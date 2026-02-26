Almería se convierte en capital andaluza de la acuarela con el XXII Encuentro de la Agrupación de Acuarelistas



Cerca de 200 artistas participarán del 27 de febrero al 1 de marzo en un evento que llenará la ciudad de arte, luz y color

Almería acogerá este fin de semana el XXII Encuentro Andaluz de Acuarela, organizado por la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, consolidándose como epicentro artístico de la comunidad durante tres jornadas dedicadas a la creatividad y la convivencia cultural. Será la primera vez que este encuentro anual se celebre en una de las ocho capitales andaluzas.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado hoy el evento junto a Dory Ruiz, vicepresidenta de la Agrupación. El edil ha destacado la importancia de esta cita, que reunirá a cerca de 200 participantes procedentes de distintos puntos de España y también de países como Francia e Italia.

“De la mano de la Junta de Andalucía presentamos un encuentro que llenará Almería de cultura y talento durante los próximos días”, ha señalado Pérez de la Blanca, subrayando que se trata del evento más relevante del calendario anual de la Agrupación. “Es una oportunidad única para aprender, compartir conocimientos y fortalecer lazos en un ambiente de amistad y compañerismo”, ha añadido, agradeciendo a la organización su elección de Almería como sede.

Por su parte, Dory Ruiz ha agradecido al Ayuntamiento el respaldo institucional prestado para que la vocalía de Almería ejerza como anfitriona del encuentro. “Nos acompañan acuarelistas de diferentes regiones españolas y también de Francia e Italia. Durante tres días, casi 200 personas convivirán en torno a una misma pasión: la acuarela”, ha explicado.

Homenaje a Julio Visconti

El programa arrancará el viernes con la recepción oficial de los participantes, que recibirán un obsequio del Área de Turismo del Ayuntamiento de Almería. Tras la inauguración, se rendirá un homenaje especial al referente de la acuarela en la provincia, Julio Visconti, figura clave en la proyección de esta disciplina artística.

El sábado se desarrollarán diversos talleres, entre ellos uno de iniciación a la acuarela, así como dos masterclass: una impartida por el artista almeriense Miguel Sampedro y otra a cargo del presidente de la Asociación de Acuarelistas Catalanes.

El encuentro culminará el domingo con una gran jornada de pintura al aire libre en enclaves emblemáticos como la Plaza Vieja y el Casco Histórico. “Invitamos a todos los almerienses a acercarse y disfrutar de esta auténtica fiesta de agua, luz y color”, ha concluido Dory Ruiz.