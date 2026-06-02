Fallece el consejero de Universidad, Investigacióne Innovación, José Carlos Gómez Villamandos

Ex rector de la UCO y ex presidente de la CRUE, deja como legado

avances decisivos para la mejora de las universidades andaluzas

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos

Gómez Villamandos, ha fallecido hoy en Córdoba tras una legislatura en la que deja

como legado avances decisivos para la mejora del conjunto del sistema andaluz del

conocimiento, destacando, entre ellos, la aprobación de la nueva Ley Universitaria para

Andalucía (LUPA), y el nuevo impulso al ecosistema innovador y tecnológico de la

comunidad autónoma. En este sentido, dejó encarrilado el proyecto de Ley para el

Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), cuyo

deseo era aprobar al inicio de la nueva legislatura.

Gómez Villamandos fue nombrado consejero de Universidad, Investigación e

Innovación por el presidente de la Junta de Andalucía en julio de 2022. Durante su etapa

al frente de la Consejería impulsó una profunda transformación del sistema universitario

y científico andaluz, dejando sentadas las bases del futuro.

Entre sus principales hitos destacan, además de la aprobación de la nueva Ley

Universitaria para Andalucía, el refuerzo de la financiación de las universidades

públicas, la mejora de las condiciones laborales del conjunto del personal universitario

y la ampliación de la nueva oferta académica de la educación superior andaluza,

dejando implantado el Grado de Medicina en todas las provincias andaluzas. Asimismo,

puso siempre en el centro de sus prioridades políticas al estudiantado, con especial

sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables.

En materia de investigación e innovación, el consejero promovió inversiones de calado

en proyectos científicos, infraestructuras estratégicas y emprendimiento, favoreciendo

además la incorporación de centenares de investigadores y técnicos al sistema andaluz

de I+D+I y dando especial protagonismo al ecosistema tecnológico andaluz a través de

los parques científico-tecnológicos, los centros tecnológicos y el tejido productivo.

Desarrolló, además, la primera política de clústeres de innovación en Andalucía

Gracias a su gestión, el ámbito de la Defensa tuvo por primera vez un peso protagonista

en las políticas de una Consejería del Gobierno andaluz, impulsando en este sentido

iniciativas de especial relevancia tanto en este sector estratégico, como en el sector

aeroespacial o de la logística.

Gómez Villamandos llegó al Gobierno andaluz tras su etapa al frente del Rectorado de

la Universidad de Córdoba (2014-2022) y de la Conferencia de Rectores y Rectoras de

las Universidades Españolas (2019-2022).

Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

(Facultad de Veterinaria). Fue Premio Extraordinario de Licenciatura (1986). Doctor en

Veterinaria por la Universidad de Córdoba (1988). Premio de Difusión de Temas

Agrarios y Pesqueros de la Comunidad Autónoma de Canarias. Diplomado por el

European College of Veterinary Pathologist (1998) y Diplomado en Alta Dirección de

Universidades (2008). Estancias en la Tierärztliche Hochschule Hannover y en el Centro

de Alta Seguridad Biológica en Sanidad Animal (CISA-INIA). De 1988 a 1992 fue

profesor de la Facultad de Veterinaria de las Palmas de Gran Canaria, de la que fue

secretario académico.

Participó y dirigió diferentes proyectos de innovación y mejora docente. Dirigió proyectos

de investigación de la Unión Europea y del Plan Estatal de I+D relacionados con el

estudio de la patogenia de las respuestas inmune e inflamatoria en las enfermedades

víricas y priónicas. Publicó más de 145 artículos en revistas y libros relacionados con su

especialidad.

Su actividad investigadora queda reflejada en numerosas contribuciones a congresos,

en los que participó como ponente invitado en ediciones relevantes de la especialidad,

como los del American College of Veterinary Pathologist o el European Comparative

Pathology. Recibió ocho premios en Congresos internacionales.

Asimismo, fue evaluador externo y experto de diferentes agencias evaluadoras y de

programas nacionales e internacionales. Dirigió 17 tesis doctorales (6 de ellas con

Premio Extraordinario de Doctorado y 10 con mención Europea/Internacional).

Su carrera académica estuvo estrechamente ligada a la Universidad de Córdoba, donde

antes de convertirse en Rector de la institución académica, desempeñó los siguientes

cargos académicos: Director del Servicio Central de Apoyo a la Investigación (1999-

2001), director del Secretariado de Infraestructura para la Investigación (2001-2006) y

Vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Continua (2006-2014). Además, fue

coordinador académico del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación

de Andalucía (CeiA3), en el que se agrupan 5 universidades andaluzas.

Su etapa como Rector se extiende desde junio de 2014 a julio de 2022, cuando también

fue presidente del CeiA3 y de la Red Estatal de Campus de Excelencia en

Agroalimentación. Desde septiembre de 2014, además, presidió la Sectorial de I+D+I

de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, y desde octubre de 2015 el

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Desde 2015 fue vocal del Comité

español para la protección de los animales utilizados con fines científicos (CEPAFIC)

coordinado por el Ministerio de Agricultura.

En marzo de 2016 fue elegido presidente de la Comisión Sectorial CRUE–I+D+I. Desde

ese año hasta 2020 fue patrono de la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología.

En agosto de 2017 fue nombrado vicepresidente para Europa de la Red Iberoamericana

Innovagro, convirtiéndose en presidente de dicha Red desde junio de 2019 a julio de

2022.

En 2019 fue elegido presidente de CRUE-Universidades Españolas, siendo reelegido

en 2021. Fue miembro, entre otros órganos colegiados, del Patronato del Instituto

Cervantes (hasta 2022), del Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible, adscrito al

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de su Comisión Permanente (hasta

2021) y del Patronato de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

José Carlos Gómez Villamandos fue distinguido con la Medalla de Oro de la Facultad

de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y de CRUE-Universidades Españolas.

Fue académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía

Oriental, académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de

Andalucía Occidental y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias,

Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

Recibió, entre otros premios y reconocimientos, el Premio Nacional “Averroes” de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (2017), ‘Cordobés del Año’ (2019), Premio San

Cristóbal del PCMVR2 del Ejército de Tierra (2020) y Premio de la Asociación de

Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo (2022).

Entre su palmarés destacan también, entre otras distinciones, la Gran Cruz al Mérito

Militar (distintivo blanco), la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, la Cruz al Mérito

Militar (distintivo blanco), la Cruz al Mérito Policial (distintivo blanco), la Medalla de Oro

al Mérito Profesional y la Palma de Oro Civisme et Dévouement International. En

diciembre de 2020 fue nombrado “Embajador de Marca Ejército” por el Estado Mayor

del Ejército de Tierra (Ministerio de Defensa).