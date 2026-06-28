La OJAL conquista al público con un brillante ‘Divino Tesoro’ y confirma el excelente momento de la joven formación almeriense

Las obras de Shostakóvich y Schubert, bajo la dirección de Michael Thomas, fueron interpretadas con una gran madurez en el Auditorio Maestro Padilla

La Orquesta Joven de Almería (OJAL) volvió a dejar patente el excelente momento artístico que atraviesa con el concierto ‘Divino Tesoro’, celebrado en la noche de ayer, sábado, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla dentro de la conmemoración del 25º Aniversario de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) y del programa del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Bajo la dirección de Michael Thomas, la formación ofreció un programa de gran exigencia técnica y musical que permitió comprobar el talento, la preparación y la madurez interpretativa de sus jóvenes integrantes.

Con una gran asistencia de público, la OJAL afrontó un repertorio construido en torno a dos compositores que revolucionaron la historia de la música desde su juventud: Dmitri Shostakóvich y Franz Schubert. Dos obras de enorme complejidad que los músicos almerienses defendieron con solvencia, sensibilidad y una calidad interpretativa que fue creciendo a lo largo de toda la velada.

La primera parte estuvo dedicada a la Sinfonía n.º 1 en fa menor, Op. 10, de Dmitri Shostakóvich, escrita cuando el compositor apenas contaba 19 años. La orquesta supo trasladar al escenario toda la riqueza de una partitura de asombrosa madurez técnica, donde conviven la ironía, el lirismo y una energía desbordante. La interpretación ha destacado por su precisión, equilibrio sonoro y expresividad.

El concierto continuó con la Sinfonía n.º 8 en si menor, la célebre Inacabada de Franz Schubert. La OJAL abordó la obra con un sonido cálido y homogéneo, poniendo en valor la belleza de sus melodías y la profundidad emocional de una partitura imprescindible del repertorio romántico.

El concierto se completó con la interpretación del Vals II de la Jazz Suite n.º 2 de Dmitri Shostakóvich, que puso el broche final a la velada con una ejecución de gran delicadeza y brillantez por parte de la orquesta.

El concierto fue creciendo en intensidad hasta desembocar en un brillante final que desencadenó una prolongada ovación del público. Los aplausos obligaron a Michael Thomas a regresar en varias ocasiones al escenario para agradecer el reconocimiento de los asistentes.

En uno de los momentos más emotivos de la noche, Michael Thomas quiso compartir el éxito del concierto con los auténticos protagonistas. El director fue reconociendo, una a una, las distintas secciones de la orquesta, invitándolas a ponerse en pie para recibir el reconocimiento del público, al tiempo que agradecía la entrega, el compromiso y el excelente trabajo realizado por los jóvenes músicos de la OJAL.

Con ‘Divino Tesoro’, la Orquesta Joven de Almería volvió a demostrar que el talento, cuando se une al rigor, la dedicación y una cuidada formación musical, es capaz de ofrecer interpretaciones de enorme calidad. Un gran trabajo con la cantera de la Orquesta Ciudad de Almería, que sigue compartiendo con los almerienses su 25º aniversario.

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