María Jesús Montero insiste en que Moreno Bonilla “no puede delegar” y que debe ser él quien comparezca en el Parlamento sobre el incendio de Los Gallardos

La líder socialista andaluza destaca la respuesta del Gobierno de España frente a la tragedia de Almería al tiempo que califica de “tomadura de pelo” la actitud del presidente andaluz ante el cambio climático por “decir una cosa y firmar la contraria”

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, ha insistido en que debe ser el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, el que comparezca en el Parlamento para dar explicaciones sobre las medidas llevadas a cabo por la Junta de Andalucía ante la tragedia de Los Gallardos, en una actuación que, a su juicio, “no puede delegar”.

En rueda de prensa en la sede del Parlamento andaluz, Montero ha señalado que Moreno Bonilla debe responder, entre otras cuestiones, por qué si desde el 112 tenían llamadas desde las 16.30 horas por qué no se declaró el nivel 1 de emergencia hasta las 19.30 horas, o por qué no se procedió a los cortes de carreteras hasta las 20 horas. Asimismo, Moreno Bonilla debe explicar si se habían señalado en los puntos los sitios de evacuación; si se dieron o no indicaciones a los alcaldes o por qué no se envió la Es-Alert. Para la líder socialista, es indispensable conocer el “cronograma de todas las actuaciones que nos permita verificar que el protocolo fue el correcto”.

“Estamos reclamando transparencia para poder aprender, para mejorar y, por tanto, para proteger la vida”, ha subrayado Montero, para quien también es importante que en la comparecencia del presidente solicitada por el Grupo Socialista “nos trasladen las explicaciones sobre las advertencias que los trabajadores del Infoca vienen haciendo desde hace ya demasiado tiempo”. “Reclaman una mejora de las condiciones laborales, el refuerzo de las plantillas, denunciando que no se cubren las vacantes y que, por supuesto, se necesitan más medios técnicos y más medios materiales”, ha recordado Montero.

En este contexto, la secretaria general del PSOE andaluz ha destacado, por otra parte, la respuesta del Gobierno de España ante el incendio de Los Gallardos, poniendo “todos los recursos solicitados desde el primer momento”, y ha insistido en que la respuesta pública de todas las administraciones debe estar a la altura del daño causado. En este sentido, ha pedido “el mínimo de burocracia posible” y rapidez en la llegada de las ayudas. “Nadie se puede sentir abandonado o solo”, ha subrayado.

El Gobierno de España, ha insistido, “va a movilizar las ayudas necesarias en colaboración con otras administraciones para recuperar cuanto antes los servicios fundamentales, los servicios básicos, el suministro de agua, las infraestructuras dañadas y también las comunicaciones”.

“Igualmente, nos vamos a volcar con los agricultores, aquellos que han perdido su cultivo, con ganaderos, que nos consta que han perdido a sus animales o las viviendas que han resultado afectadas, negocios que han visto interrumpida su actividad, en definitiva, el normal desenvolvimiento de la vida de un pueblo”, ha añadido.

María Jesús Montero ha destacado, asimismo, que el cambio climático “no es un invento” y ha criticado que Moreno Bonilla, en este sentido, diga una cosa, como hizo ayer en Los Gallardos, y sin embargo firme la contraria. Es una “tomadura de pelo”, ha insistido. A su juicio es “intolerable” que el presidente de la Junta “haya firmado este negacionismo climático” de Vox y se haya posicionado en contra de la Agenda 2030, por ejemplo. “En qué quedamos. ¿Se trata de intensificar las políticas del pacto verde europeo, concienciar a la población o firma todo con tal de mantenerse en el sillón?”, se ha preguntado Montero.

Por otra parte, la secretaria general de los socialistas andaluces se ha congratulado también de la desaparición de la verja de Gibraltar y ha calificado como “histórico” el día de mañana, cuando se lleve a efecto oficialmente una actuación “anhelada” desde hace mucho tiempo. “Donde la derecha levanta muros, en confrontación con otros países, el Gobierno de España los derriba”, ha afirmado María Jesús Montero, quien ha destacado la nueva etapa de diálogo y convivencia que se abre.

Durante su comparecencia pública, María Jesús Montero ha denunciado también que los diputados del PP hayan votado, en comisiones en el Congreso, en contra de que el Estado aporte el 50% para la financiación de la dependencia, mientras el PP de Moreno Bonilla “lo ha estado pidiendo en estos ocho años”. Tras mostrar su “asombro absoluto” y criticar que este hecho refleja la “hipocresía” de Moreno Bonilla respecto a la confrontación con el Gobierno de España, Montero se ha preguntado qué van a votar los diputados del PP andaluz en el pleno del Congreso durante el debate de la cuestión, “lo que dice Moreno Bonilla en Andalucía o lo que dice el PP nacional”.

Sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, María Jesús Montero ha insistido en que si el Gobierno andaluz rechaza los 5.700 millones de euros incluidos para Andalucía, “tendrán que explicar porqué se niega a los andaluces el pan y la sal por un planteamiento sectario”. Montero ha destacado que Andalucía es la comunidad más beneficiada en el nuevo modelo y que si Moreno Bonilla insiste en su rechazo “lo que está quitando es bienestar a los andaluces”.

Por último, y al hilo de las polémicas manifestaciones del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, la secretaria general del PSOE-A ha asegurado que “el PP ya no tiene filtro” y que “definitivamente se ha quitado la careta” y se ha escorado hacia los postulados de la extrema derecha para disputarle el electorado.

María Jesús Montero en Rueda de Prensa

140726_María Jesús Montero – Rueda de Prensa

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