Juegos tradicionales, deportes, convivencia y plantación de algarrobos en el estreno de ‘Patios abiertos’

El concejal Antonio Casimiro asiste a la fiesta de inauguración en el CEIP Adela Díaz y afirma que “es un paso más hacia una ciudad realmente activa”

A las 11:00 h las puertas del CEIP Adela Díaz se han abierto hoy y de manera paulatina han ido entrando niños y niñas con sus familiares para disfrutar de las instalaciones y los talleres preparados para hacer deporte y fomentar la convivencia. Ha sido la fiesta de bienvenida al programa ‘Patios abiertos’, que cada fin de semana se celebrará en los colegios ‘Adela Díaz’, en Nueva Andalucía, ‘Rafael Alberti’, en Ciudad Jardín, y ‘San Gabriel’, en Regiones.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha asistido al estreno de la iniciativa y ha participado en la plantación de seis algarrobos en los jardines de colegio, en una acción promovida por la Plataforma Nueva Andalucía Barrio Amable. Los monitores de Vereda Colectivo han dinamizado la jornada y se ha podido disfrutar de una estampa ideal, la integración de los centros escolares con el barrio los fines de semana.

Unos niños y niñas jugaban juntos al fútbol-sala, en las canchas de baloncesto padres lanzaban unas canastas con sus hijos, un monitor enseñaba juegos tradicionales como ‘La rayuela’, la comba o ‘Un, dos, tres, chocolate inglés’ a los chavales. En otro espacio pintaban o simplemente se sentaban en unos bancos bajo la sombra de la arboleda a charlar… ‘Patios abiertos’ fortalece la convivencia en los barrios y lo realiza a través de la actividad física.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, afirma que “queremos hacer de Almería una ciudad donde la actividad física, el ocio saludable y el uso compartido del espacio público formen parte del día a día de nuestros vecinos. No hablamos solo de instalaciones deportivas, sino de generar oportunidades reales para que cualquier persona, independientemente de su edad o su barrio, pueda moverse, encontrarse y convivir. Y que los espacios abiertos se conviertan en la cancha donde practicar la actividad física”.

Antonio Casimiro ha estado acompañado, entre otros por, Umberto Zanesi, de la asociación Vereda Colectiva, y por representantes de la Plataforma Nueva Andalucía Barrio Amable, quienes han explicado las iniciativas de vida saludable que proponen, una de las cuales es, precisamente, la apertura de las instalaciones de los centros educativos para el barrio los fines de semana.

A partir de hoy, y durante el periodo escolar, los tres colegios de la ciudad -Adela Díaz, Rafael Alberti y San Gabriel- abrirán sus patios fuera del horario lectivo para convertirse en lugares accesibles de juego, deporte y encuentro, de toda la ciudad en los horarios siguientes: viernes, de 17:30 a 20:00 h; sábados, de 11:00 a 13:30 h y de 17:30 a 20:00; y domingos, de 11:00 a 13:30 h.

Este proyecto promovido por el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería no sería posible sin la implicación del tejido social, y por eso cuenta con la colaboración de entidades como Vereda Colectiva y la Plataforma Nueva Andalucía Barrio Amable, que han sido clave para entender las necesidades reales de los vecinos y dar vida a estos espacios.

Una experiencia piloto que se quiere extender al resto de la ciudad y que, como los algarrobos plantados, esperan que crezca de forma sostenible para configurar una Almería activa, saludable y sostenible.