Tristán Romero, la joven promesa del boxeo almeriense, participará en el prestigioso Boxam Internacional 2025

Pertenece al club Lola Boxing, se formó en las escuelas municipales del PMD, y competirá en el campeonato del 6 al 12 de octubre

A pocos días de cumplir 14 años, Tristán Romero Álvarez, del club Lola Boxing, se prepara para escribir un nuevo capítulo en su brillante trayectoria deportiva. Este joven púgil almeriense, integrante de las Escuelas Municipales de Almería bajo el amparo del Patronato Municipal de Deportes desde la cantera, disputará el prestigioso Boxam Internacional de Boxeo 2025 en la categoría School Boy, donde buscará poner un broche de oro a su paso por esta división. Será el único representante de Almería en este tipo de competiciones internacionales.

Romero Álvarez ya se ha consolidado como una de las grandes promesas del boxeo nacional. En su corta pero intensa carrera, acumula tres títulos de campeón de España, una medalla de bronce en el campeonato nacional y el título de campeón del torneo de Madrid. Estos logros lo sitúan como uno de los referentes de su categoría y un nombre a seguir en el futuro del boxeo español.

Su entrenadora desde los inicios, Lola Martínez (Club Lola Boxing), describe el Boxam Internacional como “uno de los torneos más prestigiosos del calendario europeo, donde se dan cita jóvenes talentos y futuras estrellas del boxeo que ya despuntan en sus países”. Para Lola Martínez, “esta competición representa la oportunidad de medirse con rivales de gran nivel internacional y demostrar que el talento de Romero Álvarez trasciende las fronteras nacionales”.

El trabajo realizado en el club Lola Boxing ha sido clave en el desarrollo de Romero Álvarez. Su disciplina, constancia y pasión por el boxeo lo han convertido en un ejemplo para otros jóvenes deportistas de la ciudad. El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, destaca que “el buen hacer del club Lola Boxing, su compromiso y la proyección que tiene de cara a los próximos años, siendo un referente para la cantera almeriense”.

Con apenas 14 años, el horizonte de Tristán Romero Álvarez es prometedor. Su paso por la categoría School Boy llega a su fin con un palmarés envidiable, y el Boxam Internacional 2025 será la última gran cita antes de dar el salto a nuevas categorías donde continuará forjando su carrera.