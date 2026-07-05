Inauguración del curso de verano ‘Defensa y liderazgo: Almería, una tierra de líderes’

La Universidad de Almería inaugura mañana lunes, día 6 de julio, el curso de verano ‘Defensa y liderazgo: Almería, una tierra de líderes’, que se celebrará durante una única jornada, con la participación de relevantes expertos.

El encuentro, que se celebra en la Casa de las Mariposas de Almería, será inaugurado

por la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz Domínguez, acompañada

por el general jefe de La Legión, José Agustín Carreras Postigo, y por el subdelegado

de Defensa en Almería y codirector del curso, José Manuel Lupiani Castellanos.

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