El Ayuntamiento impulsa proyectos por cerca de 3,5 millones de euros para mejorar servicios y equipamientos municipales

La Junta de Gobierno Local aprueba nuevas licitaciones, proyectos y adjudicaciones que abarcan movilidad, deporte, administración electrónica, turismo, mantenimiento urbano y espacios públicos

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha informado hoy de los últimos acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, entre los que destacan nuevas licitaciones, aprobaciones de proyectos y adjudicaciones de obras y servicios que suman una inversión cercana a los 3,5 millones de euros.

En concreto, la Junta de Gobierno ha dado cuenta de proyectos y contratos en fase de licitación y contratación por importe de 2.964.879,14 euros, así como de adjudicaciones de obras y servicios por valor de 486.904 euros.

Luz verde a un nuevo huerto urbano en Plaza de Toros

Entre los acuerdos aprobados destaca el proyecto para la creación de un nuevo huerto urbano en las inmediaciones de la calle Hoyo de las Tres Marías, junto al Paseo de la Caridad y detrás del CEIP Los Millares, en el barrio de Plaza de Toros.



La inversión prevista para esta nueva actuación, impulsada por vecinos y las áreas de Agua, Zonas Verdes y Agricultura y de Integración Social, Programas, Participación Ciudadana, Distritos y Juventud, asciende a 300.000 euros y contempla la adecuación de una parcela de 2.725 metros cuadrados mediante la construcción de dos explanadas destinadas a huertos urbanos, una de ellas especialmente diseñada para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. El proyecto incorpora asimismo medidas de integración ambiental y mejora paisajística.

Avanza la recuperación del antiguo Mercado de Regiones

Durante la comparecencia, Sacramento Sánchez ha informado también de la licitación, actualmente en marcha, del contrato para la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de los trabajos de remodelación integral del antiguo Mercado de Regiones.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 50.905,16 euros y constituye un nuevo paso en la recuperación de este emblemático inmueble, cuya futura rehabilitación contempla una inversión aproximada de 600.000 euros para la mejora de sus espacios interiores y exteriores.



Más plazas de aparcamiento inteligentes para movilidad reducida

Entre los acuerdos aprobados destacar también la aprobación de la contratación del suministro de sensores para la localización de plazas de aparcamiento y su integración en el sistema Smart Mobility del Ayuntamiento de Almería, con un presupuesto de licitación de 113.828,41 euros.

La actuación permitirá ampliar la red de plazas de estacionamiento sensorizadas para personas con movilidad reducida mediante la instalación de 101 sensores, además de otros 25 de reserva. El sistema ofrecerá información en tiempo real sobre la ocupación y localización de las plazas a través de aplicaciones web y móviles.

Nuevo circuito BMX junto al Recinto Ferial

La Junta de Gobierno ha aprobado igualmente la contratación de las obras para la construcción de un circuito BMX que se integrará en el entorno del Recinto Ferial.

La actuación sale a licitación con un presupuesto base de 791.392,51 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La nueva instalación deportiva ocupará una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados junto a la actual pista de ‘pumptrack’ y reforzará la oferta municipal de infraestructuras deportivas para la práctica y competición de esta disciplina.

Nuevos tótems informativos en parques de la ciudad

Del mismo modo, la portavoz municipal ha informado hoy de la adjudicación también del contrato para el suministro de doce tótems informativos y deportivos que se instalarán en diferentes parques del municipio. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Señalizaciones Villar S.A. por importe de 17.424 euros.

Esta iniciativa forma parte del programa municipal “Aprende a entrenar en tu parque”, impulsado desde el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, con el objetivo de fomentar hábitos saludables mediante contenidos audiovisuales accesibles a través de códigos QR.

Los dispositivos se instalarán en parques y espacios públicos de distintos barrios y núcleos urbanos del término municipal.

Adjudicadas las rutas turísticas en barco por el litoral de Almería

Entre las adjudicaciones aprobadas por este órgano de gobierno figura además el contrato de servicios de excursiones en embarcación por el litoral almeriense, incluido en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería.

La empresa ‘Innova Cruceros S.L.’ será la encargada de desarrollar esta iniciativa por un importe de 469.480 euros. El contrato contempla rutas marítimas con capacidad mínima para 70 pasajeros y accesibilidad para personas con movilidad reducida, con recorridos hacia Cabo de Gata, Aguadulce y los acantilados de Enix, así como itinerarios circulares con actividades complementarias relacionadas con la gastronomía, la música o la interpretación ambiental.

Continuidad al proceso de modernización administrativa

Otro de los acuerdos aprobados ha sido la contratación de los servicios de soporte, mantenimiento y evolución de la plataforma TAO de administración electrónica del Ayuntamiento de Almería.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.220.285 euros para un periodo de cuatro años, prorrogable por uno más, y permitirá seguir avanzando en la modernización de la gestión municipal y en la mejora de los servicios digitales dirigidos a ciudadanos y empresas.

Mejoras en barandillas y elementos de protección peatonal

En materia de mantenimiento urbano se ha aprobado la memoria técnica valorada para la reposición y sustitución de barandillas en distintos puntos de la ciudad, con un presupuesto base de licitación de 214.572,46 euros.

Las actuaciones se desarrollarán en el Paseo Marítimo de Ribera, el Camino de las Golondrinas, en Retamar, y la carretera del Aeropuerto, donde se repondrán o sustituirán elementos deteriorados o sustraídos para mejorar la seguridad peatonal.

Nuevos contratos para la Feria de Almería 2026

Por último, la portavoz municipal ha avanzado que continúan los preparativos de la Feria y Fiestas de Almería 2026 mediante la licitación de diferentes contratos vinculados al recinto ferial y a la iluminación extraordinaria.

Actualmente se encuentra en licitación el contrato para la gestión, organización y mantenimiento del recinto ferial, con un presupuesto base de 108.900 euros. Asimismo, está prevista la licitación del contrato de suministro en régimen de alquiler de la iluminación extraordinaria y elementos decorativos de la Feria, dividido en dos lotes y dotado con un presupuesto de 164.995,60 euros.

Este contrato permitirá la instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado extraordinario, cerca de un centenar de estructuras portantes y más de 45.000 farolillos que decorarán tanto el recinto ferial como diferentes espacios emblemáticos del centro de la ciudad.

Luz verde a la licitación para la construcción de una pista BMX en el Recinto Ferial

La Junta de Gobierno Local adjudica además el suministro e instalación de doce tótems informativos para fomentar el ejercicio saludable en diferentes parques de la ciudad

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes la licitación de las obras para la construcción de una pista de BMX en el Recinto Ferial, una actuación valorada en 791.392,51 euros que ampliará la oferta de instalaciones deportivas de la ciudad y reforzará el uso de este espacio más allá de la celebración de eventos puntuales.

El proyecto contempla la creación de un circuito de aproximadamente 6.000 metros cuadrados junto a la actual pista de ‘pumptrack’, con un diseño orientado tanto a la práctica deportiva como a la celebración de competiciones oficiales de esta disciplina.

La futura instalación incluirá rampas de salida diferenciadas por categorías, curvas peraltadas, saltos y distintos elementos técnicos propios de los circuitos de competición, además de un sistema automatizado de salida y espacios de preparación para los deportistas.

Según ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Obras Públicas, Sacramento Sánchez, el contrato sale a licitación con un plazo estimado de ejecución de seis meses. El objetivo es dotar a la ciudad de una infraestructura preparada para albergar pruebas deportivas de nivel competitivo y responder, al mismo tiempo, a la creciente demanda de espacios para la práctica del BMX.

La actuación incluye además trabajos de adecuación integral del terreno, instalación de alumbrado y drenaje, así como medidas de integración paisajística para adaptar el circuito al entorno y preservar la vegetación existente.

Doce tótems digitales para fomentar la actividad física en los parques

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la adjudicación del contrato para el suministro de doce tótems informativos y deportivos que se distribuirán por distintos parques del municipio. El contrato ha sido adjudicado a la empresa ‘Señalizaciones Villar S.A.’ por un importe de 17.424 euros.

Como ha explicado la portavoz municipal, la iniciativa forma parte del programa municipal “Aprende a entrenar en tu parque”, impulsado por el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, con el propósito de acercar contenidos formativos relacionados con el ejercicio físico saludable a los usuarios de estos espacios.

Los dispositivos permitirán acceder, mediante códigos QR y desde cualquier teléfono móvil, a vídeos explicativos y rutinas de entrenamiento orientadas al uso correcto de los elementos biosaludables instalados en los parques.

Los lugares en los que se prevé instalar estos dispositivos son:

– Parque del Delta del Andarax

– Parque de Venta Gaspar

– Parque de Avenida Santa Isabel

– Parque Nicolás Salmerón

– Parque de Avenida Vilches

– Parque de Los Pinos (El Alquián)

– Campo de Rugby El Toyo (Retamar)

– Parque Gloria Fuertes

– Parque de Villablanca

– Parque de Ciudad Jardín

– Parque Azul (Cabo de Gata)

– Parque junto a la Asociación de la Tercera Edad de La Cañada

Con ambos acuerdos, el Ayuntamiento avanza en dos líneas de actuación complementarias: la ampliación de la red de infraestructuras deportivas y la incorporación de herramientas digitales destinadas a promover hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

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