Juanma Moreno destaca la proyección de Almería tras abrir su centro histórico al mar: «Su futuro es envidiable»

El presidente de la Junta inaugura la primera fase del Proyecto Puerto-Ciudad que transformará todo el frente marítimo de la capital tras 40 años de espera

2

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado la primera fase del Proyecto Puerto-Ciudad de Almería, concebido para transformar el frente marítimo de la ciudad e integrar el puerto con el casco urbano mediante la apertura de nuevos espacios públicos que incentiven en mayor medida el uso por parte de la población de toda la zona costera de la capital almeriense. Una iniciativa que, según ha destacado, responde a una demanda de los almerienses desde hace 40 años.

El presidente ha visitado la zona donde se ha desarrollado la parte inicial del proyecto, que comprende, entre otros hitos destacados, la envolvente del edificio de la Autoridad Portuaria, la urbanización de terrenos en el acceso del Muelle de Levante y en la explanada anexa al Muelle Ribera I hasta el cantil, la rehabilitación de la locomotora Deutz, que se encontraba muy deteriorada, y la grúa Babcock & Wilcox de los años 60, transformada en mirador.



«Hablamos de una iniciativa compleja que Almería llevaba 40 años pidiendo. Y que genera Marca Almería y Marca Andalucía. Pero esto es solamente el comienzo. Lo próximo será la fase principal del proyecto para que Almería termine de conseguir por fin este anhelo de años: abrirse por completo al mar desde el centro histórico y derribar una barrera física que se interpone entre la ciudad y su porvenir», ha explicado el presidente de la Junta.

Una vez acometida esta primera fase, se iniciarán los trabajos de la parte troncal del proyecto, en la que la Junta de Andalucía destinará una inversión de 15 millones de euros, cinco de los cuales ya están consignados en el Presupuesto de 2026. Las actuaciones previstas para este tramo de obras afectan al Muelle de Levante, que será urbanizado; al Puente peatonal de la Rambla; el Paseo marítimo y el frente de Almadrabillas; la explanada del Cable Inglés y la reparación del cantil, entre otros trabajos reflejados en el proyecto.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la grúa Babcock & Wilcox de los años 60, transformada en mirador.

«La idea es seguir construyendo juntos una Almería moderna, dinámica, viva, con más riqueza y empleo, con más razones para la alegría. Con más espacios para la vida social, la cultura y el deporte. Con más posibilidades para el comercio, las empresas y el propio puerto. Con más patrimonio recuperado para la ciudad. Este proyecto imprescindible es fruto de esa determinación y contribuye a hacer aún más envidiable el futuro de Almería» ha afirmado.

«La ciudad se renueva para estar cada vez más en la élite. Se nota que está viviendo un tiempo de cambio: más empresas, autónomos, empleo, exportaciones, turismo…», ha añadido el presidente, que ha recordado algunos de los proyectos más relevantes impulsados en Almería a lo largo de los últimos años, como por ejemplo el Conservatorio de Danza ‘Kina Jiménez’, las consultas externas del Hospital Torrecárdenas o el mismo Hospital Materno-Infantil, entre otros.

Moreno, acompañado del resto de autoridades, junto a la placa conmemorativa de la inauguración de la primera fase del Proyecto Puerto-Ciudad de Almería.