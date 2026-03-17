Más de un millar de alumnos de Secundaria participan en el programa de educación afectivo sexual ‘¿Por dónde empezar?’

250 alumnos de los institutos Santo Domingo, Francisco Montoya y Santa María del Águila han formado parte de la jornada de clausura de la cuarta edición de este programa, en el Teatro Municipal

El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, ha destacado “la importancia de que la formación que reciben nuestros jóvenes también aborde la educación sexual, especialmente en la etapa de la adolescencia, para poder ofrecerles herramientas con las que aprendan a gestionar sus emociones, así como a respetar y a tolerar los sentimientos de los demás”

El especialista en sexología Jesús Alonso ha impartido una ponencia inicial sobre sexualidad en la adolescencia, tras la que los estudiantes han participado en un original Scape Room

El Teatro Municipal ha acogido esta mañana la jornada de clausura del ‘Programa de Educación Afectivo Sexual ¿Por dónde empezar?’ que desde la Unidad de Educación, Juventud y Participación se ha promovido este curso a través de talleres entre los institutos del municipio.

Un total de 250 estudiantes de Tercero de la ESO de los institutos Santo Domingo, Francisco Montoya y Santa María del Águila han formado parte de esta última sesión del programa, que ha incluido una ponencia lúdico-práctica sobre sexualidad en la adolescencia, a cargo del especialista en sexología y docente Jesús Alonso, tras la que se ha desarrollado un original Scape Room entre los asistentes.

El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, ha sido el encargado de clausurar la cuarta edición de este programa destacando “la importancia de que la formación que reciben nuestros jóvenes también aborde la educación sexual, especialmente en la etapa de la adolescencia, para poder ofrecerles herramientas con las que aprendan a gestionar sus emociones, así como a respetar y a tolerar los sentimientos de los demás”.

El edil de Educación y Juventud ha agradecido la buena acogida de este programa por parte de los centros educativos, como también de los padres, para los que esta edición se ofreció una charla inicial en la que se presentaron los objetivos y las temáticas que se abordarían.

Más de un millar de estudiantes de Tercero de la ESO han participado durante los meses de febrero y marzo de alguna de las 42 charlas que se han impartido en todos los Institutos de Educación Secundaria (IES) púbicos del municipio. Un programa durante el que se han abordado asuntos como la influencia de las redes sociales en la sexualidad, la salud sexual y el autocuidado, la responsabilidad afectiva, la diversidad sexual y la sexualidad igualitaria o las relaciones sanas y las buenas prácticas.

Talleres que se han desarrollado de forma práctica, fomentando el debate entre los participantes y buscando el feedback de los menores, con el objetivo de promover entre los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo sobre las relaciones igualitarias, además de fortalecer en ellos su nivel de autoestima y autonomía.