La Junta destina 35.000 euros a equipamiento nuevo del Centro de Participación Activa de El Ejido

El delegado de Inclusión Social visita este recurso que da cobertura a más de 4.500 personas mayores

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, acompañado del alcalde de El Ejido, Francisco Gongóra, ha visitado el Centro de Participación Activa (CPA) de El Ejido, que disfruta de un nuevo equipamiento gracias a los 35.000 euros de fondos Next Generation que la Consejería ha destinado a este fin.

Gracias a esta inversión, el centro cuenta con un nuevo mostrador y panelado de recepción y se ha repuesto el mobiliario del salón de usos múltiples, entre otras actuaciones.

Junto a la directora del CPA, Inmaculada Alcántara, Bellido y Góngora han recorrido las instalaciones del este CPA que da cobertura a 4.575 personas mayores, de las que 2.689 son mujeres y 1.886 hombres, siendo 410 las personas que se dieron de alta en el mismo durante el pasado año 2025. La media de las personas que acude diariamente al centro es de 450.

González Bellido ha señalado que los CPA son sobre todo “un lugar de encuentro, un espacio en el que las personas mayores se sienten acompañadas, seguras y entendidas, además de una potente herramienta para evitar el deterioro cognitivo y físico” y ha reiterado el “firme compromiso de la Junta con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores”.

En esta línea, el delegado ha recordado que los Centros de Participación Activa se configuran como centros de promoción e impulso de los programas de envejecimiento activo diseñados por la Administración Autonómica y están “destinados a la promoción del bienestar de las personas mayores tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social”.

Por su parte, el alcalde, Francisco Góngora, ha agradecido esta nueva inversión de la Junta de Andalucía en el CPA que permite seguir mejorando la atención a los mayores del municipio y ha destacado la importancia de contar con un centro de estas características, “a través del que se ofrece a más de 4.500 mayores espacios para la convivencia y la socialización, donde poder desarrollar sus aficiones, compartir experiencias y seguir formándose para mantener activo el cuerpo y la mente”.

Talleres

Para 2025/2026 han realizado solicitud de talleres del centro 822 personas. Este recurso tiene asignadas 1.900 horas de talleres desde noviembre y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad destinó el pasado año 30.171 euros para la realización de estos. El delegado ha destacado la importancia de estas actividades ya que “incrementar el número de horas de talleres es aumentar el tiempo en el que muchos de nuestros mayores no se sienten solos”.

Los diferentes talleres se enmarcan en 5 grandes áreas que son desarrollo cognitivo, desarrollo creativo, desarrollo motor, personal y emocional y la última área referida al desarrollo socio cultural.

Algunos de ellos se imparten en colaboración con la Caixa (amigos lectores, videoconferencias, whatsaps, Facebook, trámites por internet, escritura poética o cine fórum …) o con otras entidades, así como personal del centro o socios voluntarios (aula abierta de informática, club de lectura, patwork estimulación cognitiva, uso de aplicaciones con móvil para mejora de la memoria, sevillanas, francés, creación de joyas, taichi, taller de higiene postural, de relajación o de memoria, entre muchos más.

Entre las intervenciones realizadas el pasado año y más demandadas por los usuarios se encuentran las gestiones de agencia de servicios sociales y dependencia, así como relacionadas con el CPA. También se ha llevado a cabo asesoramiento e intervención familiar, atención individualizada, bonificaciones a suministros, gestiones del centro de valoración y orientación, del servicio acción e inserción social, gestión económica de pensiones, información de ayudas o subvenciones de otros organismos y sobre recursos, programas culturales, programas del Imserso y resolución de conflictos.

También se realizan una serie de actividades, acontecimientos y eventos importantes como son los intergeneracionales, de sensibilización medioambiental, promoción de hábitos saludables coordinados con centros de salud, carnaval, Día de la Amistad, del Libro, de Andalucía, de la Mujer, de la Cruz, Día Internacional de las Personas Mayores, Día Internacional contra la Violencia de Género, de la Bandera de Andalucía, viajes, así como actividades navideñas, senderismo, visitas Culturales y jornadas de convivencia intercentros, o controles de toma de tensión y un simulacro de evacuación general, entre otras.