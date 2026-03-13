La Banda Municipal ofrece un espectacular inicio del Ciclo de Música Sacra abarrotando la Parroquia de San Sebastián

El primero de los once conciertos de esta programación organizada por el Área de Cultura cosechó una excelente respuesta de público a la que correspondió una brillante actuación musical

Atravesando el ecuador de la cuaresma, aproximándose poco a poco la llegada de la Semana Santa, la Parroquia de San Sebastián recibió anoche el flamante estreno del XXIII Ciclo de Música Sacra, la extensa programación con la que el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería ofrece la mejor banda sonora posible para este tiempo de cuenta atrás hacia la Semana de Pasión. Lo hizo de la mano de la Banda Municipal de Música de Almería que, dirigida por José Solá Palmer, deleitó al público que abarrotó el aforo con un programa titulado ‘La Música Sacra más allá de la música procesional’, para el que contó además con la colaboración de la soprano Rocío Correa.

El poema sinfónico descriptivo ‘Semana Santa en Málaga’ fue la primera obra interpretada, el arranque de un programa dinámico y emocionante en el que hasta ocho de las nueve obras eran interpretadas por primera vez por la Banda Municipal. La fuerza del ‘allegretto’ de la sinfonía ‘La Virgen de la Esperanza’, compuesta por Alberto Barea Tejada para el 50º aniversario de su coronación en Sevilla y la marcha procesional dedicada a María Santísima de la Aurora del Albayzín Coronada de Granada de Miguel Sánchez Ruzafa completaron la tripleta inicial entre el sobrecogimiento y los aplausos.

A continuación, tres nuevas obras ofrecieron una atmósfera más solemne con la marcha fúnebre del drama lírico ‘Juana de Arco’ de Charles Gounud, la marcha de procesión ‘Passio Granatensis’ de Ángel López Carreño, dedicada al Santo Entierro Magno de 2009 de Granada, y con la marcha fúnebre ‘Amargura’, de Germán Álvarez Beigbeder, que compuso como homenaje a la dolorosa de la Hermandad de la Flagelación y Amargura de Jerez.

En el último bloque, ‘La Reina del Albayzín’ de José Melchor Perelló volvió a traer esencias de la capital nazarí, siguiendo con la marcha fúnebre de la ópera ‘Margot’, de Joaquín Turina, y cerrando con la marcha, oración y súplica de ‘Luz’, de Miguel Sánchez Ruzafa, completando un concierto lleno de emoción e intensidad, denominadores comunes del Ciclo de Música Sacra que tendrá dos nuevas citas esta semana.

El sábado, 14 de marzo, a las 20.30 horas y en la Parroquia de San Pedro, será el turno para el Coro Infantil Pedro Mena, que contará además con la participación del pianista Antonio Martínez Escobar y la dirección de José Antonio Pérez Fernández.

El tercer concierto será el domingo, 15 de marzo, a las 20.45 horas. Será en la Parroquia de Santo Domingo del Santuario de la Virgen del Mar a cargo de la Asociación Vocla y el coro infantil de la Escuela Coral Vocla, que interpretarán “Réquiem de Gabriel Fauré. Versión 2 de 1893-27” bajo dirección de Román Barceló.