El Festival Internacional Cines del Sur de Granada presenta la programación de su 12ª edición marcada por la memoria y la ecología

Del 17 al 24 de julio, se abrazarán las distintas miradas críticas y a la vez esperanzadoras del cine latinoamericano, asiático y africano con la proyección de más de 40 películas. Como novedad se incorpora al programa la sección Llaves del Sur, como prolongación natural de la Sección Oficial con seis películas inéditas en España.

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El Festival Internacional Cines del Sur, gran apuesta cultural del Ayuntamiento de Granada en su estrategia hacia la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, desvela la programación completa de su esperada 12ª edición. Tras reajustar su calendario debido a la convocatoria de elecciones autonómicas y dificultades con los trámites administrativos, el certamen de cine internacional que se celebrará finalmente del 17 al 24 de julio de 2026, transformará las noches de la ciudad en un escaparate privilegiado del cine periférico y global.

Cines del Sur recupera así su principal esencia como puente entre culturas, unos valores que conectan con la diversidad, la sostenibilidad y la cultura de paz. Una semana estival donde se podrá ver pero sobre todo escuchar otras voces, otras miradas en una gran pantalla que no es la habitual de los circuitos comerciales. Más de 40 películas con distintas miradas críticas y esperanzadoras engloban un programa diverso, plural y de de libre expresión de las realidades periféricas actuales.

La Sección Oficial competitiva de este año, cuyos títulos optarán a la tradicional Alhambra de Oro y al Premio del Público dotado con 5.000 euros, destaca por su fuerza y compromiso social. Entre los títulos seleccionados se encuentra la mexicana La reserva, de Pablo Pérez Lombardini, una cinta en blanco y negro centrada en la resistencia comunitaria frente a la destrucción medioambiental. La memoria histórica y el exilio marcarán la brasileña As Vitrines, de Flávia Castro, ambientada en el golpe militar chileno de 1973.

La sección se completará con la road movie turca Early Winter (Özcan Alper), el descarnado drama tunecino Exile (Mehdi Hmili) y la profunda cinta china The Sun Rises on Us All (Cai Shangjun). Asimismo, la frescura y el ingenio más joven tendrán protagonismo gracias a la nigeriana Crocodile y la surcoreana Funky Freaky Freaks.

La gran novedad de esta 12ª edición es la sección competitiva Llaves del Sur, un espacio de seis películas inéditas en Andalucía realizadas en régimen de coproducción con países europeos. Esta sección destaca por su paridad y pluralidad de voces (cinco directoras y cuatro directores), incluyendo tres óperas primas dirigidas por mujeres: Becoming (Kazajistán), Laundry (Sudáfrica) y Where the Wind Comes From (Túnez), junto al largometraje keniano Nawi: Dear Future Me. En el apartado documental se proyectará la producción iraní All My Sisters.

El festival tendrá una inauguración de excepción dentro de esta sección en el Teatro del Generalife con el estreno en España del documental Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés, dirigido por el hijo adoptivo de Milanés, Fabien Pisani, una obra de alto valor artístico que entrelaza la intimidad del cantautor cubano con la memoria política e iberoamericana. Un estreno que además contará con un concierto homenaje.

El festival es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, Diputación de Granada y la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, la Universidad de Granada y el Patronato de la Alhambra, entre otras entidades.

Las proyecciones se desarrollarán en espacios emblemáticos como el Teatro del Generalife (Inauguración), Teatro Isabel La Católica (Clausura), Centro Federico García Lorca, Corral del Carbón, Plaza de las Pasiegas y Palacio de los Condes de Gabia.

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