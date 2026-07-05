Inauguración del curso de verano ‘Defensa y liderazgo: Almería, una tierra de líderes’

GabinetedePrensa julio 5, 2026 0
EDIFICIO CASA DE LAS MARIPOSAS (1)

La Universidad de Almería inaugura mañana lunes, día 6 de julio, el curso de verano ‘Defensa y liderazgo: Almería, una tierra de líderes’, que se celebrará durante una única jornada, con la participación de relevantes expertos.
El encuentro, que se celebra en la Casa de las Mariposas de Almería, será inaugurado
por la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz Domínguez, acompañada
por el general jefe de La Legión, José Agustín Carreras Postigo, y por el subdelegado
de Defensa en Almería y codirector del curso, José Manuel Lupiani Castellanos.

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