LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE DE ALMERÍA MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA GESTIÓN Y LA ESCASA UTILIDAD DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO

Estefanía G. Soria

La Junta de Personal Docente no Universitario desea manifestar, una vez más, su preocupación por la manera en que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional gestiona las denominadas pruebas de evaluación de diagnóstico, que este curso se realizarán en los centros educativos andaluces con alumnado de 4º de Primaria y 2º de ESO.

Tras el análisis de las instrucciones publicadas y la proximidad de la pruebas, esta Junta de Personal considera necesario trasladar a la opinión pública los siguientes puntos que cuestionan la eficacia de este proceso:

Una gestión logística desconectada de la realidad: Consideramos una grave falta de planificación que las pruebas se hayan fijado coincidiendo con el regreso de un puente festivo. La experiencia acumulada nos advierte de que el sistema informático Séneca presenta carencias de estabilidad tras periodos de inactividad, lo que augura dificultades técnicas innecesarias que el profesorado no debería verse obligado a subsanar. A esta falta de previsión tecnológica, hay que añadir la ausencia de instrucciones claras a los centros sobre la organización logística de las pruebas, lo que aumenta la incertidumbre y la carga de trabajo de los equipos docentes.

Un gasto público sin impacto en la mejora educativa: Nos preocupa que estas pruebas, financiadas con fondos públicos y diseñadas por agencias externas ajenas al día a día de las aulas, se conviertan en un gasto de recursos que no revierten en el sistema. La Administración insiste en un modelo estandarizado que no aporta información nueva a los equipos docentes, quienes ya realizan una evaluación continua y detallada de su alumnado durante todo el curso.

Resultados que no se traducen en recursos reales: La principal crítica de esta Junta de Personal es la falta de trascendencia de los resultados. A pesar de que la normativa vincula estas pruebas a futuros «planes de mejora», la realidad es que estos nunca llegan acompañados de las inversiones que Almería realmente necesita: una bajada real de las ratios, el incremento de las plantillas y una dotación de recursos para la inclusión que sea permanente y no dependa de estadísticas puntuales.

Sobrecarga burocrática y agravio laboral: Denunciamos la carga administrativa que se impone a los centros, especialmente la obligación de custodiar físicamente cuadernillos durante años. Asimismo, queremos señalar el agravio que sufre el profesorado de las materias instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés), a quienes se les asignan perfiles de corrección y grabación de datos de forma automática, asumiendo una carga de trabajo extraordinaria, no retribuida y que detrae tiempo de su verdadera labor pedagógica.

En definitiva, la Junta de Personal Docente de Almería lamenta que, un año más, se priorice la estadística y la burocracia por encima de la realidad de los centros. Exigimos que la evaluación del sistema sea un proceso útil y constructivo, que cuente con la voz del profesorado y que, sobre todo, venga acompañado de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una mejora real de las condiciones de aprendizaje de nuestro alumnado.

Junta de Personal Docente no Universitario de Almería.