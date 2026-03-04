El Centro Cultural Hispano-Filipino de Laujar acoge hasta el 15 de marzo la exposición ‘Talento que inspira’ del Consejo Social de la UAL

Vecinos y turistas podrán conocer los proyectos científicos, culturales y sociales de los ganadores de las tres ediciones de los Premios del Consejo Social, a través de fotografías, contenidos y vídeos

La investigación que se genera en la Universidad de Almería se visualiza en el Centro Cultural Hispano-Filipino de Laujar de Andarax, gracias a la exposición ‘Talento que inspira’. Se trata de una muestra creada por el Consejo Social de la Universidad de Almería, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Laujar, y acerca los proyectos científicos, sociales y culturales que están beneficiando al tejido productivo y social de la provincia almeriense, a través de las iniciativas ganadoras de las tres ediciones de los Premios del Consejo Social de la UAL, así como los reconocimientos en los Premios a Startup de los años 2021, 2022 y 2023 La muestra está producida por Contraportada y Asiento Vip.

La exposición se abrió el pasado 2 de febrero y se puede recorrer hasta el 15 de marzo, en las dos plantas del Centro Cultural Hispano-Filipino de Laujar. Los visitantes se encontrarán con 30 paneles con información, a través de fotografías y contenidos, de proyectos innovadores relacionadas con la agricultura, la cultura, la ciencia, la tecnología y otras áreas, que han sido desarrollados por investigadores de la Universidad, algunos en transferencia de conocimientos con empresas de Almería. La muestra, muy visual, incluye un QR en cada panel para acceder a entrevistas con los protagonistas de la exposición.

El Consejo Social de la Universidad de Almería quiere agradecer la colaboración y el compromiso del Ayuntamiento de Laujar para ceder este espacio cultural, con el fin de que todos los vecinos y turistas puedan contemplar la exposición.

En la exposición se explican los galardonados de la primera edición: se comparte la trayectoria del pensador Emilio Lledó, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, las investigaciones de María Jesús Martínez y José María Muyor, el trabajo del Departamento de Psicología, el grupo de investigación Sport Research Group, la contribución al desarrollo social del catedrático Antonio Bañón, la transferencia de conocimiento de la multinacional InTouch Health, y los proyectos de José Antonio García y Juan Lisardo Delgado.

En la segunda edición, las investigaciones de Lucía López, José Luis Blanco y el grupo de investigación ‘Advanced NMR Methods and Metal-Based Catalysts’, la docencia del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, la empresa de base tecnológica de la catedrática Pilar Flores, el Ayuntamiento de El Ejido y su proyecto arqueológico de Ciavieja, que ha dirigido la profesora Carmen Pardo, del Departamento de Geografía, Historia y Humanidades de la UAL, y la trayectoria de Ginés Morata. Además, se ha premiado a las startup Southern Biorefinery y ‘Alma’, así como las tres patentes de Mila Santos y Fernando Diánez.

Y, en la tercera, las investigaciones de Sonia Chamizo y Alberto Soriano, la labor docente de José Ángel Aznar, el proyecto ‘Diseño y puesta en marcha de la Biblioteca Central José María Artero de Almería’, cuyos autores son Encarna Fuentes Melero, Mila Cascajares Rupérez, Carmen Pérez Agudo y Juan Luis Sánchez Martín, la empresa Biorizon Biotech, y la trayectoria de la astrónoma Josefa Masegosa.

Son investigaciones sobre microalgas aplicadas a la salud y la agricultura, deporte para prevención del cáncer, el proyecto innovador de la Biblioteca Central José María Artero, el uso de biocostras para restaurar tierras secas, análisis científico de los procesos psicosociales en los que se ven envueltas las relaciones entre grupos sociales, puesta en valor del yacimiento arqueológico de Ciavieja, creación elsoftware para usar robots móviles en hospitales, investigaciones sobre la evaluación de las ventajas/desventajas de la reutilización de aguas regeneradas para uso agrícola… Conocimientos, investigación e innovación universitaria al servicio de la sociedad almeriense.

La exposición está abierta hasta el 15 de marzo den el Centro Cultural Hispano-Filipino de Laujar de Andarax.