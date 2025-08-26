Gasolinera Fest trae el jueves de Feria las rumbas clásicas de Junco, Bordón 4, Los Calis, Juan Los Chunguitos y Rubén Martín

Será una noche de celebración en el Recinto de Conciertos de un sonido y unas canciones que han marcado a más de una generación

Un festival a medida de las personas amantes de las rumbas más históricas de la música española, de las palmitas a compás, del melisma y el arte festero. El Recinto de Conciertos del Ferial recibirá este próximo jueves, 28 de agosto, el evento ‘Gasolinera Fest’. Una cita que permitirá a los asistentes disfrutar de una genuina noche de rumbas con nombres propios que marcaron o perfeccionaron los cánones del género. Nada menos que Junco, Bordón 4, Los Calis, Juan de Los Chunguitos y, como representante de las nuevas hornadas, Rubén Martín, que es hijo de Dioni, una de las inconfundibles voces de Camela.

La cita musical comenzará a las 22.00 horas, en el marco de la programación especial coordinada por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la plataforma https://almeriaculturaentradas.es/ con un precio anticipado de tan solo 20 euros. También lo estarán en la taquilla del Recinto desde una hora antes del comienzo del concierto, en este caso con un precio de 25 euros.

Será una noche de pura rumba con ‘Hola, mi amor’ de Junco, ‘Qué cara más bonita’ o ‘Palacio de cristal’ de Bordón 4, ‘Una paloma blanca’ de Los Calis, ‘Dame veneno’ o ‘Me quedo contigo’ con Juan de Los Chinguitos, que son algunas de las canciones más representativas de un género que creó escuela y que ha llegado incluso a nuestros días con las revisiones más contemporáneas de ese sonido realizadas, por ejemplo, por Estopa o, más actuales, Sanguijuelas del Guadiana.

Rubén Martín, por su parte, lleva componiendo canciones para artistas como Camela, Los Caños o La Húngara desde comienzos de siglo y fue hace diez años cuando empezó a relanzar su carrera como solista y aportará contrapunto más juvenil a la noche.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, destaca que “la programación tiene propuestas para todos los gustos durante todo el año y en un marco festivo como la Feria de Almería, hemos abierto una ventana que recupere esos clásicos rumberos que, todavía hoy, casi todo el público de aquella generación e incluso posteriores se sabe de memoria”.

El imaginario colectivo de los años setenta y ochenta tiene en el cine quinqui o las cintas de gasolinera uno de sus referentes indiscutibles y la fiesta está garantizada para el jueves de Feria.