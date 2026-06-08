Incienso y flores perfuman las calles de Dalías celebrando la festividad del Corpus Christi

Dalías ha vuelto a demostrar su profunda devoción y apego a las tradiciones con la celebración del Corpus Christi, una de las festividades religiosas más significativas del calendario litúrgico, que ha congregado a cientos de vecinos y visitantes en una jornada marcada por la fe, el color, los aromas tradicionales, incienso y el trabajo colectivo de todo un pueblo volcado en mantener vivo su legado cultural y religioso.

En las últimas horas de la tarde del domingo, las calles del municipio se transformaron en un auténtico escenario de arte gracias al esfuerzo de familias, hermandades, cofradías y numerosos vecinos que participaron en la elaboración de altares ornamentales, exornos florales y espectaculares alfombras de sal decoradas con elaborados diseños y motivos religiosos. Cada rincón del recorrido procesional reflejaba el cariño, la dedicación y el compromiso de quienes trabajan año tras año para engrandecer una celebración profundamente arraigada en la identidad de Dalías.

Entre las creaciones realizadas para esta edición destacó también un guiño especial a la reciente visita del Papa León XIV y a su lema pastoral, “Alzad la mirada”, una referencia que estuvo presente en algunos de los diseños y composiciones artísticas que adornaban el itinerario de la procesión.

La solemne comitiva recorrió las principales calles del municipio acompañada por una multitud de fieles que quisieron participar en esta manifestación pública de fe. Junto al Santísimo Sacramento caminaron los niños y niñas que hace apenas unas semanas recibían el sacramento de la Primera Comunión, así como representantes de las distintas hermandades y cofradías de la localidad y numerosos vecinos que siguieron con respeto y emoción el desarrollo de la procesión junto a miembros del gobierno municipal.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola Martín, destacó la implicación de toda la ciudadanía en una celebración que constituye una de las expresiones más representativas de las tradiciones dalienses. “Esta celebración refleja el trabajo, el esmero y el cariño de todo un pueblo volcado en honrar sus costumbres y mantener viva una tradición tan arraigada en nuestro municipio”, señaló.

Asimismo, el regidor expresó su satisfacción al comprobar cómo las familias, asociaciones religiosas y colectivos locales colaboran cada año para embellecer el recorrido procesional y transmitir a las nuevas generaciones el valor de unas costumbres que forman parte del patrimonio cultural y espiritual de Dalías.

Con esta celebración, Dalías reafirma una vez más su compromiso con la conservación de sus tradiciones, convirtiendo el Corpus Christi en una muestra ejemplar de participación vecinal, devoción popular y riqueza cultural que continúa fortaleciendo los lazos de identidad y convivencia entre sus habitantes.

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