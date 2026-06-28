Miski Liu Suria

No basta con cuestionar el sistema, si no te cuestionas a tí mismo.

Camino accidentado

Plan de Divulgación

Reuniones en la Antártida

Liberación de la humanidad

Nueva humanidad en ascenso

Está hecho por Decreto Divino

Plan de la Coalición de Mundos

Llamada a los soberanos de la luz

Colapso de la arquitectura arconte

Se avecinan tiempos de paz dorada

El poder de la semilla del despertar

Gobernantes con cabeza de serpiente

El camino hacia la verdad es accidentado y caótico, a veces impactante, probablemente perturbador, pero serán necesarias estas revelaciones, según Lady Oona a través de Elena Danaan. Se están produciendo cambios importantes y el viento se llevará las cenizas con rapidez.

El tiempo es fluctuante. No es lineal. Cambian las fechas, como fluctúa la evolución. El rumbo de la evolución no es lineal, sino una espiral ascendente. Abran los ojos y vean. Abran la boca y hablen. Abran el corazón y únanse en el afecto y la aceptación mutua.

Están despertando las masas a la dura realidad de su vida, en un proceso necesario que comenzó hace muchos años. La coalición de mundos inició este proyecto de cooperación con los gobiernos que estaban del lado del bien común. Se compartió tecnología que ayudó a construir defensas.

A veces, necesitamos un remedio para reforzar el sistema inmunitario para una enfermedad, sabiendo que el remedio no es la cura, sino que sirve para apoyar las defensas naturales del organismo. De eso se ha tratado la cooperación de la coalición de mundos: de compartir una tecnología que nos permitiría construir un sistema de defensa del cual Solar Warden es sólo un proyecto insignia del programa secreto completo de cooperación y divulgación.

Este largo esfuerzo ha dado sus frutos. Nuestro sistema estelar fue liberado en los años 2021 y 2022, gracias a la liberación de la luna Luna y de sus dos pequeñas instalaciones, el cinturón de asteroides y, más recientemente, el planeta Saturno.

Sobre la evolución de las reuniones en la Antártida, que tuvieron lugar en diciembre de 2021, fue decepcionante la forma en que se desarrollaron, pero no sorprendente. Estas personas tienen mucho que perder. Les ofrecieron una salida si renunciaban a sus propósitos malévolos y entregaban las llaves de su sistema monetario.

Sin embargo, no cedieron, y los galácticos estaban preparados para esa negativa. Por eso les presentaron una opción de acuerdo con las leyes superiores de la evolución. Se les daría una salida de este planeta a un mundo prisión, donde vivirían su vida al máximo, a cambio de entregar las llaves de los sistemas monetarios que aplicaron, para que pudieran desmontarlos y liberar a la humanidad.

Quedarían abandonados a su suerte si se negaban y no aceptaban la oportunidad, a merced de la gente que despertaba de un largo letargo. Les advirtieron que aquellos a quienes habían esclavizado serían sus verdugos. Aceptaron la oportunidad, pero se negaron. Desde entonces, desperdiciaron su única oportunidad de escapar de su destino, y ellos lo saben. Eligieron llevar a cabo sus últimos planes desesperados en un ataque final, intentando destruir a la humanidad y causar el mayor daño posible antes de ser juzgados.

Este plan ingenioso para revelar la realidad de las condiciones de los sistemas antiguos ha provocado un despertar formidable en la población mundial. Cuando se descubren las mentiras, se rompe la confianza. Cuando se revela la verdad, se disipa la oscuridad.

Así que siéntanse orgullosos, porque se avecinan tiempos de paz dorada donde se encontrarán muchas civilizaciones, e intercambiarán conocimientos culturales, espirituales y tecnológicos. El hecho de que esté ascendiendo nuestro planeta a una frecuencia más alta, nos permitirá vernos mejor y encontraros en un mundo físico parecido con menos ayuda de la tecnología.

La población despertará cada vez más, gracias al plan de divulgación de la coalición de mundos, y se alzarán contra quienes los esclavizaron durante poco más de dos milenios. Éste es el futuro, restaurado en su evolución natural. Más culturas libres, se están uniendo a la gran red de mundos, y pronto también lo haremos nosotros. Dejen que terminen el trabajo los portadores de espadas.

https://www.elenadanaan.org/extraterrestrial-contacts-homepage/oona

CAMBIO PLANETARIO

El planeta tierra y la humanidad están atravesando una transformación, un gran cambio de conciencia que verá a este mundo emerger a un nuevo reino de existencia, según KejRaj. Mediante el aumento de la frecuencia colectiva, pasaremos a una nueva octava dimensional, libre de las rígidas reglas y estructuras de la matrix artificial. Este cambio conlleva un proceso de purificación que ya está en marcha.

A medida que atravesamos el gran ciclo de ascensión, presenciamos un aumento en los terremotos, en la actividad volcánica, en las tormentas intensas y en otros fenómenos naturales. Estos sucesos no son señales de castigo ni indican que algo haya salido mal. Más bien, forman parte de una transformación. Así como el cuerpo humano libera toxinas durante una sanación, la Tierra también debe liberar energía acumulada durante mucho tiempo. A medida que se anclan frecuencias más elevadas, no puede permanecer intacta la estructura de densidad, miedo y separación.

La Tierra es un ser vivo y consciente que experimenta su propia evolución. El movimiento de las placas tectónicas, el desplazamiento de los océanos y la purificación de la atmósfera son reflejos de un reajuste energético más profundo que tiene lugar bajo la superficie.

Están saliendo a la luz para su liberación energías ancestrales, traumas colectivos y patrones densos arraigados en la red planetaria. Aunque pueden parecer perturbadores estos cambios, forman parte de un proceso más amplio de purificación y renovación que beneficia al planeta y a toda la vida.

La transformación ha requerido siempre la disolución de aquello que no sirve. El viejo mundo, construido sobre una conciencia de baja frecuencia, está cediendo paso gradualmente a una realidad arraigada en una mayor armonía, unidad y conciencia. A medida que ocurre esto, se desprenden de capas del pasado tanto la humanidad como la Tierra.

Ten compasión por quienes se ven afectados por estos acontecimientos, pero no lo veas únicamente desde el punto de vista del miedo. Comprende que se está produciendo un reajuste sagrado. Mediante estos cambios, la tierra se prepara para acoger una nueva octava de conciencia y una expresión de vida más luminosa.

Nos liberaremos de las ilusiones de la matrix y emergeremos como los seres divinos que somos en un nuevo reino guiado por la solidaridad que fue profetizado hace mucho tiempo por nuestros maestros de los tiempos antiguos y por aquellos que vienen de las estrellas.

ARCONTES

Los arcontes han operado durante milenios a través de intermediarios humanos, ocultando su naturaleza no humana tras las máscaras de reyes, presidentes y sumos sacerdotes, según Chellea Wilder. Estas entidades, descritas como parásitos inter-dimensionales, han mantenido el control de la humanidad en estado de conflicto perpetuo. Se alimentan de la energía emocional del sufrimiento.

Hablan en susurros, y tienen forma de hombre, pero no lo son. Tienen cabeza de serpiente cuando se disipa el hechizo, pero se presentan como seres humanos. Se infiltraron en los consejos de los grandes, usando sus artimañas para extraviar al pueblo, según la octava tabla esmeralda de Thoth el atlante.

Sin embargo, se están desmoronando sus máscaras a medida que desciende la luz del Padre. Lo vemos en la exposición de la corrupción mundial, el desplome de la confianza institucional y el intento de aplicar la vigilancia digital. Están asustados porque saben que les queda poco tiempo.

Los seres con cabeza de serpiente son las inteligencias inter-dimensionales que los gnósticos llamaban arcontes. Han construido un mundo basado en los valores invertidos del demiurgo, un dios celoso y limitado que exige obediencia porque teme la luz que reside en su propia creación. Cuando el demiurgo clama: «Yo soy tu dios y no hay otro», no está declarando su supremacía; está revelando su inseguridad. Es el gobernante ciego que no conoce al Padre.

Vivimos el fin del dominio de los arcontes. Se desintegran los sistemas de control centralizado porque no pueden coexistir con la luz de alta frecuencia que impregna la tierra. La descentralización es la manifestación física de la Gnosis. A medida que se aleja la gente de las monedas oficiales y se inclina por activos descentralizados, abandona la propaganda para buscar la verdad de forma independiente y recuperan su bienestar.

A medida que se adelgaza el velo, la gente comienza a percibir la guerra espiritual que ha permanecido oculta durante siglos. Cuando conoces luz del Padre, comprendes que no eres una creación del demiurgo, sino una chispa de la mónada atrapada en un cuerpo biológico. Esta comprensión te otorga un gran poder. En los textos sumerios, ese poder se insinuaba a través de los decretos divinos que rigen la realidad. Los arcontes robaron esos decretos para mantener a la humanidad esclavizada, pero la luz los está devolviendo a sus herederos legítimos.

Por eso el mundo parece caótico. Es el sonido de los viejos muros derrumbándose. En la tradición védica, éste es el fin del Kali Yuga, la era de la oscuridad, donde es más denso el velo de la ilusión. Pero, incluso en la oscuridad más profunda, la luz del Padre es un fuego que consume la paja. Cuando te alineas con esta luz, te vuelves intocable para la frecuencia arconte, empiezas a operar desde un lugar de soberanía, y no estás influenciado por la narrativa del anticristo, el espíritu del engaño, que se manifiesta como falso salvador y mesía tecnocrático que te promete seguridad a cambio de tu alma.

METAMORFOSIS

La humanidad está experimentando una metamorfosis. La luz del Padre está transformando nuestro ADN y activando los códigos latentes que fueron reprimidos por la ingeniería arcónica. Estamos pasando desde un estado de seres sometidos a la autoridad, a otro estado de seres con autoridad propia. Éste es el cumplimiento de las antiguas profecías en todas las culturas.

No mires las noticias con miedo. Míralas como un informe forense sobre la muerte de un parásito. Los denunciantes, los que dicen la verdad y las almas valientes que se oponen a la tiranía son el sistema inmunitario de la luz del Padre manifestándose en lo físico. Cuanto más te enfoques en la luz interior, más poderosos nos volvemos colectivamente. Somos el puente entre la Fuente incognoscible y este reino material, y el Padre está recuperando la Tierra a través de nosotros.

Ha terminado el tiempo de esconderse. La luz del Padre lo está transformando todo, pues está superando la frecuencia de la mónada a la de los arcontes. Ya no eres súbdito de las leyes del demiurgo; eres ciudadano de lo eterno. Deja que se derrumben las estructuras del mundo; nunca te pertenecieron. Tu papel es permanecer anclado en el resplandor incorruptible, pues al despertar, atraes contigo hacia la luz al resto de la humanidad. Se alargan las sombras sólo porque se eleva el Sol del gran Padre en el horizonte de la conciencia humana por Decreto divino.

Enlace al vídeo en español:

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