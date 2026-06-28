Filosofía en la calle, un proyecto que devuelve dignidad

Antonio Guerrero

“Psicología y Terapia Filosófica en la calle” es el nuevo proyecto de la asociación Filosofía en la calle y es hoy una de las iniciativas más singulares dentro del trabajo comunitario con personas en situación de exclusión. Coordinado por Francisco José García Carbonell, el proyecto reúne a psicólogos y filósofos para ofrecer un acompañamiento accesible, cercano y profundamente humano. La propuesta parte de una idea clara: unir la gestión emocional con la reflexión práctica para que quienes viven al margen recuperen estabilidad, sentido y voz.

El proyecto surge para cubrir un vacío que afecta a muchas personas vulnerables. Durante años han quedado fuera tanto de los recursos religiosos como de los psicológicos, ya sea por culpa, por falta de dinero o por no encontrar espacios donde ser escuchadas sin juicio. La pobreza, según el propio documento del programa, no es solo falta de recursos materiales, sino también pérdida de vínculos, autoestima y horizonte vital.

La intervención se apoya en dos pilares que trabajan juntos sin mezclarse. La psicología aporta comprensión del malestar, regulación emocional y apoyo en momentos de ansiedad, duelo o trauma. La filosofía introduce preguntas, diálogo y orientación existencial para reconstruir identidad y dignidad. Cada disciplina mantiene su método, pero ambas coinciden en un objetivo común: acompañar sin dirigir y escuchar sin imponer.

Las sesiones siguen una estructura clara que combina explicación emocional, pausa breve, reflexión filosófica y un diálogo comunitario donde cada persona puede expresarse con libertad. El proyecto funciona en formato híbrido, con encuentros presenciales y sesiones online para quienes no pueden desplazarse. La intención es extenderse a distintas asociaciones y crear una red que llegue a la calle, allí donde la vida ocurre y donde más falta hace la escucha.

García Carbonell insiste en que este trabajo no pretende sustituir nada, a ningún profesional por otro, sino abrir un espacio de dignidad. La psicología ayuda a sostener y la filosofía ayuda a pensar. Juntas forman una escuela de sentido que devuelve a las personas la posibilidad de reconstruir su proyecto vital desde un lugar más humano y más libre. Y de eso se trata en el fondo este proyecto: de devolver el sentido a donde no lo hay. La dignidad humana es el objetivo del proyecto.

Sumario: La dignidad humana es el nuevo proyecto de Psicología y Terapia Filosófica en la calle, el nuevo proyecto de la asociación Filosofía en la calle.

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