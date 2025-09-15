Grietas en el viejo orden

Miski Liu Suria

El sistema financiero actual está en un proceso lento de demolición a causa de la corrupción y del abuso del sistema bancario central según el famoso contactado andromedano Alex Collier. El cambio no será inmediato; dependerá de la madurez y de la responsabilidad individual de cada ser humano para gestionar su propia riqueza. La transición hacia la autonomía financiera exige que cada uno aprenda a manejar sus activos, afrontando la responsabilidad y el reto de la autosuficiencia.

Alex destaca que esta transformación no es instantánea, sino una transición gradual que requiere responsabilidad y madurez de cada individuo. A medida que adquieran los seres humanos mayor libertad para administrar sus propios activos, el desafío es avanzar hacia la responsabilidad, la sabiduría financiera y la colaboración comunitaria. Sin embargo, a pesar de los desafíos, Alex se muestra optimista: cree que la humanidad tiene la oportunidad de construir un futuro financiero más libre y potenciado.

Collier afirma que el blockchain, las criptomonedas y los metales preciosos serán bases del nuevo sistema financiero mundial, llevando a la humanidad hacia mayor libertad y autosuficiencia, pero advierte que esta transición exige responsabilidad y una ruptura gradual con el sistema bancario tradicional. También destaca la necesidad de colaboración comunitaria y el abandono del paradigma de víctima del control bancario. Collier no ofrece información sobre cómo comprar criptomonedas, sino una perspectiva espiritual sobre el cambio sistémico en marcha.

Explica que, aunque el nuevo sistema aún puede tener sus raíces en el anterior, la cadena de bloques y las criptomonedas desempeñarán un papel fundamental para otorgar a los seres humanos una mayor soberanía sobre su patrimonio. A diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, los activos basados en la cadena de bloques existen fuera del control bancario directo, un paso clave para superar la dependencia de las instituciones centralizadas.

También destaca la creciente importancia del oro y la plata como elementos fundamentales de valor. Están resurgiendo los metales preciosos como salvaguarda crucial en tiempos de incertidumbre, ofreciendo estabilidad mientras se ven sometidas a una presión creciente las estructuras bancarias tradicionales.

A su juicio, los bancos están atrapados en derivados financieros, lo que representa una bomba nuclear económica que justifica la emigración hacia el blockchain como medio de protección del patrimonio individual. El oro y plata volverán a ocupar un lugar clave como respaldo de valor. Los bancos centrales están comprando oro a niveles históricos. Collier ve estos metales como garantía de estabilidad frente al colapso del sistema bancario tradicional y la manipulación del mercado de la plata.

ECONOMÍA

China ha hecho que el yuan-oro sea negociable en las bolsas de Shanghái . Así que se puede recibir en Hong Kon g, o pronto en Arabia Saudita . Esto será enorme.

ha hecho que el sea negociable en las bolsas de . Así que se puede recibir en g, o pronto en . Esto será enorme. Rusia está comprando plata para sus reservas. Esto es monumental. La plata es un mercado pequeño comparado con el oro, pero cotiza ahora a su máximo en catorce años. Cuando un banco central incursiona en un metal tan pequeño y estratégico, se siente con fuerza.https://dinarchronicles.com/2025/09/14/gold-telegraph-super-monetary-highway/

está comprando para sus reservas. Esto es monumental. La plata es un mercado pequeño comparado con el oro, pero cotiza ahora a su máximo en catorce años. Cuando un banco central incursiona en un metal tan pequeño y estratégico, se siente con fuerza.https://dinarchronicles.com/2025/09/14/gold-telegraph-super-monetary-highway/ El Banco Central Europeo anuncia su próximo movimiento y EEUU está colocando piezas económicas para contrarrestarlo. Quieren aplicar la moneda digital de banco central y controlar plenamente a la población. El presidente Trump ha aplicado las contramedidas necesarias para detener este proyecto, y ya se están bajando los tipos de interés en Europa.https://rumble.com/v6yy902-ep.-3730a-the-cb-is-telegraphing-their-next-moveeconomic-pieces-are-being-p.html?e9s=src_v1_ucp_a

SEMILLAS DE SABIDURÍA

Fuera lo viejo, dentro lo nuevo: los cambios mundiales apuntan hacia un reinicio respaldado por activos. La agitación política, el malestar social y la inestabilidad financiera están convergiendo para empujar a las naciones hacia sistemas respaldados por oro y materias primas.

En todo el mundo, las naciones experimentan turbulencia política y tensiones financieras que reflejan un cambio sistémico más profundo. Francia se ha enfrentado a protestas masivas, a un liderazgo bajo presión y a demandas de una nueva Constitución a medida que aumenta la frustración por las políticas de la UE.

Otros países muestran signos parecidos: Alemania, desaceleración económica y desafíos de dependencia energética. Italia y España, inestabilidad política y movimientos crecientes nacionalistas. Reino Unido, tensión financiera post-Brexit, cambio de liderazgo y batalla contra la inflación. EEUU, crisis de la deuda, escrutinio de la Fed y debate sobre un dólar digital.

El tema común es claro: está bajo presión la gobernabilidad tradicional y los sistemas económicos basados en moneda fiduciaria, y la población están rechazando el “seguir haciendo las cosas como siempre”. La frustración pública ya no se limita a las quejas económicas: se está extendiendo a la calle.

Parecen estar llegando a su límite muchas décadas de política monetaria impulsada por la deuda y el dominio de los bancos centrales. Las naciones agobiadas por una deuda insostenible se acercan al impago. Las grietas en el modelo fiduciario están acelerando la búsqueda de alternativas.

FINANCIACIÓN

Los BRICS promueven abiertamente la liquidación de operaciones con respaldo en oro. Las materias primas, el oro y el petróleo, resurgen como pilares del intercambio mundial, sustituyendo las promesas en papel de las monedas fiduciarias. Esta transición no es sólo financiera, sino también política. En Francia, el posible colapso de la Quinta República podría allanar el camino para una Sexta República, moldeada por nuevas alineaciones económicas, quizás más cercanas a los modelos BRICS.

Está en marcha el cambio de la vieja guardia al nuevo sistema, con una realineación del poder mundial que está disminuyendo del G-7, del FMI y del Banco de Pagos Internacionales. Por el contrario, están ganando terreno los fondos soberanos de riqueza y las monedas respaldadas por activos. Los bancos centrales se enfrentan a una gran presión para adaptarse, ahora que el oro es reconocido como un activo de nivel 1 según las normas de Basilea III y IV.

El cambio de liderazgo está sólo en la superficie; la transformación más profunda reside en el control del dinero y del crédito. Si un país como Francia reorienta su sistema financiero, las repercusiones podrían reconfigurar la UE, la Otan y el equilibrio del poder mundial.

PRUEBAS

Hay pruebas innegables de inestabilidad: protestas generalizadas, dimisiones, asesinatos y el auge de los mecanismos comerciales basados en el oro de los BRICS. Los ciudadanos desafían abiertamente a su gobierno, mientras que estos cambian de posición a nivel financiero y diplomático. Sin embargo, aunque están encajando las piezas de un nuevo orden financiero, no hay pruebas definitivas de que esté listo para aplicarse de inmediato un sistema único y coordinado. Continúa el cambio mundial, marcado por las negociaciones y la especulación.

Desde Europa hasta EEUU y los BRICS, la historia es la misma: se tambalea el viejo modelo fiduciario, y emergen los sistemas respaldados por activos como el siguiente capítulo de las finanzas mundiales. Los levantamientos en Londres y en España no son eventos aislados, sino síntomas de una ruptura más profunda entre los gobiernos, las personas y el orden financiero que los sustenta. El mundo podría presenciar pronto un reinicio coordinado donde la soberanía, los activos reales y las estructuras multipolares sustituyan al orden del pasado basado en la deuda. Esto no es sólo política, sino una reestructuración financiera mundial ante nuestros ojos.

RESUMEN DE FULFORD

Benjamin Fulford opina que las operaciones psicológicas sobre el asesinato de Charley Kirk distraen del encubrimiento de Epstein . A su juicio, se utilizó también este psicodrama para distraer la atención de manifestaciones contra el Gobierno en el Reino Unido, Francia, Corea del Sur y otros lugares. Pase lo que pase, los sombreros blancos tienen los registros de vuelo de Epstein , y están persiguiendo a todo visitante de esta isla como cómplice de asesinato masivo.

opina que las operaciones psicológicas sobre el asesinato de distraen del encubrimiento de . A su juicio, se utilizó también este psicodrama para distraer la atención de manifestaciones contra el Gobierno en el y otros lugares. Pase lo que pase, los sombreros blancos tienen los registros de vuelo de , y están persiguiendo a todo visitante de esta isla como cómplice de asesinato masivo. El coronel Douglas MacGregor está cancelando charlas al aire libre tras enterarse de que figura en la lista de los diez objetivos principales del servicio secreto ucraniano . El coronel está ahora bajo la protección de la familia Dragón .

está cancelando charlas al aire libre tras enterarse de que figura en la lista de los diez objetivos principales del servicio secreto . El coronel está ahora bajo la protección de la familia . Los habitantes originales de Londres están abandonando la ciudad debido a la delincuencia. La situación es tan grave, que el 72% de los jóvenes británicos se plantea emigrar. Muchos se mudan a Polonia y otros a España .

están abandonando la ciudad debido a la delincuencia. La situación es tan grave, que el 72% de los jóvenes británicos se plantea emigrar. Muchos se mudan a y otros a . Francia tiene una deuda de 300.000 millones de dólares que debe volver a financiar en los próximos meses, pero no podrá financiarla por su baja calificación crediticia. Esto significa que es probable que se produzca un cambio de régimen.

tiene una deuda de 300.000 millones de dólares que debe volver a financiar en los próximos meses, pero no podrá financiarla por su baja calificación crediticia. Esto significa que es probable que se produzca un cambio de régimen. Marine Le Pen dice que Francia cerrará las mezquitas extremistas y expulsará a quienes propaguen el odio.

dice que cerrará las mezquitas extremistas y expulsará a quienes propaguen el odio. Las universidades se están convirtiendo en plantaciones de esclavitud por deuda. Los estudiantes se gradúan con decenas de miles de dólares en deuda que no se puede cancelar mediante una quiebra. Se está entrenando a los graduados a obedecer a la inteligencia artificial y a no pensar por sí mismos.

se están convirtiendo en plantaciones de esclavitud por deuda. Los estudiantes se gradúan con decenas de miles de dólares en deuda que no se puede cancelar mediante una quiebra. Se está entrenando a los graduados a obedecer a la inteligencia artificial y a no pensar por sí mismos. Albania ha nombrado a una inteligencia artificial como ministra de Contrataciones Públicas para evitar la corrupción.

ha nombrado a una inteligencia artificial como ministra de Contrataciones Públicas para evitar la corrupción. China insta a construir un sistema más justo y equitativo de gobernabilidad mundial y avanzar hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad.https://benjaminfulford.net/charlie-kirk-psyops-distracts-from-epstein-cover-up/

insta a construir un sistema más justo y equitativo de gobernabilidad mundial y avanzar hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad.https://benjaminfulford.net/charlie-kirk-psyops-distracts-from-epstein-cover-up/ Los tambores de guerra suenan más fuerte en Europa según Rinus Verhagen .https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/14/rinus-verhagen-the-drums-of-war-grow-louder-in-europe/

suenan más fuerte en según .https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/14/rinus-verhagen-the-drums-of-war-grow-louder-in-europe/ 350.000 civiles desplazados por la fuerza en el último ataque a la ciudad de Gaza.https://www.aa.com.tr/en/middle-east/350-000-civilians-forcibly-displaced-in-latest-israeli-assault-on-gaza-city/3686668

MÁS ALLÁ DEL RAYO AZUL

¿Por qué la Tierra tiene una deuda de 315 billones de dólares si tenemos todos los recursos?

China desarrolla una batería nuclear revolucionaria que puede durar 50 años sin cargarse.https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/china-introduces-revolutionary-nuclear-battery-that-lasts-50-years-without-charging/articleshow/106880627.cms

desarrolla una batería nuclear revolucionaria que puede durar 50 años sin cargarse.https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/china-introduces-revolutionary-nuclear-battery-that-lasts-50-years-without-charging/articleshow/106880627.cms Rusia advierte a EEUU que se aprovecha de los usuarios de criptomonedas del mundo para que paguen su exorbitante deuda de 35 billones de dólares.pic.twitter.com/nohYULyYOf

advierte a EEUU que se aprovecha de los usuarios de criptomonedas del mundo para que paguen su exorbitante deuda de 35 billones de dólares.pic.twitter.com/nohYULyYOf La primera ministra de Alberta, Danielle Smith , ha ordenado a las autoridades provinciales que no colaboren con el plan de confiscación de armas de fuego del gobierno canadiense.https://www.youtube.com/watch?v=gvgdleMH_2g&t=9554s

, ha ordenado a las autoridades provinciales que no colaboren con el plan de confiscación de armas de fuego del gobierno canadiense.https://www.youtube.com/watch?v=gvgdleMH_2g&t=9554s Jim Carrey dice que “no existe el yo; somos un campo de energía que baila para sí mismo”.

dice que “no existe el yo; somos un campo de energía que baila para sí mismo”. El teletransporte es una realidad holográfica. No se trata de romper la física sino de cambiar tu ubicación instantáneamente en la representación holográfica, cambiando tu punto de conciencia o “punto de encaje” como lo llamaba Carlos Castañeda .https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-77/

es una realidad holográfica. No se trata de romper la física sino de cambiar tu ubicación instantáneamente en la representación holográfica, cambiando tu punto de conciencia o “punto de encaje” como lo llamaba .https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-77/ Imágenes de radar muestran cómo un misil Hellfire rebota en un ovni sobre el océano. Tenía activado un escudo de protección.https://nypost.com/2025/09/09/us-news/shocking-radar-footage-shows-hellfire-missile-fired-by-us-military-directly-hit-ufo-over-ocean/

