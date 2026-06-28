La UAL pone en marcha una campaña de donaciones por los terremotos de Venezuela

GabinetedePrensa junio 28, 2026 0
UAL 28 JUNIO 2026 CAMPAÑA VENEZUELA

La recaudación de fondos entre la comunidad universitaria se destinará a la estructura que Cruz Roja tiene en el terreno

La Universidad de Almería ha lanzado una campaña de donaciones para canalizar la ayuda de la comunidad universitaria almeriense a las personas afectadas por el doble terremoto de Venezuela. La campaña se articula a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Donaciones y Patrocinios (UalUne) y, con ella, se hace un llamamiento a la solidaridad y compromiso de todas las personas que forman parte de la Universidad de Almería. El objetivo es paliar las necesidades de quienes sufren las consecuencias de los terribles seísmos ocurridos hace solo unos días.


Como consecuencia de ellos, miles de personas han visto cómo sus hogares y medios de vida quedaban gravemente afectados en cuestión de segundos, dejando a miles de familias sin acceso a alimentos, agua potable, refugio ni atención sanitaria urgente. Los fondos que se recauden en esta campaña se destinarán a la estructura que Cruz Roja tiene en el terreno. Para participar haciendo una donación, solo hay que visitar este enlace.

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