esto es lo que se llama “la segunda muerte”.

.- Todo ser sintiente que ha elegido vivir y actuar en contra de los principios del Código Galáctico y se niega, o es incapaz de aceptarlos y equilibrar las consecuencias de las acciones pasadas, será llevado al gran Sol Central, reestructurado en su esencia elemental básica, y comenzará de nuevo otro ciclo evolutivo. Esto es lo que se llama “la segunda muerte”. Ley de Intervención .- La Confederación Galáctica tiene el derecho inalienable e incondicional de intervenir en todas las situaciones donde se viole el Código Galáctico, independientemente de las leyes locales.

.- La Confederación Galáctica tiene el derecho inalienable e incondicional de intervenir en todas las situaciones donde se viole el Código Galáctico, independientemente de las leyes locales. Todo ser sintiente tiene el derecho inalienable e incondicional de recurrir a la Confederación Galáctica en caso de necesidad, y ésta tiene derecho a ayudar, independientemente de las leyes locales.

La Confederación Galáctica tiene el derecho inalienable e incondicional de aplicar el Código Galáctico y de conquistar las áreas que lo violen con fuerza militar, si es necesario.

NOTICIAS DEL RESETEO

Según RFK, “la sociedad está dividida en dos mitades irreconciliables. De un lado, se encuentra una clase dirigente que censura la libertad de expresión, manipula datos y se aferra al poder mediante el engaño y el miedo. Del otro lado, una población traicionada, que ya no está dispuesta a aceptar mentiras educadas ni consentimiento fabricado. Lo que antes era izquierda contra derecha se ha convertido en élite contra ciudadano, depredador contra padre, lado oscuro contra la humanidad.”

Según Charlie Ward, “hay una razón por la que los medios guardan silencio. Una razón por la que los titulares no reflejan la realidad. Porque la tormenta ya está en marcha. Agosto de 2025 marca la etapa final. Desplegados cuatromil soldados en 19 estados mientras se instaura la ley marcial, comienzan los arrestos secretos y quedan bajo control las ciudades del lado oscuro. Esto no es especulación. Es el final del juego. Todo sucede por una razón. Manténganse alerta. Creyeron que podían ocultar la verdad. Pero ahora el mundo lo verá todo.”

Nuevo sistema de valores.- A medida que se derrumba el orden fiduciario, el blockchain, la IA y las monedas digitales respaldadas por activos ya están sentando las bases para la transparencia. Los tokens respaldados por oro, los instrumentos parecidos a XRP y las monedas de arco iris sustituirán a la banca fraccionaria. La IA está desenmascarando el fraude en tiempo real, imposibilitando los viejos trucos de Wall Street. Por primera vez en siglos, el valor está volviendo a la gente.

El ministro de finanzas de Zambia suspendió el impuesto de exportación del 15% sobre metales y piedras preciosas. Esto provocó el caos en el mercado mundial de piedras preciosas. Zambia suministra turmalinas, amatistas y esmeraldas a la élite durante muchos años. Hoy en día, las acaparan multimillonarios y corporaciones multinacionales, disparando los precios a máximos históricos.

ECONOMÍA

George Soros en pánico, mientras se lanza una campaña para acusarlo penalmente.https://youtu.be/nFXFifrp_PE

en pánico, mientras se lanza una campaña para acusarlo penalmente.https://youtu.be/nFXFifrp_PE La economía de EEUU se expandió un 3,3% en el segundo trimestre, con un crecimiento incluso más fuerte de lo que se pensaba.https://www.cnbc.com/2025/08/28/us-economy-grew-3point3percent-in-q2-growth-was-stronger-than-initially-thought.html

Opacidad .- Los gobiernos, las corporaciones y las ONGs ocultan datos a simple vista. Usan la fragmentación, la deriva de esquemas y la opacidad para hacer casi imposible la reconstrucción de la verdad.https://x.com/SpartanX_Ray/status/1959278019203510290

.- Los gobiernos, las corporaciones y las ONGs ocultan datos a simple vista. Usan la fragmentación, la deriva de esquemas y la opacidad para hacer casi imposible la reconstrucción de la verdad.https://x.com/SpartanX_Ray/status/1959278019203510290 Gregory Mannarino describe un nuevo sistema económico donde la deuda, la manipulación de tasas, la devaluación monetaria y la fusión gobierno-corporaciones crean una estructura destinada a sustituir el sistema anterior. Advierte que todo el terreno está preparado y que estamos viviendo una crisis económica donde se devalúa la moneda, las tasas permanecen bajas artificialmente y es masiva la expansión de la deuda.https://www.youtube.com/watch?v=M0ra3Cht9hU

MENSAJES

¿Por qué la gente tiene que odiarse tanto? pregunta Mary Long .- El odio se enseña, no es algo con lo que nacemos.https://goldenageofgaia.com/2025/08/24/mary-long-why-do-people-have-to-hate-each-other-so-much/

.- El odio se enseña, no es algo con lo que nacemos.https://goldenageofgaia.com/2025/08/24/mary-long-why-do-people-have-to-hate-each-other-so-much/ “Me encanta pensar en la naturaleza como una emisora ilimitada a través de la cual Dios nos habla a cada hora, si tan sólo lo sintonizamos.” George Washington Carver .

. Todo se está disolviendo .- Así como la Tierra se está desprendiendo, limpiando y purificando, nosotros también lo hacemos, pero esto está sucediendo simultáneamente también a nivel galáctico y universal según Judith Kusel .https://eraoflight.com/2025/08/26/all-is-dissolving/

.- Así como la Tierra se está desprendiendo, limpiando y purificando, nosotros también lo hacemos, pero esto está sucediendo simultáneamente también a nivel galáctico y universal según .https://eraoflight.com/2025/08/26/all-is-dissolving/ Según Saint Germain , no eres humano en esencia. Eres la conciencia misma, eterna y luminosa, explorando un juego humano entre muchos otros juegos, en incontables realidades que se despliegan simultáneamente.https://eraoflight.com/2025/08/25/saint-germain-you-are-not-a-human/

, no eres humano en esencia. Eres la conciencia misma, eterna y luminosa, explorando un juego humano entre muchos otros juegos, en incontables realidades que se despliegan simultáneamente.https://eraoflight.com/2025/08/25/saint-germain-you-are-not-a-human/ Según la madre Sofía , cuando te aquietas, permites que todo se calme: los miedos, los deseos, la ansiedad, las necesidades, el ruido, el caos que te rodea, y te alejas de ellos y permites que tu alma encuentre ese lugar de paz, donde puede recuperar su equilibrio en la quietud absoluta.http://eraoflight.com/2025/08/25/a-call-from-mother-sophia/

, cuando te aquietas, permites que todo se calme: los miedos, los deseos, la ansiedad, las necesidades, el ruido, el caos que te rodea, y te alejas de ellos y permites que tu alma encuentre ese lugar de paz, donde puede recuperar su equilibrio en la quietud absoluta.http://eraoflight.com/2025/08/25/a-call-from-mother-sophia/ La Tierra gime con el choque de energías. Hay guerras y rumores de más guerras. Hay planes de destrucción. Recuerden siempre quiénes son. Serán protegidos de los planes de destrucción. En un instante, se irán los inicuos. Encuentren la paz con esta verdad dice la Familia de Taygeta.https://x.com/FamilyofTaygeta/status/1960292423600418927

de energías. Hay guerras y rumores de más guerras. Hay planes de destrucción. Recuerden siempre quiénes son. Serán protegidos de los planes de destrucción. En un instante, se irán los inicuos. Encuentren la paz con esta verdad dice la Familia de Taygeta.https://x.com/FamilyofTaygeta/status/1960292423600418927 Aumento de la limpieza .- Según el doctor Schavi , está en marcha una orquesta cósmica. Sin embargo, sus decibelios de concierto son más fuertes ahora durante el cambio de era. Nuestro planeta se está deshaciendo de la suciedad densa, de la energía negativa y de los desechos celulares. Está haciendo espacio para una luz más grande.https://eraoflight.com/2025/08/25/upsurges-of-cleansing/

.- Según el doctor , está en marcha una orquesta cósmica. Sin embargo, sus decibelios de concierto son más fuertes ahora durante el cambio de era. Nuestro planeta se está deshaciendo de la suciedad densa, de la energía negativa y de los desechos celulares. Está haciendo espacio para una luz más grande.https://eraoflight.com/2025/08/25/upsurges-of-cleansing/ Cómo cambiar las líneas de tiempo según James McConnell.- Debes hacer las cosas de otra manera, debes cambiar tu rumbo. Y si cambias de rumbo con suficiente frecuencia, estás superando la cronología en la que te encuentras actualmente. Hay muchos que hacen lo mismo de la misma manera, todos los días de su vida, y se consideran estancados. Lo que no se dan cuenta es que, para superar su cronología actual, tienen que superar sus hábitos.https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/08/how-to-shift-timelines.html

CIENCIA

La Nasa crea un metal imprimible asequible que resiste el calor.https://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-nasa-crea-metal-imprimible-asequible-resiste-calor-20250819102500.html

‘Artemis II’ enviará a cuatro astronautas a una misión alrededor de la Luna .https://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-artemis-ii-nasa-enviara-cuatro-astronautas-mision-alrededor-luna-escenario-futuras-misiones-20250822134304.html

.https://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-artemis-ii-nasa-enviara-cuatro-astronautas-mision-alrededor-luna-escenario-futuras-misiones-20250822134304.html El nuevo motor de inteligencia artificial Enoch sorprende a los espectadores con lo que puede hacer.https://www.brighteon.com/63ff7bc9-35dc-48cf-b60e-7537e8002928

La única nave que ha penetrado la atmósfera solar confirma la energía magnética que impulsa las erupciones solares.https://www.europapress.es/ciencia/astronomia/noticia-unica-nave-penetrado-atmosfera-solar-confirma-teorias-20250819095831.html

Un terraplanista viaja hasta la Antártida para demostrar que la Tierra es plana, sólo para descubrir que no lo es.https://x.com/Crazymoments01/status/1957306670020784419

para demostrar que la Tierra es plana, sólo para descubrir que no lo es.https://x.com/Crazymoments01/status/1957306670020784419 Gobiernos de todo el mundo están desarrollando un útero robótico para bebés prematuros.https://x.com/ShadowofEzra/status/1958719119391388062?t=zkcODqQ9TDJUb55ZmBGkfA&s=19

para bebés prematuros.https://x.com/ShadowofEzra/status/1958719119391388062?t=zkcODqQ9TDJUb55ZmBGkfA&s=19 Un pez robot nadador impulsado por agua de mar se puede sumergir a doce mil metros bajo el agua.- Un equipo de investigadores de la Universidad de Ingeniería de Harbin en China ha creado un robot blando parecido a un pez que puede nadar con la fuerza del agua de mar. Eso permite al robot soportar la alta presión de la parte más profunda del océano.https://www.youtube.com/watch?v=GuZ4gIn2v78&authuser=0

impulsado por agua de mar se puede sumergir a doce mil metros bajo el agua.- Un equipo de investigadores de la Universidad de Ingeniería de en ha creado un robot blando parecido a un pez que puede nadar con la fuerza del agua de mar. Eso permite al robot soportar la alta presión de la parte más profunda del océano.https://www.youtube.com/watch?v=GuZ4gIn2v78&authuser=0 Tener recuerdos de vidas pasadas se relaciona con un alto índice de problemas de salud mental, según una nueva investigación de Brasil. Casi la mitad de los adultos brasileños que reportan recuerdos de vidas pasadas dieron positivo en síntomas de depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático en tasas más altas que muchos grupos con alto estrés. Aunque los deseos y las fobias insólitas predijeron una peor salud mental, la espiritualidad y el afrontamiento religioso positivo mejoraron a menudo los resultados, lo que sugiere que la fe puede amortiguar la angustia.https://youtu.be/X_POd_4Sq3shttps://studyfinds.org/having-past-life-memories-linked-to-striking-rates-of-mental-health-struggles/

