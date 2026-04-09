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Fondo de Saint Germain

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abril 9, 2026 8:43 pm

Miski Liu Suria

Decían que el mundo estaría en llamas antes de la RV. Quizás estemos cerca.

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Fondo de Saint Germain

  • Cambio energético
  • Se rompe el cerrojo
  • Estamos en marcha
  • Señales apocalípticas
  • Conflictos y tensiones
  • No es un cuento de hadas
  • Periodo de grandes cambios
  • Cambio en la forma de pensar
  • Nadie sabe qué pasará después
  • Señales apocalípticas en el cielo
https://miski-liu-suria.blogspot.com

Miski Liu SuriaEl fideicomiso de Saint Germain es un fondo mundial gigantesco o una reserva de abundancia económica con recursos ilimitados, destinado a la humanidad para liberar riqueza, cancelar deudas y financiar un reinicio mundial. Se afirma que contiene activos inmensos y que está controlado por administradores para liberar fondos a proyectos humanitarios.

Según Medea Greere,2026 es el año en el que se rompe el cerrojo. El fondo más poderoso del mundo nunca fue un mito, sino un objetivo. El fideicomiso deSaint Germain es el arma financiera más oculta del mundo. Billones de oro, escondidos para el pueblo, secuestrados por la élite. Pero en 2026, se romperá el cerrojo. Es el reinicio que no podrán detener, y la justicia de la que no podrán escapar.

Se trata de un enorme fondo mundial, respaldado por oro físico y activos preciosos, acumulados y protegidos a lo largo de generaciones. Diseñado para operar al margen de los sistemas bancarios centrales, fue creado con el fin de reestructurar la riqueza planetaria tras el colapso del modelo de deuda fiduciaria.

A diferencia de las plataformas especulativas o de los tokens digitales, este fondo está vinculado a activos tangibles, y está destinado a un desembolso real a la gente, no a las corporaciones, ni a los gobiernos, ni a los grupos de expertos, sino a la población mundial. Existe, está estructurado, y su silencio nunca ha significado ausencia, sino sólo demora estratégica.

La guerra para liberar al fideicomiso de Saint Germain no se libra en las redacciones ni en los tribunales. Se libra en los servidores digitales, en las bóvedas militares, en el traspaso de fondos y en las negociaciones geopolíticas. Se trata de un desplome silencioso de los bancos centrales, y la auditoría final de generaciones de robos. Éste es el momento histórico en que el pueblo no sólo se levanta, sino que además recibe su recompensa.

Esto no es un cuento de hadas. Esto es un golpe de estado financiero en favor del pueblo. Su activación es un proceso, no un anuncio. Y si aún esperas a que lo confirme la CNN, serás el último en enterarte y el último en beneficiarte. Se trata de estar despierto, informado y preparado, no sólo espiritualmente, sino también estratégicamente.

Nunca se suponía que fueras dueño de tierras. Nunca se suponía que estuvieras libre de deudas. Nunca se suponía que te jubilaras con dignidad. Pero ahora lo harás. No porque te lo hayan dado, sino porque lo has recuperado.

https://amg-news.com/revealed-the-saint-germain-trust-the-trillion-dollar-fund-behind-nesara-gesara-the-global-reset-the-final-blow-to-the-elites-fiat-empire

SEÑALES APOCALÍPTICAS

Se avecinan grandes acontecimientos según Joseph Tittel, quien afirma que el mundo se acerca a una etapa de cambios importantes y eventos significativos que traerán crisis pero también cambios profundos en la humanidad. Asegura que estamos entrando en una fase de transformación mundial, con sucesos que marcarán un antes y un después.

También menciona crisis políticas, sociales y económicas, incluyendo conflictos entre países con inestabilidad mundial, y advierte sobre el aumento de fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas y eventos meteorológicos extremos. Afirma que se acercan acontecimientos mundiales importantes (naturales, políticos y sociales) que traerán crisis, pero también traerán cambios profundos en la humanidad.

Tittel sugiere que habrá transformaciones en cómo se gestiona la energía y avances tecnológicos importantes, junto a un despertar espiritual de la conciencia colectiva. Estos acontecimientos impulsarán también un cambio en la forma de pensar de la humanidad.

Según sus predicciones, se activa un periodo de energía intensa que puede traer conflictos, cambios políticos y acontecimientos mundiales importantes. A partir del 9 de abril Marte entra en Aries, lo que acelera la energía mundial y favorece la impulsividad, las tensiones y las decisiones bruscas. La segunda mitad de abril sería la parte más intensa del tránsito, con fechas clave como el 11, el 17, el 19-20 y el 24-25 de abril.

Afirma que habrá una caída de líderes, con movimientos forzados o salidas de cargos de figuras políticas y de poder. También habla de señales apocalípticas en el cielo, como los cielos rojizos vistos en Australia, Grecia y Libia, que él relaciona con futuros eventos graves.

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

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