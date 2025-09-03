La Comisión acoge con satisfacción el Código de Conducta para la fiabilidad de las reseñas en línea de los alojamientos turísticos

Hoy, varias partes interesadas del ecosistema turístico de la UE han dado un paso importante para garantizar que las reseñas y calificaciones en línea de los hoteles y otros tipos de alojamientos turísticos sean fiables, al aprobar el «Código de conducta para las valoraciones y reseñas en línea para el alojamiento turístico».

El nuevo Código tiene por objeto lograr una mayor transparencia y fiabilidad de las reseñas en línea para los consumidores y las empresas del sector turístico. Esta iniciativa ayudará a distinguir entre las reseñas auténticas de aquellos huéspedes que realmente han permanecido en un lugar y los que no, ofreciendo más información a los turistas cuando reserven sus vacaciones.

Iniciado por la UE, el Código de Conducta ha sido creado conjuntamente por las partes interesadas del ecosistema turístico, en particular los proveedores de alojamiento y las plataformas en línea.

Apostolos Tzitzikostas, comisario de Transporte Sostenible y Turismo, ha declarado: «La fiabilidad de las reseñas en línea es esencial para la confianza en el turismo. Con este nuevo Código de Conducta, estamos elevando el listón en toda Europa, garantizando que solo los huéspedes reales puedan redactar opiniones. Así tendremos una información más clara, justa, transparente y en la que se puede confiar. Es positivo para los viajeros, positivo para los proveedores de alojamiento turístico y un paso adelante para un sector turístico más resiliente».

En línea puede consultar más información sobre el Código de Conducta.