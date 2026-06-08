Finaliza con éxito el curso de competencias digitales para mayores en el Punto Vuela Dalías

FRANCISCO LIROLA

La Casa de la Cultura de Dalías ha acogido durante los últimos días una nueva edición del programa YoConecto, una iniciativa de Cibervoluntarios en el marco de la formación impulsada por el Ayuntamiento de Dalías, dirigida a personas mayores de 60 años con el objetivo de acercarles las herramientas digitales y favorecer su autonomía en el uso de las nuevas tecnologías.

Un total de 13 mujeres han participado en esta acción formativa de 12 horas de duración, desarrollada a lo largo de cuatro jornadas en las instalaciones del Punto Vuela Dalías. Durante el curso, las alumnas han aprendido a sacar un mayor rendimiento a sus teléfonos móviles, conocer el funcionamiento de diferentes aplicaciones de uso cotidiano y dar sus primeros pasos en la navegación por internet de una forma segura y práctica.

La formación ha tenido una excelente acogida entre las participantes, quienes han mostrado una gran satisfacción con los conocimientos adquiridos. Muchas de ellas han destacado la utilidad de los contenidos impartidos para desenvolverse con mayor confianza en su día a día, realizar gestiones online, comunicarse con familiares y amigos o acceder a información y servicios digitales de forma sencilla.

En el acto de clausura participó la primera teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Dalías, María Dolores Gómez, quien felicitó a las alumnas por su implicación y ganas de aprender. Gómez destacó que “la formación digital se ha convertido en una herramienta esencial para favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades, especialmente entre las personas mayores. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas que contribuyan a reducir la brecha digital y mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Desde el consistorio se ha querido agradecer especialmente la labor de Elena Lirola Luque, docente de Cibervoluntarios, y de Amelia Rueda Pilar, agente de nuevas tecnologías del Punto Vuela Dalías, por su dedicación, cercanía y acompañamiento durante todo el proceso formativo, facilitando el aprendizaje de las participantes y creando un ambiente dinámico y participativo.

Además, el compromiso con la formación digital continúa desde el lunes 8 de junio, con un nuevo curso en el que los participantes podrán acercarse a las nociones básicas de la Inteligencia Artificial aplicada a la vida cotidiana y conocer algunas de las herramientas y aplicaciones más útiles para aprovechar todo su potencial.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha señalado que “la transformación digital avanza a gran velocidad y es fundamental que nadie se quede atrás. Este tipo de cursos permiten acercar las nuevas tecnologías a toda la ciudadanía de una manera práctica y accesible, facilitando el aprendizaje continuo y la adaptación a los cambios que ya forman parte de nuestra realidad”.

Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse en el Punto Vuela Dalías.

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