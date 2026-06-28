La UAL implantará dos títulos de la nueva programación académica en el curso 2026/2027

Los alumnos se podrán matricular en el grado de Logopedia y en el máster en Inteligencia Institucional, reforzando la oferta en ciencias de la salud y en nuevas tecnologías

La actualización de la oferta de titulaciones es uno de los ejes de la reforma universitaria acometida por la Junta en la última legislatura, que se asienta también en el nuevo modelo de financiación y la LUPA

La Universidad de Almería (UAL) ofrecerá para el próximo curso 2026/2027 dos nuevas titulaciones pertenecientes a la programación académica aprobada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para su implantación hasta 2028. Esa planificación de enseñanzas, que se compone de 200 títulos en todo ese periodo, responde a la actualización necesaria de la oferta formativa existente para adecuarse a los desafíos de la era digital, a las necesidades del entorno productivo regional y a la propia demanda del estudiantado de la comunidad.

Fruto de ello, todos los estudios autorizados se repartirán casi al 50% entre las ramas STEM (las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y las de ciencias sociales. Los dos títulos tienen carácter interuniversitario, por lo que se impartirán conjuntamente con otras instituciones académicas públicas andaluzas, y se desgranan en un grado en Logopedia junto a la Universidad de Sevilla, que ejerce la coordinación; y en un máster en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos, que lidera la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

En esa nueva oferta, la UAL ha decidido, en coordinación con la Junta, reforzar los estudios vinculados a las ciencias de la salud y a las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito institucional. En el conjunto del sistema público universitario andaluz se desarrollarán 36 titulaciones, que se desgranan en nueve grados, 25 másteres y dos doctorados y se incorporarán en ocho de las diez instituciones académicas públicas que desarrollan su actividad en Andalucía. De todas ellas, 24 son interuniversitarias, por lo que se ponen en marcha entre varios campus; cinco tienen mención dual y, por tanto, combinan aprendizaje teórico con adquisición de conocimientos en la empresa, y una es internacional, es decir, se imparte junto a otras instituciones del ámbito europeo.

Aunque la diversidad de materias y ramas de conocimiento es amplia, existe en esa nueva cartera un peso elevado de la digitalización y de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y de datos, especialización considerada estratégica y prioritaria por el sector empresarial para el desarrollo económico de la comunidad. Esta formación a estrenar plantea aplicar esas nuevas tecnologías a los entornos empresariales, a los mercados, al arte y el diseño, a la educación o a las ciencias de la salud. El resto de planes de estudios autorizados para el próximo año académico profundizará en la rama sanitaria, en la actividad turística, en el campo de la energía, así como en las ingenierías. Tanto en la elección de estas enseñanzas que comenzarán su andadura en el año universitario 2026/2027, como en las ya implementadas o en las que quedan por desarrollarse, la Consejería de Universidad ha primado criterios relacionados con la optimización de los recursos públicos, la demanda social, la cohesión territorial, la atención a zonas en riesgo de despoblación, la internacionalización, el impulso de la enseñanza interuniversitaria o la apuesta por la formación dual, que se aplica por primera vez en Andalucía buscando favorecer la empleabilidad.

Una reforma de calado Esa actualización se ha iniciado en este curso 2025/2026 que está a punto de finalizar con la puesta en marcha de los primeros cuarenta títulos, a los que se sumarán el próximo mes de septiembre estos 36, permitiendo alcanzar ya un total de 767 titulaciones. El resto del nuevo catálogo se desplegará entre 2027/2028 y 2028/2029, concluyendo así esta importante renovación del mapa de titulaciones, tras 15 años sin aplicar reajustes de calado, lo que ha comprometido la competitividad de las instituciones académicas andaluzas, que no pudieron responder a las demandas del mercado laboral y a los avances tecnológicos que han ido penetrando progresivamente en todas las áreas del desarrollo económico y social de Andalucía.

En la comunidad, el sistema público universitario regional ha tenido que competir durante los tres últimos lustros con el resto de instituciones nacionales en desigualdad de oportunidades, que sí han podido tomar el pulso a las exigencias del mercado, de las empresas, del alumnado y de la sociedad en general. Como consecuencia de toda ausencia de innovación en el ámbito formativo andaluz, se han producido alteraciones como la concentración de enseñanzas en determinadas ramas del conocimiento o la inexistencia de carreras que atendiesen a las nuevas demandas de profesionales cualificados. Todos esos desajustes quedarán en estos años corregidos con esta planificación académica en marcha, que constituye, además, una de las grandes medidas de la reforma universitaria acometida por el Ejecutivo autonómico en la última legislatura, que se asienta también en la aprobación del nuevo modelo de financiación y en la aprobación, en el plano normativo, de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA).

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