Fallece el consejero de Universidad, Investigacióne Innovación, José Carlos Gómez Villamandos

Ex rector de la UCO y ex presidente de la CRUE, deja como legado
avances decisivos para la mejora de las universidades andaluzas
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos
Gómez Villamandos, ha fallecido hoy en Córdoba tras una legislatura en la que deja
como legado avances decisivos para la mejora del conjunto del sistema andaluz del
conocimiento, destacando, entre ellos, la aprobación de la nueva Ley Universitaria para
Andalucía (LUPA), y el nuevo impulso al ecosistema innovador y tecnológico de la
comunidad autónoma. En este sentido, dejó encarrilado el proyecto de Ley para el
Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), cuyo
deseo era aprobar al inicio de la nueva legislatura.
Gómez Villamandos fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e
Innovación por el presidente de la Junta de Andalucía en julio de 2022. Durante su etapa
al frente de la Consejería impulsó una profunda transformación del sistema universitario
y científico andaluz, dejando sentadas las bases del futuro.
Entre sus principales hitos destacan, además de la aprobación de la nueva Ley
Universitaria para Andalucía, el refuerzo de la financiación de las universidades
públicas, la mejora de las condiciones laborales del conjunto del personal universitario
y la ampliación de la nueva oferta académica de la educación superior andaluza,
dejando implantado el Grado de Medicina en todas las provincias andaluzas. Asimismo,
puso siempre en el centro de sus prioridades políticas al estudiantado, con especial
sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables.
En materia de investigación e innovación, el consejero promovió inversiones de calado
en proyectos científicos, infraestructuras estratégicas y emprendimiento, favoreciendo
además la incorporación de centenares de investigadores y técnicos al sistema andaluz
de I+D+I y dando especial protagonismo al ecosistema tecnológico andaluz a través de
los parques científico-tecnológicos, los centros tecnológicos y el tejido productivo.
Desarrolló, además, la primera política de clústeres de innovación en Andalucía
Gracias a su gestión, el ámbito de la Defensa tuvo por primera vez un peso protagonista
en las políticas de una Consejería del Gobierno andaluz, impulsando en este sentido
iniciativas de especial relevancia tanto en este sector estratégico, como en el sector
aeroespacial o de la logística.
Gómez Villamandos llegó al Gobierno andaluz tras su etapa al frente del Rectorado de
la Universidad de Córdoba (2014-2022) y de la Conferencia de Rectores y Rectoras de
las Universidades Españolas (2019-2022).
Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas
(Facultad de Veterinaria). Fue Premio Extraordinario de Licenciatura (1986). Doctor en
Veterinaria por la Universidad de Córdoba (1988). Premio de Difusión de Temas
Agrarios y Pesqueros de la Comunidad Autónoma de Canarias. Diplomado por el
European College of Veterinary Pathologist (1998) y Diplomado en Alta Dirección de
Universidades (2008). Estancias en la Tierärztliche Hochschule Hannover y en el Centro
de Alta Seguridad Biológica en Sanidad Animal (CISA-INIA). De 1988 a 1992 fue
profesor de la Facultad de Veterinaria de las Palmas de Gran Canaria, de la que fue
secretario académico.
Participó y dirigió diferentes proyectos de innovación y mejora docente. Dirigió proyectos
de investigación de la Unión Europea y del Plan Estatal de I+D relacionados con el
estudio de la patogenia de las respuestas inmune e inflamatoria en las enfermedades
víricas y priónicas. Publicó más de 145 artículos en revistas y libros relacionados con su
especialidad.
Su actividad investigadora queda reflejada en numerosas contribuciones a congresos,
en los que participó como ponente invitado en ediciones relevantes de la especialidad,
como los del American College of Veterinary Pathologist o el European Comparative
Pathology. Recibió ocho premios en Congresos internacionales.
Asimismo, fue evaluador externo y experto de diferentes agencias evaluadoras y de
programas nacionales e internacionales. Dirigió 17 tesis doctorales (6 de ellas con
Premio Extraordinario de Doctorado y 10 con mención Europea/Internacional).
Su carrera académica estuvo estrechamente ligada a la Universidad de Córdoba, donde
antes de convertirse en Rector de la institución académica, desempeñó los siguientes
cargos académicos: Director del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (1999-
2001), director del Secretariado de Infraestructura para la Investigación (2001-2006) y
Vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Continua (2006-2014). Además, fue
coordinador académico del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación
de Andalucía (CeiA3), en el que se agrupan 5 universidades andaluzas.
Su etapa como Rector se extiende desde junio de 2014 a julio de 2022, cuando también
fue presidente del CeiA3 y de la Red Estatal de Campus de Excelencia en
Agroalimentación. Desde septiembre de 2014, además, presidió la Sectorial de I+D+I
de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, y desde octubre de 2015 el
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Desde 2015 fue vocal del Comité
español para la protección de los animales utilizados con fines científicos (CEPAFIC)
coordinado por el Ministerio de Agricultura.
En marzo de 2016 fue elegido presidente de la Comisión Sectorial CRUE–I+D+I. Desde
ese año hasta 2020 fue patrono de la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología.
En agosto de 2017 fue nombrado vicepresidente para Europa de la Red Iberoamericana
Innovagro, convirtiéndose en presidente de dicha Red desde junio de 2019 a julio de
2022.
En 2019 fue elegido presidente de CRUE-Universidades Españolas, siendo reelegido
en 2021. Fue miembro, entre otros órganos colegiados, del Patronato del Instituto
Cervantes (hasta 2022), del Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible, adscrito al
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de su Comisión Permanente (hasta
2021) y del Patronato de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
José Carlos Gómez Villamandos fue distinguido con la Medalla de Oro de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y de CRUE-Universidades Españolas.
Fue académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental, académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Occidental y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
Recibió, entre otros premios y reconocimientos, el Premio Nacional “Averroes” de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (2017), ‘Cordobés del Año’ (2019), Premio San
Cristóbal del PCMVR2 del Ejército de Tierra (2020) y Premio de la Asociación de
Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo (2022).
Entre su palmarés destacan también, entre otras distinciones, la Gran Cruz al Mérito
Militar (distintivo blanco), la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, la Cruz al Mérito
Militar (distintivo blanco), la Cruz al Mérito Policial (distintivo blanco), la Medalla de Oro
al Mérito Profesional y la Palma de Oro Civisme et Dévouement International. En
diciembre de 2020 fue nombrado “Embajador de Marca Ejército” por el Estado Mayor
del Ejército de Tierra (Ministerio de Defensa).