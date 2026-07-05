ASHAL y HLA Mediterráneo renuevan su acuerdo de asistencia sanitaria internacional premium para los alojamientos turísticos de Almería

GabinetedePrensa julio 5, 2026 0
Convenio ASHAL-Hospital HLA

Los turistas podrán acceder a un servicio premium con asistencia médica y urgencias 24 horas, consulta online y un departamento de atención al paciente internacional multilingüe

ASHAL y el Hospital HLA Mediterráneo refuerzan su colaboración para seguir ofreciendo a los alojamientos turísticos asociados un servicio premium con una completa cobertura sanitaria a los huéspedes durante su estancia en la provincia de Almería.

El acuerdo pone a disposición de los turistas un servicio asistencial integral: atención médica y de urgencias 24 horas al día los 365 días del año, consulta online, médico a domicilio y un Departamento Internacional especializado en la atención al paciente extranjero, en su propio idioma.

HLA Mediterráneo trabaja con las principales compañías aseguradoras internacionales, facilitando la gestión integral de la asistencia médica para que el turista no tenga que realizar ningún trámite ni adelantar pagos en los casos cubiertos por su póliza.

Además, los establecimientos recibirán material informativo y códigos QR para facilitar el acceso a estos servicios, sin que ninguna de esas ventajas suponga ningún coste para el negocio.

El acuerdo se extiende también a los propios profesionales de los alojamientos, que podrán recibir asesoramiento sobre soluciones de cobertura sanitaria cuando lo necesiten.

Para ASHAL y el Hospital HLA Mediterráneo esta colaboración refuerza su compromiso con el sector turístico y con la consolidación de Almeria y sus provincias como un destino seguro, competitivo y preparado para responder a las necesidades de los viajeros internacionales.

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