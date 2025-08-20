La Casa del Poeta unirá mañana, jueves, el rap y el verso con una exhibición de freestyle

Nueva actividad del programa ‘Verano en verso’, con la participación del speaker Alrap y los freestylers KJR y Carrique

El programa ‘Verano en verso’ de la Casa del Poeta, está abierto a todos los segmentos de la población y, por eso, mañana, jueves, se ha organizado una actividad pensada especialmente para los jóvenes. Se trata del ‘Rap del poeta’, con la celebración de una exhibición de freestyle, donde las palabras que se rapearán procederán de poemas de José Ángel Valente.

Participarán en esta experiencia el speaker Alrap y los freestylers KJR y Carrique. Hay que recordar que el freestyle bebe de la esencia de los poemas, creando frases a partir de la palabra. Esa relación entre la poesía y el rap se podrá disfrutar mañana, jueves, a las 19:30 horas, en la Casa del Poeta. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa en el email asientovip@gmail.com. Aún quedan las últimas plazas para completar el aforo limitado.

‘Verano en Verso’ es un programa de dinamización de la Casa del Poeta, organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, con el apoyo de la Consejería de Turismo a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía, y producido por Contraportada y Asiento Vip.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, destaca que “es un cuidado programa, que durante agosto y septiembre nos está permitiendo acercar la poesía y la vida de José Ángel Valente a toda la sociedad, animará a visitar este espacio museístico enclavado en pleno casco histórico de la ciudad, y contribuirá a dinamizar el verano y el centro de Almería”.

El programa se desarrolla con siete actividades. ‘Rap del poeta’ es la última de agosto y continuará el 4 de septiembre para celebrar las tres últimas propuestas. Ya se ha desarrollado un taller de dibujo sobre Super Valente, recital poético y mañana la exhibición de freestyle, y continuará con dos cuentacuentos y una lectura dramatizada.

Además, se invita a participar en la actividad ‘Poesía en red’. Desde el Área de Turismo se anima a todos los visitantes durante los meses de agosto y septiembre a grabarse leyendo un poema en la Casa del Poeta, y subirlo a Instagram etiquetando a @almerialovers.