Entrega de premios de la IX edición del concurso Emprendemos organizado por UECoE y Cajamar

La Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE) y Grupo Cooperativo Cajamar han celebrado la entrega de premios de la novena edición del concurso Emprendemos. Fomento del emprendimiento cooperativo en la escuela, en el marco del Encuentro del Emprendimiento Cooperativo en la Escuela 2026.

El encuentro, organizado por UECoE y la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), ha tenido lugar en el colegio cooperativo GSD Las Rozas (Madrid) y ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; el presidente de UECoE, Javier Martínez Cuaresma; el director Comercial y de Economía Social de Cajamar, Fran Martínez, y el presidente de GSD S. Coop., José Luis Miranda.

A la entrega de premios a los equipos de estudiantes ganadores del concurso han asistido representantes del ámbito educativo, institucional y de la economía social. Tras la misma, se ha celebrado el III Campeonato Intercooperativo Escolar Humanity at Play, orientado a fomentar los valores del cooperativismo entre el alumnado.

Fomento de los valores cooperativos

El concurso Emprendemos. Fomento del emprendimiento cooperativo en la escuela, dirigido a estudiantes de ESO y Formación Profesional de centros educativos de toda España, tiene como objetivo promover la cultura emprendedora entre los jóvenes, difundir los principios del cooperativismo y dar visibilidad a iniciativas educativas innovadoras vinculadas a la economía social.

El jurado de los premios ha estado constituido por la directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Aicha Belassir; la consejera técnica de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Silvia Velázquez; el director de la Escuela de Economía Social, Cooperativas y Otras Organizaciones de Participación (EESCOOP) de la Universidad Complutense de Madrid, Gustavo Lejarriaga; la responsable del departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales de la Subdirección de Educación Financiera de la CNMV y miembro del Grupo de Trabajo del Plan Educación Financiera, María Eugenia Cadenas; el presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid – UCETAM, Fernando Fernández; el subdirector general de Cajamar, Jesús Vargas; el director Comercial y de Economía Social de Cajamar, Fran Martínez, y la gerente de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza – UECoE, Mª Concepción Castarlenas.

Centros premiados

El colegio San Agustín, cooperativa de enseñanza de Fuente Álamo, y el colegio Valle del Miro de Valdemoro han obtenido el premio ex aequo en la modalidad A, dedicada a la Mejor iniciativa emprendedora, por el proyecto Jóvenes Express y Aura, respectivamente.

El IES La Melva de Elda ha obtenido el premio a la Mejor iniciativa emprendedora desde centro no cooperativo, por el proyecto Re-Live Objects, y la Cooperativa Tear de Granada ha sido galardonada con el premio Proyecto a través de cooperativa escolar por el trabajo Core Coop.

Además de los cuatro premiados, se ha hecho entrega de una Mención Especial en cada una de las modalidades al proyecto Still Good realizado por el alumnado del IES La Melva de Elda.

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