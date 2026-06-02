El Museo de Almería y la OCAL organizan un concierto homenaje por el 25 aniversario de la Orquesta

El ciclo de música de cámara se ha consolidado como una de las propuestas culturales de mayor éxito de la provincia. El concierto será el próximo jueves 4 de junio, a las 19:00 horas

El Museo de Almería y la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) continúan fortaleciendo una de las colaboraciones culturales más exitosas de la provincia a través del ciclo de música de cámara Piezas de Museo, una iniciativa que desde mayo de 2023 ha convertido al museo en un espacio de referencia para la música en directo y el encuentro entre patrimonio y creación artística.

Nacido con el objetivo de acercar la música de cámara a nuevos públicos y de generar nuevas experiencias culturales en el entorno museístico, el ciclo se ha consolidado como una de las propuestas más valoradas por la ciudadanía almeriense. La extraordinaria respuesta del público, que ha agotado sistemáticamente las invitaciones disponibles para cada concierto, confirma el interés despertado por una programación caracterizada por su calidad artística y diversidad estilística.

A lo largo de sus tres años de trayectoria, Piezas de Museo ha reunido a destacados intérpretes y formaciones musicales, entre ellos el OCAL Brass Quintet, encargado de inaugurar el ciclo; Michael Thomas y Susana Gómez Vázquez; el Cuarteto Bruma; el Coro Infantil Pedro Mena; el Dúo Martos-Sotelo; el Dúo Scarbó; el Quinteto de Metales de la OCAL; o Lucía Tavira y Santiago Báez, protagonistas del último concierto celebrado en el museo. Todos ellos han contribuido a consolidar una programación estable que se ha convertido en un referente dentro de la vida cultural almeriense.

La próxima cita tendrá lugar el jueves 4 de junio, a las 19:00 horas, bajo el título Homenaje. 25 aniversario de la Orquesta Ciudad de Almería. El concierto estará protagonizado por el Coro Infantil Pedro Mena, dirigido por José Antonio Pérez Fernández y acompañado al piano por Antonio Martínez Escobar.

La actuación ofrecerá una cuidada selección de obras corales que permitirá apreciar la versatilidad y calidad interpretativa de la formación. El programa incluirá composiciones como ‘O Lux Beatissima’, ‘Ubi Caritas’, ‘Ave María’, la popular nana tradicional ‘A la nanita nana’, ‘Hasta mi final’ o la reconocida ‘Baba Yetu’, entre otras piezas.

La entrada es gratuita mediante invitación, que puede recogerse previamente en el vestíbulo del Museo de Almería hasta completar aforo.

Con iniciativas como Piezas de Museo, el Museo de Almería y la Orquesta Ciudad de Almería reafirman su compromiso con la difusión cultural, el acceso a la música de calidad y la creación de espacios de encuentro entre la ciudadanía, el patrimonio histórico y las artes escénicas.

Más información sobre las actividades del museo en sus redes sociales.

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