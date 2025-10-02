La alcaldesa felicita al Cuerpo Nacional de Policía en la festividad de los Santos Ángeles Custodios

María del Mar Vázquez participa en la entrega de reconocimientos y distinciones al Mérito Policial en el acto institucional celebrado en el Auditorio Maestro Padilla de la capital

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado y felicitado al Cuerpo Nacional de Policía en la celebración del acto institucional con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo. “Enhorabuena a todos los agentes de la Policía Nacional que a diario velan y garantizan la seguridad de toda la ciudad. Sois un ejemplo de profesionalidad, cercanía y determinación. Desde el Ayuntamiento de Almería nos sentimos orgullosos de colaborar, junto con la Policía Local, con un cuerpo de seguridad tan respetado y valorado”, ha trasladado.

El acto ha estado presidido, además de por Vázquez, por el subdelegado del Gobierno, José María Martín, y por el comisario principal, Antonio Delgado de los Reyes. También han asistido la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; el vicepresidente primero de la Diputación provincial, Ángel Escobar; el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José María López Cervilla; el general jefe de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, José Agustín Carreras; el coronel subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani, y el coronel jefe de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal Cantarero, entre otros muchos representantes de la sociedad civil, militar y judicial de la provincia de Almería.

María del Mar Vázquez ha agradecido la “estrecha colaboración” y los “grandes resultados obtenidos” en los “eventos multitudinarios que se celebran en la ciudad cada año” como son la Feria de Almería, la Semana Santa, la Navidad o los grandes festivales de música.

Durante el acto, ademas, se ha procedido a la entrega de distintos reconocimientos y distinciones. Desde la Comisaría Provincial de Almería se ha reconocido con el Premio Marea Azul a Canal Sur de Almería, recogido por el director provincial, Salvador Moya; al subdirector de seguridad de Instituciones Penitenciarias, Eleuterio Fiego; a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Clara Eugenia Hernández; y al centro comercial Torrecárdenas, reconocimiento recogido por el gerente, Modesto García.

También se ha entregado un diploma a los policías que pasan a alcanzar la situación de jubilación este año: el oficial de Policía Miguel Forte Salmerón y los policías Federico López Martín, Francisco José Carretero Fernández y José Torres Guirado.

Además, se ha procedido a la entrega de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco al inspector jefe Roberto Carlos Muros Molina, a los inspectores José Luis Cruz Ramírez y Fernando Martínez, al subinspector José David Celada Llorente, al oficial Ignacio Salamanca Román y a los policías Fernando Fernández Domene, Eva Mª Gómez, Víctor Manuel Navarro, Juan José Jiménez, Juan José Marín, Iván Povedano, David Miranda Castellano, Israel Martín, Alejandro García Rueda, José Juan Montoya, Luis Puertas, Juan Antonio Quirantes, Joaquín Sevilla, Daniel Nicolás Torres, al Policía de la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía Miguel Ángel Bragado y a la funcionaria de la Administración General del Estado, Antonia María Fortes.

Por último, se ha hecho entrega de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco al director de seguridad de la Universidad de Almería, Alfonso Fernández Amieva, al teniente de la Guardia Civil, Francisco Javier Quirós y a la fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, Déborah Jiménez.

Durante el acto, también se ha hecho una entrega simbólica del cheque con la recaudación de la carrera Ruta 091 celebrada por primera vez en Almería y que ha recibido la presidenta de la Asociación Neurodem, María Teresa García.