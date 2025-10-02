La alcaldesa preside la toma de posesión de once funcionarios de las áreas de Economía, Cultura, Empleo, Urbanismo y Función Pública

María del Mar Vázquez felicita a los trabajadores “por el esfuerzo que han dedicado para obtener una plaza que será fundamental para seguir construyendo una ciudad mejor”

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presidido la toma de posesión de once funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Almería en un acto que ha tenido lugar en un Salón de Plenos abarrotado por familiares y amigos de los trabajadores que han obtenido su plaza. Los nuevos funcionarios están adscritos a las Áreas de Economía, Innovación y Contratación, Gestión presupuestaria, Órgano de Gestión Tributaria, Cultura, Educación y Tradiciones, Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, Intervención, Gerencia de Urbanismo, Función Pública y Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Acompañada por la concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, y por los concejales Eloísa Cabrera, Óscar Bleda, Antonio Urdiales, Diego Cruz y Lorena Nieto, del Equipo de Gobierno, así como por otros miembros de la Corporación municipal, la alcaldesa les ha dado la “enhorabuena”. “Todos habéis dedicado mucho tiempo ye esfuerzo para obtener una plaza que se gana con mucho sacrificio. Esta Casa, que es la de todos los almerienses, crece con vuestro talento, vuestra dedicación y vuestro compromiso con el servicio público”, ha añadido.

“Vais a trabajar en las cuestiones que marcan el crecimiento, el desarrollo y, en definitiva, el futuro de Almería. Por eso, os pido que recordéis siempre que la función pública exige rigor, honestidad, eficiencia y transparencia. Lo que hagáis tendrá un efecto directo en la vida de muchos almerienses, que esperan de nosotros lo que se merecen: una administración cercana y comprometida”, les ha trasladado la regidora.

Los funcionarios que han tomado posesión han sido: Beatriz Alonso, Ramona Soto y Rocío Moreno como Técnicas de Administración Especial (Turno libre); Carmen García, María del Mar Cortés, María del Mar Tofé, Encarnación Díaz, María del Mar Guillén y María Victoria Romero como Técnicos de Gestión; Marta Borrego como Operadora Informática; y Francisco José Crespo como Técnico Auxiliar (Promoción interna).