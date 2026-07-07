Puro Latino Almería Fest enciende los motores para celebrar su tercera edición este fin de semana en el Recinto de Conciertos del Ferial

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
Cultura-Puro Latino 2026 Horarios

RVFV, Myke Towers, Juan Magán, Anuel AA o JC Reyes forman parte de un cartel que reúne a muchos de los artistas urbanos más escuchados del momenbto

La cuenta atrás para una nueva edición de Puro Latino Almería Fest se aproxima a su fin. Los próximos viernes y sábado, 10 y 11 de julio, la ciudad volverá a convertirse en uno de los grandes referentes nacionales de la música urbana y latina con un cartel que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del panorama internacional y nacional. En su tercera edición, el festival apuesta una vez más por una programación de primer nivel que promete atraer a miles de asistentes procedentes de distintos puntos de España, consolidando a Almería como parada destacada dentro del circuito de festivales estivales.

La jornada del viernes 10 de julio abrirá sus puertas a las 19.00 horas con Dj’s residentes animando el arranque hasta que Kidd Voodoo comience las actuaciones a las 19.45 horas. Compartirá escenario con nombres como JC Reyes (21.00 horas), Ñengo Flow (22.30 horas), Myke Towers (00.15 horas), uno de los artistas más influyentes del género urbano a nivel mundial, el almeriense RVFV (2.15 horas), que moviliza a miles de personas en cada evento que realiza en su ciudad, y cerrará Juan Magán a las 4.00 horas.

El sábado 11 de julio la apertura de puertas está prevista a las 18.30 horas. Yanye Hdez & Eclipse Boss animarán la jornada desde el arranque a las 19.00 horas. A las 19.45 horas recogerá el testigo Cyril Kamer, a las 21.00 horas Morad y a las 22.45 horas Roa. Completando una sesión de sábado diseñada para satisfacer a los seguidores del género a las 00.30 horas está prevista la actuación de Saiko, Anuel AA a las 2.30 horas y Alvama Ice cerrará a las 4.15 horas.

Como suele ocurrir en estos eventos, los horarios pueden verse modificados por cuestiones de logística o imprevistos de última hora, por lo que es aconsejable visitar las redes del festival.

Las entradas y abonos anticipados se encuentran disponibles y a la venta hasta las 23.59 horas del miércoles, 8 de julio, en https://purolatino.es/almeria/entradas/ con distintos precios en función de la zona del recinto. A partir de esa hora se activará la taquilla on-line.

Puro Latino cuenta con la producción de Hermanos Toro y la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería, Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Con un cartel que reúne a algunos de los artistas más escuchados del momento y una creciente proyección nacional, Puro Latino Almería Fest afronta esta nueva edición con el reto de superar el éxito de años anteriores.

Más historias

Cultura-Banda Municipal Cartel dia 9

La Banda Municipal vuelve este jueves a la Plaza de la Constitución con un concierto dedicado a autores contemporáneos  

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
EL EJIDO AL NATURAL (3)

Más de 5.000 personas vibran al son de Siloé, La La Love You, Niña Polaca y Hoonine en una edición de rotundo éxito de      ‘El Ejido al Natural’

GabinetedePrensa julio 5, 2026 0
260704 Cultura-Plazeando Diego Cruz con Manuel Daif, Jesus Fernandez y elenco

‘Los chiquitos de Almería’ cierran una exitosa edición de ‘Plazeando’, ciclo integrado en el 59º Festival de Flamenco y Danza

GabinetedePrensa julio 5, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Algarrobicoo

Hotel El Algarrobico de Carboneras

lagacetadealmeria@gmail.com julio 7, 2026 0
Carboneras pleno Algarrobico votación

El Pleno aprueba por unanimidad de los ocho concejales presentes la nulidad de la licencia de El Algarrobico

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
CSIF Andalucía ILP pagas extra 2013 2014 (1)

CSIF impulsa una Iniciativa Legislativa Popular para que los empleados públicos andaluces recuperen la parte autonómica de las pagas extra pendientes de 2013 y 2014

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
1 UAL 7 JULIO 2026 CDV CUEVAS INAUGURACIÓN

Comienzan los Cursos de Verano en la sede de Cuevas con el taller de ilustración

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
1 UAL 7 JULIO 2026 CDV ENSEÑANZA IA (1)

Un curso de verano de la UAL analiza cómo impacta en la educación el nexo IA – narrativas visuales – patrimonio

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0