IU Almería exige «altura de miras» tras frenarse otra vez el derribo de El Algarrobico

MARIA DEL MAR PALENZUELA

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, María Jesús Amate, ha calificado de «profundamente decepcionante» el nuevo aplazamiento en el Ayuntamiento de Carboneras de la votación que debía modificar el planeamiento urbanístico para catalogar el suelo de El Algarrobico como espacio protegido. La formación de izquierdas ha lamentado que la decisión de tres concejales del PSOE de sumar sus votos a los ediles no adscritos haya provocado la retirada del punto del orden del día, impidiendo avanzar en el trámite exigido por los tribunales para proceder a la demolición del hotel.

La coordinadora provincial de Izquierda Unida ha pedido madurez a los representantes locales ante una situación que prolonga de manera innecesaria un conflicto que dura ya dos décadas. María Jesús Amate ha manifestado que “lo sucedido en el pleno de Carboneras evidencia una preocupante falta de altura de miras en la gestión de un asunto de enorme trascendencia medioambiental y legal”. Amate ha señalado que “más allá de las lógicas diferencias internas o de los expedientes disciplinarios que se puedan abrir, lo prioritario debe ser el cumplimiento estricto de la legalidad y el respeto a las sentencias judiciales que determinan la protección de ese suelo”.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de que se mantenga una postura coherente en todas las administraciones respecto al patrimonio natural. “No es comprensible que se defienda la protección del litoral en las declaraciones públicas y luego, a nivel municipal, los movimientos de última hora en el pleno terminen bloqueando la resolución definitiva de este problema”, ha apuntado la coordinadora de IU Almería. Para Amate, este nuevo freno administrativo demuestra que “hace falta dejar a un lado las estrategias de corto alcance y centrar todos los esfuerzos en reparar de una vez el daño paisajístico infligido al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar”.

María Jesús Amate ha zanjado la postura de la organización haciendo un llamamiento a superar el actual bloqueo en los despachos de Carboneras para acatar el dictamen del Tribunal Supremo. “Los vecinos y vecinas de la provincia de Almería lo único que desean es que se pase página de una vez, que se cumplan las sentencias y que se recupere la normalidad medioambiental en nuestra costa”, ha sentenciado la portavoz provincial, concluyendo que “desde Izquierda Unida seguiremos exigiendo firmeza para que el entorno natural de Almería no sea el damnificado por la falta de un acuerdo institucional definitivo”.

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