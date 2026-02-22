La Banda Municipal ofrece un bello viaje de sonoridades andaluzas en su concierto matinal en el Apolo

Dirigida por José Solá, el público ha vuelto a ovacionar a la formación en el tercer concierto de temporada dentro de la programación de invierno del Área de Cultura

La Banda Municipal de Música de Almería ha hecho bueno esta mañana el refrán de ‘no hay dos sin tres’ volviendo a llenar de público el Teatro Apolo en su tercer concierto matinal de esta temporada de invierno, enmarcado en la programación trimestral organizado y coordinado por el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería. Otra nueva cita en la que han sentido el reconocimiento y el cariño tanto por la asistencia como la intensidad de aplausos y ovación final.

Bajo el título descriptivo de ‘Una mirada a la música andaluza para banda del siglo XX’, dada la proximidad de la conmemoración del Día de Andalucía, la formación dirigida por José Solá Palmer ha ofrecido un bello viaje de sonoridades de distintas inspiraciones en ciudades andaluzas, como la fantasía descriptiva para banda ‘La Defensa de Cádiz’ de Manuel López Farfán, que ha abierto el programa, o los tres primeros movimientos de la ‘Suite Andaluza’ de Manuel López-Quiroga, en sus variadas piezas ‘Noche en Granada’, ‘Mezquita’ y ‘Bolero flamenco’.

En la segunda parte el Apolo se ha trasladado a pleno Albaicín con ‘La Alhambra Iluminada’, de José Faus Rodríguez. Una suite fantasía que emociona desde los iniciales ‘Ecos en la noche’ y ‘Luz y misterio en el patio de los Arrayanes’, pasando por ‘La Torre de la Vela’ con aires de ‘Nostalgia árabe’ y cerrando con ‘Velos del harén’.

Para terminar, la Banda Municipal ha recuperado la suite ‘Auringi’ de José Susi López. Una obra dedicada a “Jaén, la tierra que me vio nacer”, como indicó el autor en su partitura. Castillos, olivares y callejuelas inspiran la composición terminada con un jaleo final.

El próximo concierto de la Banda Municipal será el 26 de febrero en el Auditorio y a las 20.30 horas, donde estará acompañada por alumnado y profesorado del Real Conservatorio Profesional de Música ‘Julián Arcas’ de Almería, de entrada libre hasta completar aforo.

Hay que recordar que el último de los conciertos del ciclo de invierno en la matinal de domingo y en el Teatro Apolo será el próximo 8 de marzo. En este caso con el título de ‘Una mirada a la música norteamericana para banda’ y contará con obras de Alfred Reed, Robert Jager, John Barnes Chance, Erik Whitacre y Rossano Galante.

Estos conciertos de temporada no serán las únicas oportunidades de disfrutar de la Banda Municipal de Música de Almería en este trimestre, ya que, como es habitual, también se incluirán conciertos en el marco del XXIII Ciclo de Música Sacra del 12 al 26 de marzo en templos de la ciudad, ya sea con actuación propia o acompañando el encuentro de saetas, y cuya programación se presentará en próximas fechas.