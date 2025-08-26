Home / Almería / El centro se convierte en un tablao, donde 150 almerienses han bailado por sevillanas en el flashmob de #Almeriaenferia 

agosto 26, 2025 3:29 pm

Organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, ha sido coordinado por la asociación Indanza y celebrado en la calle Reyes Católicos 

Partiendo del Mercado Central y vestidas, ellas, con trajes de faralaes, y ellos, con trajes flamencos, se han ido colocando en pareja a lo largo de la calle Reyes Católicos para justo a las 18:00 horas, de ayer, lunes, bailar de manera conjunta por sevillanas. Es el flashmob de #almeriaenferia, organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, que ha llenado de arte, color y tradición el centro de la ciudad.

La concejala Paola Laynez ha participado en la experiencia, una más en el baile de este flashmob, y luego ha manifestado que “hemos querido sumar a la Feria de Almería una actividad inusual, que ha sorprendido a los viandantes y que se ha viralizado en redes sociales”. Además, explica Paola Laynez, “ha sido una forma artística de reunir a las academias de baile almeriense, vestidas con sus trajes de faralaes, previamente a la Batalla de Flores, donde han participado en las carrozas del desfile”.

El flashmob ha sido coordinado por Indanza, bajo la mirada de su presidente, Tomás de María, y la participación de diez academias de baile. Han interpretado con mucho arte dos sevullanas, seguidas de muchos aplausos y la alegría compartida por el reto conseguido… A bailar, a bailar y a bailar en #almeriaenferia.

