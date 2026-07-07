Puro Latino Almería Fest enciende los motores para celebrar su tercera edición este fin de semana en el Recinto de Conciertos del Ferial

RVFV, Myke Towers, Juan Magán, Anuel AA o JC Reyes forman parte de un cartel que reúne a muchos de los artistas urbanos más escuchados del momenbto

La cuenta atrás para una nueva edición de Puro Latino Almería Fest se aproxima a su fin. Los próximos viernes y sábado, 10 y 11 de julio, la ciudad volverá a convertirse en uno de los grandes referentes nacionales de la música urbana y latina con un cartel que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del panorama internacional y nacional. En su tercera edición, el festival apuesta una vez más por una programación de primer nivel que promete atraer a miles de asistentes procedentes de distintos puntos de España, consolidando a Almería como parada destacada dentro del circuito de festivales estivales.

La jornada del viernes 10 de julio abrirá sus puertas a las 19.00 horas con Dj’s residentes animando el arranque hasta que Kidd Voodoo comience las actuaciones a las 19.45 horas. Compartirá escenario con nombres como JC Reyes (21.00 horas), Ñengo Flow (22.30 horas), Myke Towers (00.15 horas), uno de los artistas más influyentes del género urbano a nivel mundial, el almeriense RVFV (2.15 horas), que moviliza a miles de personas en cada evento que realiza en su ciudad, y cerrará Juan Magán a las 4.00 horas.

El sábado 11 de julio la apertura de puertas está prevista a las 18.30 horas. Yanye Hdez & Eclipse Boss animarán la jornada desde el arranque a las 19.00 horas. A las 19.45 horas recogerá el testigo Cyril Kamer, a las 21.00 horas Morad y a las 22.45 horas Roa. Completando una sesión de sábado diseñada para satisfacer a los seguidores del género a las 00.30 horas está prevista la actuación de Saiko, Anuel AA a las 2.30 horas y Alvama Ice cerrará a las 4.15 horas.

Como suele ocurrir en estos eventos, los horarios pueden verse modificados por cuestiones de logística o imprevistos de última hora, por lo que es aconsejable visitar las redes del festival.

Las entradas y abonos anticipados se encuentran disponibles y a la venta hasta las 23.59 horas del miércoles, 8 de julio, en https://purolatino.es/almeria/entradas/ con distintos precios en función de la zona del recinto. A partir de esa hora se activará la taquilla on-line.

Puro Latino cuenta con la producción de Hermanos Toro y la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería, Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Con un cartel que reúne a algunos de los artistas más escuchados del momento y una creciente proyección nacional, Puro Latino Almería Fest afronta esta nueva edición con el reto de superar el éxito de años anteriores.

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