Febrero finaliza con 340.388 afiliados a la Seguridad Social y con 42.564 personas registradas en el paro en Almería

Datos mensuales

Se trata de la cifra más baja de desempleados en un mes de febrero desde el año 2008

Durante el último mes se ha registrado un incremento del número de parados en 38 personas respecto a enero

En la provincia existen hoy -4.108 parados menos, lo que supone un descenso del -8,80% en comparación con los datos de hace un año

En el mes de febrero, la tasa de contratación indefinida se ha situado en el 54,19% del total de contratos suscritos

La cantidad total que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha destinado a la protección de personas desempleadas en Almería ha sido de 38,82 millones de euros, que han beneficiado a un total de 26.770 personas

El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería, al finalizar el mes de febrero, se ha incrementado en 38 personas en relación con el mes de enero de 2026 (0,09%); situándose la cifra total de personas desempleadas en 42.564.

Esta cifra de parados es la más baja registrada en un mes de febrero desde el año 2008, cuando se registraron 33.071 personas desempleadas. Si tenemos en cuenta los datos interanuales, hay hoy -4.108 personas en el desempleo menos que en febrero de 2025, es decir hace exactamente un año, lo que supone un descenso del -8,80%.

Por sexos, el paro masculino se ha situado en febrero en 17.622 hombres en paro, mientras que el total de mujeres desempleadas fue de 24.942. Por edades, la cifra del paro juvenil, es decir, de menores de 25 años, es de 3.850 parados. Entre los mayores de 25 años el número de desempleados es de 38.714. Del total de desempleados, 8.294 son ciudadanos extranjeros.

El paro por sectores

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en los sectores de construcción (-93), agricultura (-9) e industria (-6). Sin embargo, aumenta en el sector de colectivo sin empleo anterior (95) y sector servicios (51).

La estructura por sectores del paro en la provincia de Almería es la siguiente: sector servicios 28.002 parados, colectivo sin empleo anterior 5.271, construcción 3.720, agricultura 3.784 e industria 1.787.

Contratos firmados

El número total de contratos registrados durante el mes de febrero en Almería ha sido de 17.275, lo que suponen 399 contratos más que en el mes de enero

(2,36%) y 943 contratos más que en el mes de febrero de 2025 (5,77%).

Del total de contratos,10.688 se han suscrito en el sector servicios, 4.749 en la agricultura, 1.195 en la construcción y 643 en la industria. Los contratos que han suscrito ciudadanos extranjeros son 7.651. En lo que va de año se han suscrito en Almería 34.151 contratos, de los que 18.505 (54,19%) han sido indefinidos y el resto, 15.646 (45,81%) de carácter temporal.

Prestaciones por desempleo (datos de enero 2026)

El número de personas beneficiarias de la protección que otorga el sistema de prestaciones por desempleo financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería durante el mes de enero fue de 26.770.

De este total, 15.935 percibieron prestación contributiva por desempleo, 9.529 subsidio por desempleo, 21 renta activa de inserción y 1.285 subsidio de eventuales agrarios.

Los ciudadanos extranjeros que perciben alguna prestación por desempleo ascienden a 7.671, lo que representa el 4,01% del total nacional. De ellos, 5.841 son de países no comunitarios y 1.830 de países comunitarios.

La cantidad total que el SEPE ha destinado a financiar las prestaciones por desempleo en el mes de enero en Almería asciende a 38,82 millones de euros. Por otra parte, la cuantía media de la prestación contributiva percibida por beneficiario es de 1.015 euros al mes, y el plazo medio de reconocimiento de la prestación de 3,38 días.

Afiliación a la Seguridad Social

La afiliación media del mes de febrero ha sido de 340.388 trabajadores afiliados, lo que supone un aumento de 2.147 afiliados respecto a enero (-0,63%). En términos interanuales, hay hoy 4.070 afiliados más que hace un año, es decir, en febrero de 2025, lo que porcentualmente es un 1,21% más.

En la actualidad, en Almería se encuentran afiliados en el Régimen General 276.049 trabajadores, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 63.630, y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 709.

Del total de trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, 57.229 trabajadores están afiliados al Sistema Especial Agrario y 2.221 al Sistema Especial para Empleados del Hogar.

En cuanto a la afiliación de extranjeros, según los últimos datos del mes de enero de 2026, se registraron en Almería 85.573 ciudadanos extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Esta cifra representa un 25,30 % sobre el número total de personas afiliadas en la provincia registrado en el mes de enero (338.242). Los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Almería son 55.879 hombres y 29.694 mujeres. Por otra parte, 68.348 son nacionales de países no comunitarios y 17.225 nacionales de países comunitarios.

Por sectores, 40.911 están afiliados al Sistema Especial Agrario, 35.049 al Régimen General, 8.653 son autónomos, 890 están afiliados al Sistema Especial de Trabajadores del Hogar y 71 al Régimen del Mar.