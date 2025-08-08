José María Martín visita uno de los controles de la Guardia Civil en los accesos al Dreambeach para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas

Más de medio centenar de agentes forman parte del operativo. Los controles se realizan durante las 24 horas del día en las principales vías de acceso al recinto

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado uno de los controles establecidos por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en los accesos al recinto del festival Dreambeach, en el entorno de la urbanización El Toyo, en Almería. Estos dispositivos tienen como objetivo prevenir y evitar que se produzcan situaciones de riesgo derivadas de la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Durante su visita, el subdelegado ha destacado la importancia de reforzar la seguridad vial ante un evento que congrega a miles de personas. “La prioridad es garantizar que quienes acuden al festival lo hagan con responsabilidad y que, a la salida, vuelvan a casa de forma segura. Para ello, contamos con un importante despliegue de la Guardia Civil que trabaja de forma incansable las 24 horas del día”, ha señalado.

El operativo, coordinado por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, cuenta con más de medio centenar de agentes, algunos de ellos procedentes de otras provincias y se mantendrá activo de forma ininterrumpida hasta la finalización del festival. Los controles se están desarrollando tanto en las principales vías de acceso al recinto como en su entorno más próximo.

Estas actuaciones forman parte del amplio dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la celebración de Dreambeach, uno de los festivales de música electrónica más importantes del país, que atrae cada año a miles de asistentes de dentro y fuera de España.