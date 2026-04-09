Miski Liu Suria

Decían que el mundo estaría en llamas antes de la RV. Quizás estemos cerca.

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Fondo de Saint Germain

Cambio energético

Se rompe el cerrojo

Estamos en marcha

Señales apocalípticas

Conflictos y tensiones

No es un cuento de hadas

Periodo de grandes cambios

Cambio en la forma de pensar

Nadie sabe qué pasará después

Señales apocalípticas en el cielo

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Miski Liu SuriaEl fideicomiso de Saint Germain es un fondo mundial gigantesco o una reserva de abundancia económica con recursos ilimitados, destinado a la humanidad para liberar riqueza, cancelar deudas y financiar un reinicio mundial. Se afirma que contiene activos inmensos y que está controlado por administradores para liberar fondos a proyectos humanitarios.

Según Medea Greere,2026 es el año en el que se rompe el cerrojo. El fondo más poderoso del mundo nunca fue un mito, sino un objetivo. El fideicomiso deSaint Germain es el arma financiera más oculta del mundo. Billones de oro, escondidos para el pueblo, secuestrados por la élite. Pero en 2026, se romperá el cerrojo. Es el reinicio que no podrán detener, y la justicia de la que no podrán escapar.

Se trata de un enorme fondo mundial, respaldado por oro físico y activos preciosos, acumulados y protegidos a lo largo de generaciones. Diseñado para operar al margen de los sistemas bancarios centrales, fue creado con el fin de reestructurar la riqueza planetaria tras el colapso del modelo de deuda fiduciaria.

A diferencia de las plataformas especulativas o de los tokens digitales, este fondo está vinculado a activos tangibles, y está destinado a un desembolso real a la gente, no a las corporaciones, ni a los gobiernos, ni a los grupos de expertos, sino a la población mundial. Existe, está estructurado, y su silencio nunca ha significado ausencia, sino sólo demora estratégica.

La guerra para liberar al fideicomiso de Saint Germain no se libra en las redacciones ni en los tribunales. Se libra en los servidores digitales, en las bóvedas militares, en el traspaso de fondos y en las negociaciones geopolíticas. Se trata de un desplome silencioso de los bancos centrales, y la auditoría final de generaciones de robos. Éste es el momento histórico en que el pueblo no sólo se levanta, sino que además recibe su recompensa.

Esto no es un cuento de hadas. Esto es un golpe de estado financiero en favor del pueblo. Su activación es un proceso, no un anuncio. Y si aún esperas a que lo confirme la CNN, serás el último en enterarte y el último en beneficiarte. Se trata de estar despierto, informado y preparado, no sólo espiritualmente, sino también estratégicamente.

Nunca se suponía que fueras dueño de tierras. Nunca se suponía que estuvieras libre de deudas. Nunca se suponía que te jubilaras con dignidad. Pero ahora lo harás. No porque te lo hayan dado, sino porque lo has recuperado.

https://amg-news.com/revealed-the-saint-germain-trust-the-trillion-dollar-fund-behind-nesara-gesara-the-global-reset-the-final-blow-to-the-elites-fiat-empire

SEÑALES APOCALÍPTICAS

Se avecinan grandes acontecimientos según Joseph Tittel, quien afirma que el mundo se acerca a una etapa de cambios importantes y eventos significativos que traerán crisis pero también cambios profundos en la humanidad. Asegura que estamos entrando en una fase de transformación mundial, con sucesos que marcarán un antes y un después.

También menciona crisis políticas, sociales y económicas, incluyendo conflictos entre países con inestabilidad mundial, y advierte sobre el aumento de fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas y eventos meteorológicos extremos. Afirma que se acercan acontecimientos mundiales importantes (naturales, políticos y sociales) que traerán crisis, pero también traerán cambios profundos en la humanidad.

Tittel sugiere que habrá transformaciones en cómo se gestiona la energía y avances tecnológicos importantes, junto a un despertar espiritual de la conciencia colectiva. Estos acontecimientos impulsarán también un cambio en la forma de pensar de la humanidad.

Según sus predicciones, se activa un periodo de energía intensa que puede traer conflictos, cambios políticos y acontecimientos mundiales importantes. A partir del 9 de abril Marte entra en Aries, lo que acelera la energía mundial y favorece la impulsividad, las tensiones y las decisiones bruscas. La segunda mitad de abril sería la parte más intensa del tránsito, con fechas clave como el 11, el 17, el 19-20 y el 24-25 de abril.

Afirma que habrá una caída de líderes, con movimientos forzados o salidas de cargos de figuras políticas y de poder. También habla de señales apocalípticas en el cielo, como los cielos rojizos vistos en Australia, Grecia y Libia, que él relaciona con futuros eventos graves.

NOTICIAS DEL RESETEO

Llevas un poder con el que sólo podían soñar tus antepasados, según Lizz Marion .https://sunnysjournal.com/

.https://sunnysjournal.com/ El objetivo de las guerras es la aniquilación de la humanidad, según CrystalRiver.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267169

Comienza la fase final según Gene Decode .- Se derrumba el sistema financiero mientras se intensifica la batalla oculta.https://www.bitchute.com/video/zjDExxqNO0B0

.- Se derrumba el sistema financiero mientras se intensifica la batalla oculta.https://www.bitchute.com/video/zjDExxqNO0B0 Desde la década de 1950, la Nasa retoca digitalmente las fotos para ocultar la presencia de las bases secretas en la cara oculta de la Luna , según Dan Willis .https://sunnysjournal.com/

, según .https://sunnysjournal.com/ El Creador sabe lo firme y visionario que eres; te eligió para hacer el trabajo duro; puede que estés cumpliendo un propósito mayor del que podemos comprender, según Jay Newman .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267158

.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267158 O logramos un salto cualitativo, o perecerá la especie humana.- La tarea más importante de la humanidad es lograr que madure nuestra cultura y se comporte como adultos.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267173

Los países BRICS han aumentado su reserva de oro hasta alcanzar el 17,4% de las tenencias de los bancos centrales.https://watcher.guru/news/brics-boosts-gold-as-petrodollar-cracks-holds-17-4-of-global-reserves

hasta alcanzar el 17,4% de las tenencias de los bancos centrales.https://watcher.guru/news/brics-boosts-gold-as-petrodollar-cracks-holds-17-4-of-global-reserves Las naciones BRICS acaban de superar las seis mil toneladas de oro en nueve meses, como si el dólar tuviera fecha de caducidad.

Los bancos centrales ven venir el reinicio , según Mr. Pool .- Los nombres que aparecen en los archivos de Epstein están en los consejos de administración de todas las instituciones que sustentan el sistema financiero actual. Cuando caigan esos nombres, se desplomará el sistema con ellos.https://t.me/s/MrPool_Q

, según .- Los nombres que aparecen en los archivos de están en los consejos de administración de todas las instituciones que sustentan el sistema financiero actual. Cuando caigan esos nombres, se desplomará el sistema con ellos.https://t.me/s/MrPool_Q Estamos entrando en la gran guerra de la energía según Matt Bracken.- Esta compleja guerra multiactor girará en torno a los flujos energéticos entre los principales proveedores y consumidores nacionales. No existen suficientes fuerzas navales para garantizar la libertad de los mares de la que ha disfrutado el mundo desde el final de la segunda guerra mundial.https://www.theburningplatform.com/2026/04/07/we-are-entering-the-great-energy-world-war/#more-403428

ORIENTE MEDIO

Irán interrumpe la navegación de los petroleros por Ormuz tras el ataque al Líbano .https://efe.com/mundo/2026-04-08/iran-suspende-paso-ormuz/

interrumpe la navegación de los petroleros por tras el ataque al .https://efe.com/mundo/2026-04-08/iran-suspende-paso-ormuz/ Trump dice que los ataques de Israel al Líbano no están incluidos en el alto el fuego.https://efe.com/mundo/2026-04-08/trump-israel-ataques-libano-hizbula-cese-fuego-iran-guerra/

dice que los ataques de al no están incluidos en el alto el fuego.https://efe.com/mundo/2026-04-08/trump-israel-ataques-libano-hizbula-cese-fuego-iran-guerra/ Trump amenaza con una ofensiva mayor si falla el acuerdo con Irán y mantiene sus tropas en la región.https://efe.com/mundo/2026-04-09/trump-iran-acuerdo-eeuu/

amenaza con una ofensiva mayor si falla el acuerdo con y mantiene sus tropas en la región.https://efe.com/mundo/2026-04-09/trump-iran-acuerdo-eeuu/ Irán denuncia ataques contra una de sus refinerías tras la entrada en vigor del alto el fuego.https://efe.com/mundo/2026-04-08/ataques-refineria-iran-tregua/

denuncia ataques contra una de sus refinerías tras la entrada en vigor del alto el fuego.https://efe.com/mundo/2026-04-08/ataques-refineria-iran-tregua/ Irán cree que las violaciones al plan de paz hacen ‘irrazonable’ un alto el fuego.https://efe.com/mundo/2026-04-08/iran-violaciones-alto-fuego-irrazonable/

cree que las violaciones al plan de paz hacen ‘irrazonable’ un alto el fuego.https://efe.com/mundo/2026-04-08/iran-violaciones-alto-fuego-irrazonable/ Ochocientos buques atrapados en el Golfo Pérsico intentan averiguar si pueden zarpar.https://www.zerohedge.com/markets/800-ships-trapped-persian-gulf-are-scrambling-figure-out-if-they-can-leave

Irán comparte recomendaciones para que los buques eviten las minas en Ormuz.https://efe.com/mundo/2026-04-09/iran-eeuu-recomendaciones-buques-minas-estrecho-ormuz/

comparte recomendaciones para que los buques eviten las en Ormuz.https://efe.com/mundo/2026-04-09/iran-eeuu-recomendaciones-buques-minas-estrecho-ormuz/ China podría haber presionado a Irán para que llegara a un acuerdo.https://www.zerohedge.com/geopolitical/why-china-might-have-pressed-iran-compromise-us

podría haber presionado a para que llegara a un acuerdo.https://www.zerohedge.com/geopolitical/why-china-might-have-pressed-iran-compromise-us Rusia traslada a 175 científicos nucleares rusos fuera de Irán a través de Armenia .https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-ferries-175-russian-nuclear-scientists-out-iran-land-border-armenia

traslada a 175 científicos nucleares rusos fuera de a través de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-ferries-175-russian-nuclear-scientists-out-iran-land-border-armenia Rusia y China vetaron la resolución de la ONU que autorizaba el uso de la fuerza para reabrir el estrecho de Ormuz .https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-china-veto-un-res-authorizing-military-force-reopen-hormuz-strait

y vetaron la resolución de la ONU que autorizaba el uso de la fuerza para reabrir el estrecho de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/russia-china-veto-un-res-authorizing-military-force-reopen-hormuz-strait El acuerdo de alto el fuego de dos semanas pone a Irán al control de la cadena de suministro energético mundial, según Mike Adams .https://brightvideos.com/play/vid-617391b8-6838-4244-a4fe-50034ccabd5b/index.html

al control de la cadena de suministro energético mundial, según .https://brightvideos.com/play/vid-617391b8-6838-4244-a4fe-50034ccabd5b/index.html El conflicto en Oriente Medio dispara el precio de los fertilizantes hasta un 35%.https://www.naturalnews.com/2026-04-07-spring-planting-crisis-middle-east-war-fertilizer.html

hasta un 35%.https://www.naturalnews.com/2026-04-07-spring-planting-crisis-middle-east-war-fertilizer.html Netanyahu está furioso por las concesiones a Irán .https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#NetanyahuMad

está furioso por las concesiones a .https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#NetanyahuMad El alto el fuego con Irán no se aplica en el Líbano , que sufre intensos ataques aéreos.https://www.zerohedge.com/geopolitical/beirut-suffers-biggest-bombardment-war-israel-insists-iran-ceasefire-doesnt-apply

no se aplica en el , que sufre intensos ataques aéreos.https://www.zerohedge.com/geopolitical/beirut-suffers-biggest-bombardment-war-israel-insists-iran-ceasefire-doesnt-apply Seis meses después, Israel sigue sin cumplir con lo estipulado en el alto fuego de Gaza.https://efe.com/mundo/2026-04-09/alto-el-fuego-gaza-israel-3/

ECONOMÍA

Los mercados reaccionaron aliviados ante el alto el fuego.https://www.zerohedge.com/markets/markets-relieved-two-week-iran-war-ceasefire-newsquawk-eu-market-open

Suben las acciones y cae el petróleo por el alto el fuego.https://www.zerohedge.com/markets/us-stocks-surged-and-oil-slumped-us-iran-ceasefire-newsquawk-asia-pac-market-open

El brent sube casi un 3%, hasta 97 dólares, por la duda sobre el alto el fuego en Irán.https://efe.com/economia/2026-04-09/brent-cotizacion-incertidumbre-guerra/

Los mercados pierden la euforia inicial al imponerse la realidad.https://www.zerohedge.com/markets/fog-ceasefire-markets-fade-initial-euphoria-reality-sets

El miedo se ha convertido en codicia en el mercado de valores.https://www.zerohedge.com/markets/fear-has-turned-greed-pretty-quickly-stock-market

se ha convertido en en el mercado de valores.https://www.zerohedge.com/markets/fear-has-turned-greed-pretty-quickly-stock-market EEUU ha gastado más de 42 mil millones de dólares en la guerra.https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-already-spent-over-42-billion-counting-iran-war

La guerra monetaria implica una revaluación mundial, según Freedom Fighter.https://dinarchronicles.com/2026/04/08/freedom-fighter-currency-war-means-global-revaluation/

El mundo financiero está en transición, según Rob Cunningham .https://x.com/KuwlShow/status/2041482548535079094

.https://x.com/KuwlShow/status/2041482548535079094 El aumento del precio de la energía y la tensión bélica aviva un cambio económico mundial.https://www.reuters.com/business/finance/global-markets-view-usa-2026-04-07/?utm_source=chatgpt.com

Exxon advierte de un impacto de 6.500 millones de dólares por la guerra.https://www.zerohedge.com/energy/exxon-warns-65-billion-hit-iran-war-q1-earnings-set-print-slightly-below-consensus

El mundo se lanza a comprar bonos del Tesoro mientras da un vuelco el sistema financiero, dice Sean Foo .https://dinarchronicles.com/2026/04/08/sean-foo-world-pulls-the-trigger-on-treasuries-as-us-financial-system-just-flipped/

del Tesoro mientras da un vuelco el sistema financiero, dice .https://dinarchronicles.com/2026/04/08/sean-foo-world-pulls-the-trigger-on-treasuries-as-us-financial-system-just-flipped/ La crisis en el suministro de productos petroquímicos provoca la paralización de las fábricas asiáticas.https://www.zerohedge.com/geopolitical/petrochemical-supply-shock-begins-idling-asian-factories

El FMI advierte que la tokenización podría introducir riesgos de criptomonedas en los mercados financieros.https://www.zerohedge.com/crypto/imf-panics-warns-tokenization-could-bring-crypto-risks-global-financial-markets

Marc Andreessen califica de falso el temor a la pérdida de empleo a causa de la IA.https://www.zerohedge.com/ai/marc-andreessen-calls-ai-job-loss-fears-fake-expects-employment-gains

EUROPA

La política meteorológica europea obliga a la industria a retroceder.https://www.zerohedge.com/markets/europes-climate-policy-forces-industry-retreat-even-its-critics-are-folding

Francia acaba de retirar el último oro almacenado en EEUU según Lena Petrova .https://www.youtube.com/watch?v=i6ZK-bWjob4

acaba de retirar el último almacenado en EEUU según .https://www.youtube.com/watch?v=i6ZK-bWjob4 La subida de impuestos en Francia enmascara una crisis inminente.https://www.zerohedge.com/markets/frances-debt-spiral-tax-hikes-mask-looming-crisis

enmascara una crisis inminente.https://www.zerohedge.com/markets/frances-debt-spiral-tax-hikes-mask-looming-crisis Las pruebas apuntan a que Ucrania está detrás del intento de sabotaje del TurkStream.https://www.zerohedge.com/geopolitical/evidence-points-ukraine-being-behind-turkstream-attempted-sabotage-no-ones-surprise

está detrás del intento de sabotaje del TurkStream.https://www.zerohedge.com/geopolitical/evidence-points-ukraine-being-behind-turkstream-attempted-sabotage-no-ones-surprise Trump sopesa castigar a los aliados de la Otan retirando sus tropas por la falta de ayuda.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-mulls-punishing-nato-allies-pulling-us-troops-over-lack-iran-help

sopesa castigar a los aliados de la Otan retirando sus tropas por la falta de ayuda.https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-mulls-punishing-nato-allies-pulling-us-troops-over-lack-iran-help Un funcionario británico admite que el Reino Unido no es capaz de rescatar a sus propios aviadores desaparecidos.https://www.zerohedge.com/geopolitical/british-official-admits-uk-not-capable-rescuing-their-own-lost-airman

no es capaz de rescatar a sus propios aviadores desaparecidos.https://www.zerohedge.com/geopolitical/british-official-admits-uk-not-capable-rescuing-their-own-lost-airman El vicepresidente Vance visita Hungría para apoyar a Orbán.https://www.zerohedge.com/geopolitical/vice-president-vance-visits-hungary-support-orban-ahead-election

ESPAÑA

China elige a España como uno de sus países prioritarios para impulsar las importaciones.https://efe.com/economia/2026-04-09/china-elige-espana-uno-paises-prioritarios-impulsar-importaciones/

elige a España como uno de sus países prioritarios para impulsar las importaciones.https://efe.com/economia/2026-04-09/china-elige-espana-uno-paises-prioritarios-impulsar-importaciones/ Sánchez pide que la UE suspenda el acuerdo de asociación con Israel y que el Líbano esté en la tregua.https://es.euronews.com/2026/04/08/sanchez-pide-que-ue-suspenda-acuerdo-de-asociacion-con-israel-que-libano-este-tregua

AMÉRICAS

Camioneros mexicanos bloquean las rutas de transporte de mercancías en una huelga nacional.https://www.zerohedge.com/economics/mexico-truckers-block-key-freight-routes-nationwide-strike

bloquean las rutas de transporte de mercancías en una huelga nacional.https://www.zerohedge.com/economics/mexico-truckers-block-key-freight-routes-nationwide-strike Aumenta la morosidad en Argentina debido a la caída en los ingresos y del poder adquisitivo.https://noticiaslatam.lat/20260407/aumenta-la-morosidad-en-argentina-por-la-caida-en-los-ingresos-y-en-el-poder-adquisitivo-dice-1172944322.html

debido a la caída en los ingresos y del poder adquisitivo.https://noticiaslatam.lat/20260407/aumenta-la-morosidad-en-argentina-por-la-caida-en-los-ingresos-y-en-el-poder-adquisitivo-dice-1172944322.html Activistas de Greenpeace protestan en Argentina contra la reforma de Milei de la ley delosGlaciares.https://es.euronews.com/2026/04/08/activistas-de-greenpeace-protestan-en-argentina-contra-la-reforma-de-la-ley-de-glaciares-d

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.