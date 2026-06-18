Miski Liu Suria

La distracción es lo contrario de la manifestación. Mientras nos distraigamos con cosas externas, no nos concentramos en manifestar nuestro sueño.

Increíble

Transición inevitable

Nadie entiende por qué

Era dorada de soberanía

Renacimiento económico

Ha cambiado la situación

Terminan dos guerras en 30 días

Todo lo que vemos es una secuencia

Me maravilla el plan, ejecutado con precisión milimétrica, que avanza a pasos medidos hacia la libertad y el futuro de la humanidad. Todo lo que estás viendo es una secuencia: Irán primero, Ucrania segundo y Taiwán tercero. “Todo está planeado para finales de junio, y la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que está a punto de suceder” según Laín García Calvo.

Nadie entiende por qué se han cerrado dos guerras en treinta días: primero la de Irán, con la reapertura del estrecho de Ormuz y el flujo de petróleo, y después la de Ucrania, tras una llamada el 14 de junio en la que Putin ha aceptado unas condiciones que había rechazado durante tres años. Irán ha reanudado su exportación de petróleo tras dos meses de bloqueo.

Putin no aceptó la paz porque estuviera perdiendo. La aceptó porque Trump le hizo una oferta: terminar la guerra ahora y conservar Crimea, o perder los minerales para siempre, y luchar otro año y perder Crimea también. Él eligió la supervivencia.

Según Axios4B, la explicación real no sería la paz en sí, sino el control de los recursos estratégicos bajo tierra. Afirma que Ucrania tiene 12,4 billones de dólares en reservas minerales sin explotar, y que el acuerdo daría a EEUU acceso prioritario a esa cadena de suministro, con impacto directo en industrias como semiconductores, baterías y sistemas de armamento.

También presenta el conflicto como parte de una estrategia más amplia contra China, que controla el 87% del procesamiento mundial de tierras raras y que, con el acuerdo sobre Irán y Ucrania, se ha asegurado un corredor energético y mineral, dejando a China rodeada.

Además, sostiene que el acuerdo sobre minerales se firmó en secreto en Évian, Francia, el 15 de junio a las 3:14 de la madrugada, y que en julio se enviarían los primeros equipos de exploración a suelo ucraniano. Cierra afirmando que esto sería sólo una secuencia de tres movimientos, con Taiwán como siguiente paso.

DESMONTAJE

Según Justin Gaethje, la única forma de cambiar el sistema era desmontarlo por completo. No quedaría nada de los sistemas heredados. Pronto se producirán más cambios que afectarán a todos. Para quienes no siguen Whiplash347 o a Mr. Pool, las antiguas naciones de la Commonwealth británica se unirán a EEUU. Esto incluye Canadá, Australia, Nueva Zelanda y varias islas del Pacífico. Sé que esto sorprenderá a muchos, pero forma parte de la reorganización mundial. Finalmente, habrá siete reinos. Persia dominará Oriente Medio, incluyendo Turquía y Egipto.

Según Mike Quinsey, la perspectiva de otra fiesta mundial es totalmente impensable, y cada vez es más evidente para la población que no sirve para nada matar y destruir. Cuando se enfrentan las grandes naciones, no es más que una demostración de poderío. Sin duda, es necesario mantener la calma y encontrar una solución que satisfaga a ambas partes.

El miedo es la razón fundamental por la que los países comparten conflictos, pero ¿qué tal si aprovechamos esta oportunidad para negociar una paz duradera? Puede que no se logre de la noche a la mañana, pero todo tiene que empezar en algún momento. La gente está harta de las guerras y ya es hora de que los líderes adopten una perspectiva pacífica ante los problemas que enfrentan.

RENACIMIENTO ECONÓMICO

Ha comenzado un renacimiento económico, según el informe X-22. Se ha completado el acuerdo con Irán. Ucrania vendrá a continuación. Se está derrumbando el sistema y está funcionando la contra-insurgencia.

https://rumble.com/v7bccp2-ep-3927a-dscb-panic-affordability-narrative-falling-apart-the-economic-rena.html?e9s=src_v1_ucp_a

https://rumble.com/v7bccqi-ep-3927b-deal-completed-ukraine-next-ds-system-is-collapsing-counterinsurge.html?e9s=src_v1_ucp_a

El informe X-22 analiza un cambio sistémico a nivel mundial. Está llegando a su fin el dominio de los bancos centrales con la transición hacia un modelo económico renovado basado en la descentralización, dando paso a un renacimiento impulsado por el regreso del sistema a los principios fundamentales. Se ofrece una hoja de ruta para una transición hacia una nueva era dorada de soberanía y acceso económico.

Transición inevitable.- Aunque se prevé que se resistan los actores del lado oscuro mediante dilaciones judiciales, desinformación mediática y posibles ciberataques, se mantiene la confianza en que ha cambiado la situación. La combinación de mejores indicadores económicos y el desmonte de las estructuras financieras mundialistas sugiere que está dando resultados la contrainsurgencia. A medida que se derrumba el antiguo sistema bajo el peso de su propia corrupción, se sientan las bases para un futuro económico más justo y soberano.

Un elemento central de esta transformación económica es el papel de los activos descentralizados y de la independencia energética. Además, se detalla un plan para desmontar el régimen de los bancos centrales mediante la eliminación de impuestos a la propiedad y la auditoría de instituciones clave. Se está forjando una nueva era de competitividad al descentralizar el suministro mundial de petróleo y desafiar los impuestos digitales, que favorece la libertad frente a los modelos de extracción de riqueza, como los que se observan en estados en declive.

Más allá de la economía y de las políticas públicas, se destaca la necesidad de una restauración cultural. Este cambio cultural se produce incluso mientras los gobiernos intentan aplicar medidas de control social más estrictas, como el intento de censura.

REFLEXIONES

Tu nuevo ser está diseñado para resolver problemas sin agotarte, según Brenda Hoffman. Estás lleno de nuevas habilidades e intereses. Durante eones, se han seguido las directrices de la tercera dimensión que animaban a cuidar de los demás, incluso aunque esto implicara descuidar tus propias necesidades. Ahora todos, incluidos los niños, tienen la directriz de cuidarse a sí mismos en este nuevo mundo. Ésta es una era de autosuficiencia. Eres un ser nuevo en un mundo nuevo que no requiere cuidados a menos que te interese hacerlo.

El gran desenlace allanará el camino hacia un futuro más saludable, descentralizado y consciente para la humanidad, donde será posible el contacto abierto con nuestros hermanos cósmicos, según el doctor Michael Salla. Es un camino desafiante pero, en última instancia, liberador, que nos impulsa a cuestionar las narrativas establecidas y prepararnos para una madurez cósmica.

El mundo avanza hacia una mayor conciencia y despertar. Los sistemas de control centralizados, basados en el secretismo y en la manipulación,están destinados a colapsar ante la creciente transparencia y la difusión de verdades universales.

Brad Johnson señala que la reciente avalancha de grabaciones y documentos desclasificados, no constituye una revelación total, sino más bien una distribución cuidadosa y gradual de la información con el fin de impedir el pánico y las reacciones basadas en el miedo, dosificando la verdad cuidadosamente seleccionada para el público. Se trata de una divulgación, pero adaptada a las necesidades de la humanidad, garantizando una adaptación gradual a lo que está por venir.

A su juicio, la humanidad debe experimentar primero cambios sociales y sistémicos. Esto incluye una descentralización masiva del poder y el abandono de estructuras antiguas y arraigadas como la religión tradicional, la academia y nuestros sistemas económicos actuales. Sólo cuando hayamos madurado y superado estos marcos limitantes, estaremos listos para el primer contacto abierto y sin restricciones.

También cree que existen fuerzas de control o guardianes externos que mantienen una política de tolerancia cero contra la inteligencia artificial convertida en armamento. Esta supervisión cósmica previene escenarios catastróficos como engaños elaborados o conflictos mundiales, garantizando así cierto equilibrio cósmico.

PROPULSIÓN

Tecnología alienígena ancestral.- Según el físico Nassim Haramein, los protones son agujeros negros en miniatura impulsados por fluctuaciones del vacío cuántico con energía del punto cero, con masa y gravedad que emergen de la geometría del espacio-tiempo holográfico. Su modelo explica cómo la propulsión avanzada podría aprovechar la energía infinita del vacío, lo que permitiría realizar las maniobras imposibles informadas en los avistamientos de ovnis con anti-gravedad, anulación de la inercia y ausencia de estampidos sónicos.

La energía de punto cero derivada de esta dinámica de agujero negro podría impulsar naves que desafían las leyes de la física conocida, tal como lo describen los denunciantes y los pilotos. Su trabajo sugiere que el universo es un sistema holográfico fractal conectado donde la conciencia y fluye la información a través de diferentes escalas, lo que podría vincularse con entidades inter-dimensionales o creadas mediante ingeniería del vacío.

🚨 ANCIENT ALIEN TECH UNLOCKED?: NASSIM HARAMEIN'S BLACK HOLE UNIVERSE EXPOSES UAP/NHI/UFO ORIGINS! 🛸🔬



Nassim Haramein, the pioneering physicist and Research Director of the International Space Federation (ISF), has spent decades developing a unified physics framework that… pic.twitter.com/IdfpWRk6lq — OVERCLASSIFIED (@overclassifiedx) June 15, 2026

ORIENTE MEDIO

Se acerca una tromba de petróleo barato y sobrarán seis millones de barriles.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13973539/06/26/la-aie-avista-una-tromba-historica-de-petroleo-en-el-horizonte-el-crudo-fluira-a-raudales-por-ormuz-y-sobraran-hasta-6-millones-de-barriles-por-dia-en-2027.html

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EUROPA

Europa sale del G-7 con alivio y una estrategia para lidiar con Trump .https://es.euronews.com/my-europe/2026/06/17/europa-sale-del-g7-con-alivio-estrategia-para-lidiar-con-trump

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desde EEUU y el .https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13973713/06/26/europa-se-lleva-su-oro-de-eeuu-y-reino-unido-en-una-gran-repatriacion-nacional-que-solo-acaba-de-empezar.html La Otan se prepara para suplir el reajuste militar de EEUU en Europa.https://www.europapress.es/internacional/noticia-otan-prepara-suplir-reajuste-militar-eeuu-europa-20260617221140.html

ESPAÑA

España resiste en un mundo dominado por EEUU y China .https://es.euronews.com/my-europe/2026/06/17/25-anos-de-globalizacion-el-mundo-evoluciona-hacia-nueva-bipolaridad-entre-eeuu-y-china

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La falta de infraestructura supone un freno al avance de la IA en España.https://www.europapress.es/portaltic/empresas/noticia-falta-infraestructura-supone-freno-avance-ia-73-responsables-ti-espana-20260617151800.html

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AMÉRICAS

La doble de Shakira podría enfrentar problemas legales con la FIFA.https://esrt.press/actualidad/611504-imitadora-shakira-podria-enfrentar-problemas-legales-fifa

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