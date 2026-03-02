Huércal de Almería vuelve a dar una respuesta eficaz a sus vecinos y mejora una calle dañada por las lluvias

Tito Sánchez Núñez

El alcalde, Ismael Torres, visita las obras de reparación por daños en la calle Azor, que cuentan con una subvención de la Junta de Andalucía

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha comenzado los trabajos de reparación de daños en la calle Azor, en la urbanización de El Palomar, y que fueron provocados por las fuertes lluvias caídas en el municipio hace ahora justo un año, en marzo de 2025. El alcalde, Ismael Torres, ha destacado que “reforzamos nuestro compromiso con el mantenimiento de nuestras calles, así como la seguridad y la calidad de vida en los distintos barrios de nuestro municipio, a la vez que seguimos dando una respuesta eficaz en situaciones excepcionales como la climatología adversa y las lluvias torrenciales”.

Aquel episodio de lluvias intensas ocasionó la entrada de grandes cantidades de agua en la calle, procedentes de la autovía. Esto provocó el deslizamiento parcial de un tramo de calle, la aparición de grietas, el deterioro del firme, daños en las aceras y afectó también al parque infantil, lo que obligó al Ayuntamiento a restringir el paso tanto peatonal como de vehículos en algunos tramos, velando en todo momento por la seguridad de los vecinos de la calle.

Ahora, gracias a una subvención de la Junta de Andalucía, se está llevando a cabo este proyecto de reparación integral, en el que se reconstruye completamente los tramos de calzada y acerado más afectados, se mejora el firme en el resto de la vía y se ejecuta un nuevo suelo de caucho en el parque infantil, más seguro y confortable. También se van a reponer arquetas de servicios y alumbrado que se vieron afectados. El presupuesto total de la actuación es de 42.535,08 euros y el plazo de ejecución es de un mes y medio.